Előző életet vizsgáló állati személyiségtesztben szereplő kép egy fiatal nőről és egy sasról

Személyiségteszt: válassz egy állatot és kiderül, mit dolgoztál előző életedben

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 18:15
önismeretállatokelőző élet
Hiszel az újjászületésben? A különböző spirituális irányzatok – a keleti filozófiáktól kezdve a modern ezoterikus tanokig – egyetértenek abban, hogy a személyiségünk nem csupán a jelen döntéseinek és élményeinek lenyomata, hanem azt mélyebb, akár előző életekből hozott minták is formálhatják. A következő személyiségtesztből kiderül, mivel foglalkozhattál előző életedben!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Az ösztönösen kiválasztott állat a személyiséged mélyebb rétegeit tükrözi.
  • Minden állat egy jelképes „előző életbeli” szerepet képvisel.
  • A személyiségteszt játékos módon segít jobban megismerni önmagad.

Gondolkodtál már azon, milyen ember lehettél előző életedben? Mivel foglalkozhattál, kivel éltél, hogyan haltál meg? Előbbi kérdésre kaphastz választ a személyiségtesztünkből, amelyben állatok képei közül kell választanod. Az állatok régóta szimbolikus jelentéssel bírnak; az ókori kultúrákban – például az Ókori Egyiptom idején – isteneket és emberi tulajdonságokat társítottak hozzájuk, míg az indián hagyományokban totemállatokkal segítették az önismeretet. A mai pszichológiai irányzatok szerint is sokat elárul rólunk, melyik élőlénnyel érzünk mélyebb kapcsolatot: az ösztöneink gyakran pontosabban megmutatják a belső világunkat, mint a tudatos döntéseink. Válassz tehát egy állatot, és kiderülhet, mivel foglalkoztál előző életedben!

Személyiségtesztben szereplő kép egy farkasról és egy nőről
Állati személyiségtesztünkből kiderítheted, mivel foglalkozhattál előző életedben.
Fotó: Kuznetsov Alexey /  Shutterstock 

Állati személyiségteszt: most kiderül, mi lehetett a foglalkozásod előző életedben

Ez a személyiségteszt játékos formában segít kideríteni, milyen belső energiát hordozol – és ez alapján milyen szerepet tölthettél be egy korábbi életedben. Lehet, hogy gyógyító voltál egy ősi faluban? Vagy karizmatikus vezető, aki tömegeket inspirált? Talán művész, felfedező vagy bölcs tanító? Most kiderül! A dolgod mindössze annyi, hogy ne gondolkodj túl sokat. Válaszd ki azt az  állatot, amelyikhez a legerősebben vonzódsz elsőre, és derítsd ki, mivel foglalkozhattál előző életedben!

Az állatok:

  • Oroszlán
  • Bagoly
  • Delfin
  • Farkas
  • Macska
  • Sas

Az eredmény

1. Ha az oroszlánt választottad

Ha az oroszlánt választottad, a személyiségteszt szerint előző életedben nagy valószínűséggel vezető szerepet tölthettél be. Uralkodó, hadvezér, vagy közösségi irányító lehettél. Erős jelenléted volt, mások ösztönösen figyeltek rád. A mostani életedben is fontos számodra az önállóság és az elismerés – a lelked emlékszik arra, milyen nagy felelősség mások sorsáról dönteni.

2. Ha a baglyot választottad

A bagoly a bölcsesség és a tudás szimbóluma. Ha rá esett a választásod, egykor tanító, írnok vagy spirituális vezető lehettél. Szeretted a csendet, másokat megfigyelni, és képes voltál a felszín mögé látni. Ma is gyakran kérik ki a tanácsodat, mert nyugodt energiát sugárzol.

3. Ha a delfint választottad

A delfint választók előző életükben gyógyítók vagy művészek lehettek. A kommunikációs készségeid kiemelkedők, könnyen kapcsolódsz másokhoz. Vidám, de érzékeny lélek vagy, aki képes érzelmi biztonságot teremteni a környezetében.

4. Ha a farkast választottad

Ha a farkas áll hozzád közel, előző életedben valószínűleg vadász vagy felfedező voltál. Erős benned az ösztönösség és a lojalitás. Nem félsz egyedül járni az utadat, de a számodra fontos emberekért bármit megtennél.

5. Ha a macskát választottad

A macskát választók olyan életet élhettek, amelyben a titokzatosság és az intuíció kulcsszerepet játszott. Lehettél javasasszony, akár jós is. Fontos számodra a szabadság, és csak azokat engeded igazán közel, akik kiérdemlik a bizalmadat.

6. Ha a sast választottad

A sas a magasabb perspektíva jelképe. Ha ezt az állatot érzed magadhoz közel, előző életedben stratégaként vagy tanácsadóként élhettél. Képes vagy távolabbról szemlélni a helyzeteket, és átlátni az összefüggéseket.  

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

