Ez a személyiségteszt felfedi a lelked mélyén rejtőző sötét istennő nevét

Mint minden nőnek, neked is van egy olyan oldalad, amely sokkal vadabb és misztikusabb, mint az, amit a hétköznapokban mutatsz. Ez a személyiségteszt felfedi a sötét istennő nevét, aki az energiát adja az árnyénedhez.
A sötét istennők nem azzal a céllal kommunikálnak nőtársaikkal, hogy ellenséget és vitát szítsanak. Épp ellenkezőleg: arra tanítanak, hogy a félelmeidből és dühödből képes legyél bátorságot kovácsolni, és legyen erőd kiállni magadért az igazságtalan helyzetekben is. Ők képviselik a benned rejlő legerősebb, legmakacsabb erőt.
Töltsd ki a személyiségtesztet, és felfedjük a benned rejlő sötét istennőt! A teszt során kizárólag az intuícióidra hallgass! Nem véletlenül súgják azt, amit…
Benned Lilith, a szél és a szélvész istennőjének szelleme él. Igazi lázadó személyiség vagy, akinek mindennél többet jelent a szabadság és a függetlenség. Rejtélyes, misztikus és vonzó nő vagy, akiért epekednek az emberek. Vagy megvetik. Köztes állapot nincs.
Lilith azért áll melletted, hogy mindig emlékeztessen rá: bármikor nemet mondhatsz, és nem kell senkinek megfelelned saját magadon kívül!
Káli a halál, az újjászületés és az újrakezdés sötét istennője. A te árnyoldaladat ő táplálja, ezért egy különösen vad erő rejtőzik benned, ami arra késztet, hogy légy bátor, és változtass, ha arra van szükség.
Káli azért támogat, hogy sose félj szembenézni a félelmeiddel és mindig meglásd a kiutat a legnagyobb káoszban is.
Téged Hekaté, a mágia, a boszorkányság és az éjszaka istennője kísér az utadon. Mélyérzésű és intuitív lélek vagy, aki sokkal részletesebben, sokkal több dimenzióban látja a világot és az embereket, mint mások. Egy ősi bölcsesség van a birtokodban, amelyet bár szerényen, de bátran alkalmazol az életed során.
Hekaté vezet téged a sötét időszakokon át, és megtanít arra, hogyan használd a tekintetedet, amivel egészen belelátsz mások lelkébe.
