Jöhet egy sötét személyiségteszt? Derítsd ki, melyik démon lakozik a lelked legmélyén

Ez a személyiségteszt segít, hogy egy kicsit mélyebbre áss tudatalattid sötét, árnyékosabb bugyraiban. Válaszolj a kérdésekre, hogy kiderüljön, mi zajlik a felszín alatt!
Mindannyiunkban él egy árnyék. Egy démon, amely nem szarvakkal a fején, lángokon lovagolva és fekete szárnyakkal érkezik, csak csendben fészkeli be magát a fejedbe, és azt suttogja neked, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy van okod a félelemre.
A régiek ezeket az erőket démonoknak nevezték. Ezek az úgynevezett démonok a modern pszichológiában az árnyékszemélyiségekhez hasonlóak. Carl Jung, az analitikus pszichológia atyja szerint az árnyék mindaz, amit nem akarunk látni magunkban: elfojtott vágyak, félelmek, harag, szégyen vagy épp teljesíthetetlen elvárások. A démonaink mi magunk vagyunk és a régről tanult túlélési stratégiáink, amelyek a múltban talán megvédtek egy csalódástól vagy kudarcélménytől – ma viszont már inkább visszatartanak.
A személyiségteszt segítségével kiderítheted, téged melyik démon szállt meg! Készen állsz? Válaszolj őszintén és számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!
Benned a perfekcionizmus démona dolgozik. Valószínűleg megtanultad, hogy a szeretet vagy az elismerés feltétele a teljesítmény. Erős hajtóerő, amivel sikeres lehetsz, de közben állandó elégedetlenséget is okozhat.
Győzd le a démonodat azzal, hogy tudatosítod: értéked nem a hibátlanságodban van. Ha megtanulod, hogy te is hibázhatsz, felszabadulhatsz.
Ez a kritika démonának hangja gyerekkori mintákból eredhet: elvárásokból, kritikákból, összehasonlításokból. Úgy tűnhet, az árny próbál megvédeni, de közben elszívja az önbizalmadat.
Felülkerekedhetsz rajta, ha észben tartod, nem minden szorongást okozó gondolat valós. Néha megéri megkérdőjelezni a belső hangodat, hogy szabadabb lehess.
Benned az áldozat démona élhet a teszt alapján. Jelenléte nem azt jelenti, hogy gyenge lennél, csak hogy a démonod sokszor azt érezteti veled, hogy nincs erőd az életed felett. Lehet, hogy korábbi csalódások vagy kontrollvesztett helyzetek mentén erősödött fel benned az árnyékod.
Elűzheted a démonodat, ha rájössz: mindig van következő lépés, és mindig van más döntés.
Az alábbi videóból még többet tanulhatsz Carl Jung elméleteiről:
