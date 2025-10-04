Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ez a személyiségteszt felfedi a lelked mélyén rejtőző sötét istennő nevét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 14:45
Minden nőben szunnyad egy erős, rejtélyes energia, amelyből rengeteg erőt meríthet a megterhelő időszakokban. Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd melyik sötét istennő energiáiból táplálkozol!
Mint minden nőnek, neked is van egy olyan oldalad, amely sokkal vadabb és misztikusabb, mint az, amit a hétköznapokban mutatsz. Ez a személyiségteszt felfedi a sötét istennő nevét, aki az energiát adja az árnyénedhez.

Melyik sötét istennő energiája segít személyiségteszt
Személyiségteszt: ez a sötét istennő segít energiáival
Fotó: Selenittt /  GettyImages

A sötét istennők nem azzal a céllal kommunikálnak nőtársaikkal, hogy ellenséget és vitát szítsanak. Épp ellenkezőleg: arra tanítanak, hogy a félelmeidből és dühödből képes legyél bátorságot kovácsolni, és legyen erőd kiállni magadért az igazságtalan helyzetekben is. Ők képviselik a benned rejlő legerősebb, legmakacsabb erőt.

Személyiségteszt: ez a sötét istennő lakozik benned

Töltsd ki a személyiségtesztet, és felfedjük a benned rejlő sötét istennőt! A teszt során kizárólag az intuícióidra hallgass! Nem véletlenül súgják azt, amit…

  1. Hol érzed magad a leginkább otthon?
    a) Valahol a hegyekben, távol a zajtól és közel a természethez
    b) Egy erdei kunyhóban, ahol meleg van és sok fény
    c) Egy nagy, de díszes kastélyban
  2. Mi a legnagyobb vágyad az életben, amit nem mersz bevallani?
    a) Hatalom
    b) Újrakezdés
    c) Titkok tudása
  3. Melyik szín jellemez téged, amikor dühös vagy?
    a) Mélybordó
    b) Fekete
    c) Sötétlila
  4. Melyik állat lenne a társad egy harc során?
    a) Kígyó
    b) Tigris
    c) Bagoly
  5. Hogyan jellemeznéd magad?
    a) Szenvedélyes, lázadó
    b) Erős, bátor, kitartó
    c) Rejtélyes, intuitív
  6. Mi a legnagyobb erősséged?
    a) Önállóság, függetlenség
    b) Akaraterő, kitartás
    c) Megérzés, megfigyelés
  7. Egy döntéshozatalnál melyik részedre hallgatsz leginkább?
    a) A szívedre
    b) Az eszemre
    c) A megérzéseimre

Eredmények:

Többségében a) válaszok: Lilith

Személyiségteszt Lilith sötét istennőről.
a) Lillith: a szélvész istennője
Fotó: Selin Serhii /  Shutterstock 

Benned Lilith, a szél és a szélvész istennőjének szelleme él. Igazi lázadó személyiség vagy, akinek mindennél többet jelent a szabadság és a függetlenség. Rejtélyes, misztikus és vonzó nő vagy, akiért epekednek az emberek. Vagy megvetik. Köztes állapot nincs.

Lilith azért áll melletted, hogy mindig emlékeztessen rá: bármikor nemet mondhatsz, és nem kell senkinek megfelelned saját magadon kívül!

Többségében b) válaszok: Káli

Személyiségteszt Káliról a halál és újjászületés istennőjéről.
b) Káli: az újjászületés istennője
Fotó: Selin Serhii /  Shutterstock 

Káli a halál, az újjászületés és az újrakezdés sötét istennője. A te árnyoldaladat ő táplálja, ezért egy különösen vad erő rejtőzik benned, ami arra késztet, hogy légy bátor, és változtass, ha arra van szükség.
Káli azért támogat, hogy sose félj szembenézni a félelmeiddel és mindig meglásd a kiutat a legnagyobb káoszban is.

Többségében c) válaszok: Hekaté

Személyiségteszt Hekatéról a mágia és a boszorkányság sötét istennőjéről.
c) Hekaté: a mágia istennője
Fotó: neurobit /  Shutterstock 

Téged Hekaté, a mágia, a boszorkányság és az éjszaka istennője kísér az utadon. Mélyérzésű és intuitív lélek vagy, aki sokkal részletesebben, sokkal több dimenzióban látja a világot és az embereket, mint mások. Egy ősi bölcsesség van a birtokodban, amelyet bár szerényen, de bátran alkalmazol az életed során.

Hekaté vezet téged a sötét időszakokon át, és megtanít arra, hogyan használd a tekintetedet, amivel egészen belelátsz mások lelkébe.

Ki Kali, az újjászületés istennője?

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

