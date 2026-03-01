Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Egy nő az arctalan képását nézi egy összetört tükörben a személyiségtesztben.

Jöhet egy sötét személyiségteszt? Derítsd ki, melyik démon lakozik a lelked legmélyén

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 19:45
Készen állsz szembenézni a benned rejlő sötétséggel? Most megtudhatod, milyen belső hang szólal meg lelked mélyéről, amit akkor hallasz, ha feszült vagy, félsz, esetleg szorongsz. A személyiségtesztre adott válaszaid felfedik, milyen démon irányít ilyenkor. Felkészültél az igazságra?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ez a személyiségteszt segít, hogy egy kicsit mélyebbre áss tudatalattid sötét, árnyékosabb bugyraiban. Válaszolj a kérdésekre, hogy kiderüljön, mi zajlik a felszín alatt!

Démoni piros szemekkel néző férfi a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: benned milyen démon rejtőzik?
Fotó: New Africa /   shutterstock
  • Mindannyiunkban rejtőzik egy sötét én.
  • Jung árnyékszemélyiségként fogalmazta meg a bennünk rejlő, elfojtott érzéseket.
  • A személyiségteszttel megismerheted a saját démonodat.

Személyiségteszt: melyik démon lakik benned?

Mindannyiunkban él egy árnyék. Egy démon, amely nem szarvakkal a fején, lángokon lovagolva és fekete szárnyakkal érkezik, csak csendben fészkeli be magát a fejedbe, és azt suttogja neked, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy van okod a félelemre.

A régiek ezeket az erőket démonoknak nevezték. Ezek az úgynevezett démonok a modern pszichológiában az árnyékszemélyiségekhez hasonlóak. Carl Jung, az analitikus pszichológia atyja szerint az árnyék mindaz, amit nem akarunk látni magunkban: elfojtott vágyak, félelmek, harag, szégyen vagy épp teljesíthetetlen elvárások. A démonaink mi magunk vagyunk és a régről tanult túlélési stratégiáink, amelyek a múltban talán megvédtek egy csalódástól vagy kudarcélménytől – ma viszont már inkább visszatartanak.

A személyiségteszt segítségével kiderítheted, téged melyik démon szállt meg! Készen állsz? Válaszolj őszintén és számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!

  1. Amikor elkövetsz egy hibát:
    A) Sokáig rágódsz rajta
    B) Örökké azt analizálod, hol, mit ronthattál el
    C) Összetörsz, úgy érzed, nincs értelme tovább próbálkozni
  2. Amikor egy új, ismeretlen feladattal állsz szemben:
    A) Addig csinálod, amíg tökéletes nem lesz
    B) Rettegsz, hogy nem fog menni
    C) Folyton úgy érzed, mások jobban csinálnák, alkalmasabbak lennének a feladatra
  3. Mi vált ki belőled nagy szorongást?
    A) Hogy nem vagy elég jó
    B) Hogy hibát fogsz elkövetni
    C) Hogy nem tudod befolyásolni a történéseket
  4. Ha kritizálnak:
    A) Mindenáron bizonyítani akarsz
    B) Ostorozni kezded magad
    C) Elkeseredsz
  5. A családod, barátaid szerint:
    A) Túl magas elvárásaid vannak magaddal szemben
    B) Túl szigorú vagy önmagaddal
    C) Alábecsülöd magad
  6. Ha valami nem jön össze:
    A) Újra próbálkozol, még több erőt beleraksz
    B) Sokáig hibáztatod magad
    C) Valószínűleg feladod
  7. Hogyan hat rád egy stresszes szituáció?
    A) Túlhajtod magad
    B) Tele vagy feszültséggel
    C) Bénultnak érzed magad

Értékelés:

Szarvas démon arcú alak a személyiségtezstben.
Derítsd ki, melyik a te belső démonod!
Fotó: Jakub Krechowicz /   shutterstock

Legtöbb A) válasz: A perfekcionizmus démona

Benned a perfekcionizmus démona dolgozik. Valószínűleg megtanultad, hogy a szeretet vagy az elismerés feltétele a teljesítmény. Erős hajtóerő, amivel sikeres lehetsz, de közben állandó elégedetlenséget is okozhat.

Győzd le a démonodat azzal, hogy tudatosítod: értéked nem a hibátlanságodban van. Ha megtanulod, hogy te is hibázhatsz, felszabadulhatsz.

Legtöbb B) válasz: A kritikusság démona

Ez a kritika démonának hangja gyerekkori mintákból eredhet: elvárásokból, kritikákból, összehasonlításokból. Úgy tűnhet, az árny próbál megvédeni, de közben elszívja az önbizalmadat.

Felülkerekedhetsz rajta, ha észben tartod, nem minden szorongást okozó gondolat valós. Néha megéri megkérdőjelezni a belső hangodat, hogy szabadabb lehess.

Legtöbb C) válasz: Az áldozat démona

Benned az áldozat démona élhet a teszt alapján. Jelenléte nem azt jelenti, hogy gyenge lennél, csak hogy a démonod sokszor azt érezteti veled, hogy nincs erőd az életed felett. Lehet, hogy korábbi csalódások vagy kontrollvesztett helyzetek mentén erősödött fel benned az árnyékod.

Elűzheted a démonodat, ha rájössz: mindig van következő lépés, és mindig van más döntés.

Az alábbi videóból még többet tanulhatsz Carl Jung elméleteiről:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

