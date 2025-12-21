Valamiért most nem vagy a toppon? Könnyen lehet, hogy a gyerekkori éned üzenetét kéne csak meghallanod és újra erőre kapnál. Töltsd ki a személyiségtesztet és kiderül, milyen üzenetet kell hallanod!

Személyiségteszt: most kiderül, mit üzen neked a gyerekkori éned!

Fotó: Tatyana Soares / Shutterstock

Mindenkiben ott él a belső gyermek.

Gyakran nem halljuk, mit üzen nekünk a belső gyermek.

A személyiségtesztből megtudhatod, mit próbál neked elmondani.

Személyiségteszt: lássuk, milyen üzenetet kell hallanod

Mindannyiunkban ott él a gyerekkori énünk. Az a belső gyermek, aki tudja, mi tesz boldoggá, mihez van tehetségünk, és mikor kell nemet mondani, de néha sajnos nem halljuk meg, így hasztalan próbál üzenni nekünk. Vajon mit üzen neked most? Töltsd ki ezt a gyors személyiségtesztet, és minden kérdésedre fény derül! Válaszolj a kérdésekre és számold össze, melyik választ adtad a legtöbbször, majd olvasd le az eredményeket. Induljon a teszt!

1. Ha visszagondolsz a gyerekkorodra, melyik hely jelenik meg először?

A) A játszótér

B) A szobám

C) A nagyszülők háza

D) Az iskola vagy az óvoda

2. Gyerekként mi volt a kedvenc elfoglaltságod?

A) Színészkedés

B) Rajzolás, barkácsolás

C) Sportolás, mozgás

D) Olvasás

3. Mit csináltál, ha szomorú voltál?

A) Elmondtam a szüleimnek

B) Elvonultam egyedül

C) Kerestem valami vidám elfoglaltságot

D) Megpróbáltam erősnek mutatkozni

4. Melyik mondat állt hozzád a legközelebb gyerekként?

A) Majd anyáék segítenek.

B) Hagyjatok békén.

C) Meg tudom csinálni!

D) Miért pont én?

5. Felnőttként mi hiányzik leginkább?

A) A gondtalanság

B) Az idő magamra

C) A bátorság

D) A kíváncsiság

Lássuk az eredményeket

Többségben A válaszok:

A személyiségteszt szerint a gyerekkori éned azt üzeni: éld meg az apró örömöket is! Túl komolyan veszed a mindennapokat, itt az ideje nevetni, játszani, spontánnak lenni. Merj élni!

Többségben B válaszok:

A személyiségteszt szerint a belső gyermeked nyugalmat kér. Több egyedüllétre, csendre és feltöltődésre van szükséged. Nem önzőség, hanem önvédelem, így fogod bírni hosszútávon kiégés nélkül.

Többségben C válaszok:

A személyiségteszt szerint gyerekkori éned emlékeztet: bátor vagy, ne becsüld alá magad! Amit akkor meg mertél tenni, most is menni fog.