Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Színes kristályok egy ezoterikus táblán a személyiségtesztben.

Elakadtál az életben, folyton stresszelsz? Ez a személyiségteszt elárulja, milyen kristályra van szükséged

ásvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:45
kristályszemélyiségtesztteszt
Nehéz időszakon mész keresztül? Ilyenkor minden pozitív energia és támogatás jól jöhet. A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaidból ezúttal kiderül, melyik kristályt kellene beszerezned, hogy újra megteremtsd a harmóniát az életedben! Töltsd ki most, és javíts az életeden!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A kristályokat ősidők óta használják a különböző kultúrák kapaszkodóként. Nem egyszerű díszek. Némelyik védelmező, mások erősítő vagy nyugtató energiái képesek viselőjüket felvértezni, hogy szembenézhessenek félelmeikkel és mindennapi problémáikkal egyaránt. Tárgyak, amelyek segítenek fókuszálni, amikor változás előtt állunk. Személyiségtesztünk segítségével kiderítheted, milyen támogatásra lenne jelenleg szükséged, és azt is, melyik ásvány segít abban, hogy ezt megszerezd!

Álmodozó nő a személyiségtesztben.
Töltsd ki a személyiségtesztet, és kiderül, melyik kristály segítségével oldhatod meg problémáidat!
Fotó: Billion Photos /   shutterstock
  • Minden kristály más energiákat hordoz.
  • Az energiákból erőt meríthetsz a problémáid leküzdéséhez.
  • A személyiségtesztre adott válaszaidból megtudhatod, melyik ásvány lesz most segítségedre.
  • Töltsd ki a 7 kérdéses tesztet, és derítsd ki, melyik kristályra van most nagy szükséged!

Személyiségteszt: melyik kristály illik hozzád a nehézségeid alapján?

Az ásványokhoz kapcsolódó szimbolika sokrétű. A különböző kövek színe, energiái, hatásai miatt már az ókorban tulajdonságokat társítottak hozzájuk: a vörös köveket az erőhöz, az áttetszőket a tisztasághoz, a zöldeket a megújuláshoz kötötték. Ma már tudjuk, melyik kristály, milyen képességekkel erősíti tulajdonosát.

A személyiségteszt kérdései felfedik, mi okoz most nehézséget az életedben: mindegy, hogy stressz, bizonytalanság, kimerültség vagy érzelmi terhek nyomják a vállad. A válaszaid alapján egy olyan ásványt kapsz eredményként, amely segít megszabadulnod a feszültségektől.

Indulhat a teszt? Akkor válaszd ki minden kérdésnél a leginkább rád jellemző válasz betűjelét!

  1. Mostanában úgy érzed:
    A) Túl sok a stressz körülötted
    B) Elakadtál, nem tudod, merre tovább
    C) Kimerültek az energiaforrásaid, elfáradtál
  2. Mi okozza most a legtöbb feszültséget az életedben?
    A) Folyamatos pörgés, kevés nyugalom
    B) Döntéshelyzetek és bizonytalanság
    C) Fizikai vagy lelki fáradtság
  3. Mire lenne most a legnagyobb szükséged?
    A) Belső csendre, nyugalomra
    B) Iránymutatásra, tisztánlátásra
    C) Új lendületre
  4. Ha választanod kellene, inkább:
    A) Visszavonulnál egy kis időre
    B) Új célokat tűznél ki magad elé
    C) Lezárnál egy korszakot, és újrakezdenél
  5. Hogyan reagálsz, ha adódik egy probléma az életedben?
    A) Hajlamos vagy túlgondolni
    B) Próbálsz mindent kontrollálni, kézben tartani
    C) Hamar elfáradsz, ha nem jársz sikerrel
  6. Mi hiányzik most leginkább a mindennapjaidból?
    A) A nyugalom
    B) Egy kis önbizalom
    C) Lendület, energia
  7. Ha egy szóval kellene leírnod a jelenlegi állapotodat, akkor az a ... lenne:
    A) Feszült
    B) Bizonytalan
    C) Túlterhelt

Értékelés:

Különböző színes ásványok a személyiségtesztben.
Most kiderül, melyik kristályra van leginkább szükséged!
Fotó: Oksana Lyskova /   shutterstock

Legtöbb A) válasz: Ametiszt

Az ametisztet a nyugalom köveként tartják számon. Segít csökkenteni a felgyülemlett stresszt és feszültséget. Támogat abban, hogy jobban odafigyelj a saját szükségleteidre, és tisztábban gondolkodj. Ha úgy érzed, túl nagy a zaj a fejedben, az ametiszttel lelassulhatsz, elcsendesedhetsz.

Legtöbb B) válasz: Hegyikristály

A hegyikristály a tisztaság és a fókusz kvarca. Jól jön a nehéz döntések meghozatala előtt. Új irányokat, célokat mutat neked. A személyiségteszt alapján érdemes beszerezned, ha szeretnéd rendezettebbé tenni cikázó gondolataidat, és tisztábban látni a rád váró utat.

Legtöbb C) válasz: Karneol

A karneol a lendület és a megsokszorozódott energiák kristálya. A teszt szerint leginkább egy kis motivációra és bátorságra lenne most szükséged az újrakezdéshez. Ebben a karneol szuper társad lehet, mert képes felfrissíteni és aktivizálni rejtett erőforrásaidat.

Az alábbi videóban látható kristályok képesek meghozni a szerencséd:

Tölts ki még több személyiségtesztet ezek közül:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu