Rémálom a szülőszobán: születés közben beszorult, majd lebénult a kis Csenge karja

Születése közben beszorult, ezért lebénult a most 10 hónapos Csenge karja. A mezőcsáti Rontó család élete teljesen felfordult. A szülők rendíthetetlen szeretettel harcolnak azért, hogy a kislányuk a lehető legteljesebb életet élhesse.

Csenge jobb karja lebénult Fotó: beküldött

Születése közben lebénult a kis Csenge karja

„Rendkívül nehéz és traumatikus szülés volt” – idézi fel Margó. A vajúdás alatt vállakadása alakult ki a babának, vagyis a feje megszületett, de a válla beszorult. Vákuum segítségével segítették világra. Csenge nem sírt fel azonnal. Kiderült hogy a kislánya jobb karja lebénult. A vállakadással összefüggésben megsérült a kar ideghálózata, a plexus brachialis (karidegfonat). A kicsit a beteg újszülöttek ellátására felkészült speciális osztályra szállították. Margó terhessége alatt végig cukorbetegséggel küzdött, gyógyszeres kezelésre szorult. Úgy érzi, ezek a kockázati tényezők talán indokolhatták volna a császármetszést, és talán elkerülhető lett volna a sérülés. Hogy történt-e mulasztás, a család a mai napig nem tudja. Egyvalami biztos: a károsodás maradandó, és nincs garancia a teljes gyógyulásra.

Az első hónapok folyamatos rehabilitációval teltek, végül a műtét elkerülhetetlen volt. Csenge hét hónapos korában három és fél órás operáción esett át. A műtét során kiderült, hogy a születés során Csenge karjában több ideg elszakadt és roncsolódott. A beavatkozás során az elhalt ideget egy élő ideggel kötötték össze. A kislány karja, csuklója és ujjai jelenleg még nem mozognak, a jobb karja már két centiméterrel vékonyabb, mint a bal. Rendszeresen jár gyógytornára, szelektív ingeráram-kezelésre Budapestre; mindez azért, hogy az izmai ne sorvadjanak tovább. A család Mezőcsátról Gyálra költözött albérletbe, hogy könnyebben elérjék a fővárosi kezeléseket.

„Most vettük fel a 22. áramos kezelést, de még nem reagál rá, nem kezdett el mozogni a karja, de júniusig még van idő” – mondta reménykedve a Borsnak az édesanya.

Csenge az anyukájával, Margóval és az apukájával, Jánossal Fotó: beküldött

A szülők mindent megtesznek a gyermekükért

Csenge jelenleg mindent bal kézzel csinál. Mozgásfejlődésben elmarad a korától, hiszen egy kézzel nem tud kúszni vagy mászni. Az orvosok szerint teljesen nem gyógyulhat meg, de jelentős javulás lehetséges, akár az is elképzelhető, hogy egyszer önállóan tud majd fésülködni. Ötéves korában egy újabb korrekciós műtét vár rá. A szülők azonban nem a korlátokat, hanem a lehetőségeket látják.

Számomra édesanyaként ez nemcsak egy orvosi eset, hanem egy életre szóló küzdelem a gyermekem jövőjéért

- mondta Margó. A legnagyobb erőt Csenge adja a szüleinek, a kislány életvidám, mosolya beragyogja a napjaikat. A család hisz abban, hogy a kitartás, a kezelések és a szeretet együtt csodákra képesek.