Jöhet egy sötét személyiségteszt? Derítsd ki, melyik démon lakozik a lelked legmélyén

Ez a személyiségteszt segít, hogy egy kicsit mélyebbre áss tudatalattid sötét, árnyékosabb bugyraiban. Válaszolj a kérdésekre, hogy kiderüljön, mi zajlik a felszín alatt!

Személyiségteszt: benned milyen démon rejtőzik?

Fotó: New Africa / shutterstock

Mindannyiunkban rejtőzik egy sötét én.

Jung árnyékszemélyiségként fogalmazta meg a bennünk rejlő, elfojtott érzéseket.

A személyiségteszttel megismerheted a saját démonodat.

Személyiségteszt: melyik démon lakik benned?

Mindannyiunkban él egy árnyék. Egy démon, amely nem szarvakkal a fején, lángokon lovagolva és fekete szárnyakkal érkezik, csak csendben fészkeli be magát a fejedbe, és azt suttogja neked, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy van okod a félelemre.

A régiek ezeket az erőket démonoknak nevezték. Ezek az úgynevezett démonok a modern pszichológiában az árnyékszemélyiségekhez hasonlóak. Carl Jung, az analitikus pszichológia atyja szerint az árnyék mindaz, amit nem akarunk látni magunkban: elfojtott vágyak, félelmek, harag, szégyen vagy épp teljesíthetetlen elvárások. A démonaink mi magunk vagyunk és a régről tanult túlélési stratégiáink, amelyek a múltban talán megvédtek egy csalódástól vagy kudarcélménytől – ma viszont már inkább visszatartanak.

A személyiségteszt segítségével kiderítheted, téged melyik démon szállt meg! Készen állsz? Válaszolj őszintén és számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!

Amikor elkövetsz egy hibát:

A) Sokáig rágódsz rajta

B) Örökké azt analizálod, hol, mit ronthattál el

C) Összetörsz, úgy érzed, nincs értelme tovább próbálkozni Amikor egy új, ismeretlen feladattal állsz szemben:

A) Addig csinálod, amíg tökéletes nem lesz

B) Rettegsz, hogy nem fog menni

C) Folyton úgy érzed, mások jobban csinálnák, alkalmasabbak lennének a feladatra Mi vált ki belőled nagy szorongást?

A) Hogy nem vagy elég jó

B) Hogy hibát fogsz elkövetni

C) Hogy nem tudod befolyásolni a történéseket Ha kritizálnak:

A) Mindenáron bizonyítani akarsz

B) Ostorozni kezded magad

C) Elkeseredsz A családod, barátaid szerint:

A) Túl magas elvárásaid vannak magaddal szemben

B) Túl szigorú vagy önmagaddal

C) Alábecsülöd magad Ha valami nem jön össze:

A) Újra próbálkozol, még több erőt beleraksz

B) Sokáig hibáztatod magad

C) Valószínűleg feladod Hogyan hat rád egy stresszes szituáció?

A) Túlhajtod magad

B) Tele vagy feszültséggel

C) Bénultnak érzed magad

Értékelés: