Ahogy lépsz, úgy élsz? A járásod többet elárul a személyiségedről, mint gondolnád

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:45
személyiségtesztjárástesztgyaloglás
Gondoltad volna, hogy a járásod még arról is árulkodhat, hogy milyen a világnézeted? Ez a személyiségteszt a gyaloglási stílusod alapján tárja fel a legféltettebb titkaidat, sőt még olyan jellemvonásaidról is leránthatja a leplet, amikről lehet, még te sem tudtál.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Szeretsz gyors tempóban haladni, vagy inkább a kellemes, lassú séta mellett szoktál dönteni? Szaporák a lépteid, vagy inkább elnyújtottak? Ismerd meg jobban önmagad ezzel a nem mindennapi személyiségteszttel, és tudd meg, milyen ember vagy valójában!

A személyiségteszt alapján lassan sétáló nő az utcán.
Ez a személyiségteszt feltárja a titkos jellemvonásaidat
Fotó: Shutterstock
  • A személyiségteszt egy olyan tevékenységen alapul, amit kivétel nélkül mindenki űz.
  • Most olyan tulajdonságokra is fényt deríthetsz, amikről lehet, hogy korábban még csak nem is tudtál.
  • A teszttel sokkal nagyobb önismeretre tehetsz szert, ami segít neked rálépni az egyéni fejlődés útjára.

Személyiségteszt: vajon mit árul el rólad a járásod?

Jól tudjuk, hogy az öltözködésünk, a frizuránk, a kedvenc emojink, a reggeli rutinunk, az alvási pozíciónk, sőt még a vásárlási szokásaink is rengeteget elárulhatnak a jellemünkről. De vajon mit közvetítesz a járásoddal? Ez a különleges személyiségteszt egy olyan tevékenységen alapul, amit kivétel nélkül mindenki csinál. Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy másoknak mi az első benyomása rólad a járásod alapján, és szeretnél nagyobb önismeretre szert tenni – ami sokat segíthet az egyéni fejlődésedben –, akkor olvasd el, hogy mit közvetítesz a gyaloglási stílusoddal.

Magabiztos és bátor vagy higgadt?

Ha általában gyorsan gyalogolsz, még akkor is, ha nem vagy késésben, akkor valószínűleg egy igazán energikus személy vagy, akire magabiztosság, bátorság és kiegyensúlyozottság jellemző. Ezzel szemben a lassan gyaloglók az esetek többségében higgadtan kezelik az élet adta kihívásokat, aminek segítségével könnyebben át tudnak lendülni a nehezebb időszakokon.

Pozitív vagy negatív a világnézeted?

Amennyiben hosszú, céltudatos lépésekkel és eltúlzott karlendítésekkel indulsz el valahova, ez a gyaloglási stílus arra enged következtetni, hogy egy nagyon pozitív személy vagy, aki optimistán tekint a jövőbe. Emellett egészséges önbizalommal rendelkezel, ami hajt a céljaid felé. Sőt, korábbi kutatások szerint bátran állsz hozzá a problémákhoz és kihívásokhoz. Ellenben, ha negatív világnézettel rendelkezel, akkor kisebb karlendítésekkel, viszonylag izgatott járásmóddal sétálsz, leszegett fejjel.

A személyiségteszt alapján nyugodtan sétáló férfi a parkban.
A teszttel sokkal nagyobb önismeretre tehetsz szert, ami segít neked rálépni az egyéni fejlődés útjára
Fotó: Shutterstock

Sebezhető vagy rendíthetetlen?

Vannak olyan emberek, akiknek már első pillantásra letargikusnak tűnik a járásmódjuk, ami alacsony energiaszintre és önbecsülésre utalhat (kivéve, ha valaki betegséggel vagy egészségügyi problémával küzd). Ha szerinted te is sokszor így sétálsz, valószínűleg nem vagy magabiztos, ez pedig sebezhetővé tesz. Ezzel szemben persze vannak olyanok, akik magabiztosságot sugároznak magukból, ezzel megmutatva rendíthetetlen jellemüket.

Extrovertált vagy introvertált?

Ha többségében gondtalanul, enyhe csípőringással, eltúlzott lépésekkel sétálsz, akkor valószínűleg egy nagyon extrovertált ember vagy, aki a társaság középpontjában érzi igazán jól magát. Élvezed a reflektorfényt és mások lankadatlan figyelmét. Téged szinte lehetetlen nem észrevenni.

Az alábbi videó segít lecsendesíteni a gondolataidat:

