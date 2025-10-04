Ez a személyiségteszt felfedi a lelked mélyén rejtőző sötét istennő nevét

Mint minden nőnek, neked is van egy olyan oldalad, amely sokkal vadabb és misztikusabb, mint az, amit a hétköznapokban mutatsz. Ez a személyiségteszt felfedi a sötét istennő nevét, aki az energiát adja az árnyénedhez.

Személyiségteszt: ez a sötét istennő segít energiáival

A sötét istennők nem azzal a céllal kommunikálnak nőtársaikkal, hogy ellenséget és vitát szítsanak. Épp ellenkezőleg: arra tanítanak, hogy a félelmeidből és dühödből képes legyél bátorságot kovácsolni, és legyen erőd kiállni magadért az igazságtalan helyzetekben is. Ők képviselik a benned rejlő legerősebb, legmakacsabb erőt.

Személyiségteszt: ez a sötét istennő lakozik benned

Töltsd ki a személyiségtesztet, és felfedjük a benned rejlő sötét istennőt! A teszt során kizárólag az intuícióidra hallgass! Nem véletlenül súgják azt, amit…

Hol érzed magad a leginkább otthon?

a) Valahol a hegyekben, távol a zajtól és közel a természethez

b) Egy erdei kunyhóban, ahol meleg van és sok fény

c) Egy nagy, de díszes kastélyban Mi a legnagyobb vágyad az életben, amit nem mersz bevallani?

a) Hatalom

b) Újrakezdés

c) Titkok tudása Melyik szín jellemez téged, amikor dühös vagy?

a) Mélybordó

b) Fekete

c) Sötétlila Melyik állat lenne a társad egy harc során?

a) Kígyó

b) Tigris

c) Bagoly Hogyan jellemeznéd magad?

a) Szenvedélyes, lázadó

b) Erős, bátor, kitartó

c) Rejtélyes, intuitív Mi a legnagyobb erősséged?

a) Önállóság, függetlenség

b) Akaraterő, kitartás

c) Megérzés, megfigyelés Egy döntéshozatalnál melyik részedre hallgatsz leginkább?

a) A szívedre

b) Az eszemre

c) A megérzéseimre

Eredmények:

Többségében a) válaszok: Lilith

a) Lillith: a szélvész istennője

Benned Lilith, a szél és a szélvész istennőjének szelleme él. Igazi lázadó személyiség vagy, akinek mindennél többet jelent a szabadság és a függetlenség. Rejtélyes, misztikus és vonzó nő vagy, akiért epekednek az emberek. Vagy megvetik. Köztes állapot nincs.

Lilith azért áll melletted, hogy mindig emlékeztessen rá: bármikor nemet mondhatsz, és nem kell senkinek megfelelned saját magadon kívül!

Többségében b) válaszok: Káli

b) Káli: az újjászületés istennője

Káli a halál, az újjászületés és az újrakezdés sötét istennője. A te árnyoldaladat ő táplálja, ezért egy különösen vad erő rejtőzik benned, ami arra késztet, hogy légy bátor, és változtass, ha arra van szükség.

Káli azért támogat, hogy sose félj szembenézni a félelmeiddel és mindig meglásd a kiutat a legnagyobb káoszban is.