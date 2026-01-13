Személyiségteszt: a vásárlási stílusod sokkal többet mond rólad, mint hinnéd

Egy személyiségteszt akkor érdekes, ha hétköznapi helyzeteken keresztül mutat tükröt. A vásárlás pont ilyen, hiszen mindannyian csináljuk, mégis teljesen másképp állunk hozzá. Van, aki gyors döntésekkel halad, más alaposan mérlegel, és olyan is akad, aki messze elkerüli a boltokat. Ez a személyiségteszt abban segít, hogy a válaszaidon keresztül felismerd, mi mozgat téged és melyik vásárló típusba tartozol.
Vásárlás közben ritkán gondolkodunk azon, miért pont úgy döntünk, ahogy. Pedig az, hogy listával érkezünk-e vagy impulzívan emelünk le valamit a polcról, sokszor ugyanazt a mintát tükrözi, ahogyan más helyzetekben is döntünk. Van, aki a biztonságot keresi, más az élményt, megint más a kényelmet vagy a gyors megoldásokat. A személyiségtesztben nincs jó vagy rossz válasz, azt mutatja meg, melyik szemlélet áll közelebb hozzád a mindennapokban. Ne gondolkodj túl sokat, azt jelöld, amit elsőre érzel!
1. Amikor új dolgokra van szükséged, te általában…
A. Előbb ránézel a bankszámládra, aztán vállat vonsz, majd lesz valahogy.
B. Átnézed, mid van otthon, és pontos listát írsz arról, ami tényleg hiányzik.
C. Inkább társasággal indulsz el, mert szereted kikérni mások véleményét.
D. Online böngészel, akár munka közben is, egy kis szünet gyanánt.
2. Ha egy eladó megkérdezi, segíthet-e, te…
A. Szívesen beszélgetsz vele, ezzel is mutatod a komoly szándékod.
B. Udvariasan megköszönöd, de tudod, mit keresel.
C. Te nem kérsz segítséget, de a veled lévők igen.
D. Ritkán kerülsz ilyen helyzetbe, inkább online intézed.
3. Kinéztél valamit, de nem teljesen fér bele a keretbe. Mit teszel?
A. Rövid hezitálás után megveszed.
B. Vársz egy kicsit, amíg összegyűlik a pénzed.
C. Megkérdezed a barátod véleményét, akár segítséget is kérsz.
D. Utánanézel, hol lehet kedvezőbb áron beszerezni.
4. Hogyan viselkedsz, ha zsúfolt egy bolt?
A. Határozottan haladsz előre.
B. Gyorsan elintézed, amiért jöttél.
C. Nem zavar, főleg ha jó társaságban vagy.
D. Inkább el sem indulsz, online kényelmesebb.
5. Mit csinálsz egy próbafülkében?
A. Ha tetszik, rögtön több színt is beviszel.
B. Gyorsan felpróbálod és döntesz.
C. Kilépsz és kikéred mások véleményét.
D. Otthon, a saját tükröd előtt próbálsz.
6. Mennyire fontos számodra a visszavételi lehetőség?
A. Jó, ha van, megnyugtat.
B. Ritkán van rá szükséged.
C. A közös vásárlásoknál gyakran szóba kerül.
D. Online is megoldható, ez elég.
7. Mi teszel az új holmikkal, amikor hazaérsz?
A. Elrejted azokat, hogy ne kelljen magyarázkodni.
B. Kimosod és elpakolod a helyükre.
C. Felpróbálod, fotózol, megosztod a többiekkel.
D. Kibontod, felveszed, és örülsz, hogy mindent otthonról intéztél.
Többségében „A” válaszok
Szereted az azonnali örömöket, és gyakran az érzelmeid irányítanak vásárlás közben. Néha később elgondolkodsz a döntéseiden, de a stílusérzéked megkérdőjelezhetetlen. Impulzív vásárló típus vagy.
Többségében „B” válaszok
Céltudatos és szervezett vagy. A vásárlás nálad gyors, átgondolt folyamat, nem élményprogram. Tudatos, önálló vásárló típus vagy.
Többségében „C” válaszok
Számodra a vásárlás közösségi esemény. Fontos a visszajelzés, a beszélgetés és az együtt töltött idő. Társasági vásárló típus vagy.
Többségében „D” válaszok
Kerülöd a felesleges zajt és a tömeget. Szereted az irányítást, a kényelmet és az online tér nyugalmát. Online vásárló típus vagy.
