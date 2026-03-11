A Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik még jókedvűen, egy viccnek szánt fenékberúgással köszöntötte Sallai Rolandot. A magyar válogatott középpályás a lefújás után viszont már korántsem volt ilyen mosolygós, miután csapata 1-0-ás vereséget szenvedett a nyolcaddöntő első meccsén.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray-Liverpool találkozó fenékberúgással köszöntötte Sallai Rolandot Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland így köszöntötték egymást

Szoboszlait és Sallait még az isztambuli mérkőzés előtti bemelegítés közben videózták le:

a Liverpool magyar válogatott középpályása átszaladt az ellenfél térfelére, hogy aztán előbb viccből fenékbe rúgja, majd mosolygósan magához ölelje a Galatasarayban játszó honfitársát.

A két játékos végül alig több mint 15 percet játszott egymás ellen – Sallai Roland csak csereként állt be a végén –, a találkozásnak pedig Szoboszlai Dominik számára lett csúnya vége, csapata ugyanis egygólos hátrányból várhatja a jövő heti visszavágót.

Ők nagyon jók voltak, mi pedig szerintem gyengén játszottunk. Gratulálunk nekik, de ez még csak az első félidő volt! Nem most fogom elárulni, hogy mit kell tennünk a visszavágón, de úgy kell pályára lépnünk, hogy megmutatjuk a karakterünket, és szükségünk lesz az egész Anfield támogatására is. Meglátjuk

– mondta a lefújás után a Liverpool magyar sztárja.