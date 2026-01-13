Személyiségteszt: a vásárlási stílusod sokkal többet mond rólad, mint hinnéd

A vásárlási szokásaid sokkal többet elárulnak a személyiségedről, mint hinnéd.

Ez a személyiségteszt megmutatja, hogy impulzív, tudatos, társasági vagy online vásárló vagy-e.

A válaszaidból kiderül, hogyan döntesz a hétköznapokban.

Egy személyiségteszt akkor érdekes, ha hétköznapi helyzeteken keresztül mutat tükröt. A vásárlás pont ilyen, hiszen mindannyian csináljuk, mégis teljesen másképp állunk hozzá. Van, aki gyors döntésekkel halad, más alaposan mérlegel, és olyan is akad, aki messze elkerüli a boltokat. Ez a személyiségteszt abban segít, hogy a válaszaidon keresztül felismerd, mi mozgat téged és melyik vásárló típusba tartozol.

Személyiségteszt: a vásárlási stílusod sok mindenről árulkodhat / Fotó: Iakov Filimonov / 123RF

Személyiségteszt: derítsd ki, milyen a vásárlási stílusod

Vásárlás közben ritkán gondolkodunk azon, miért pont úgy döntünk, ahogy. Pedig az, hogy listával érkezünk-e vagy impulzívan emelünk le valamit a polcról, sokszor ugyanazt a mintát tükrözi, ahogyan más helyzetekben is döntünk. Van, aki a biztonságot keresi, más az élményt, megint más a kényelmet vagy a gyors megoldásokat. A személyiségtesztben nincs jó vagy rossz válasz, azt mutatja meg, melyik szemlélet áll közelebb hozzád a mindennapokban. Ne gondolkodj túl sokat, azt jelöld, amit elsőre érzel!

1. Amikor új dolgokra van szükséged, te általában…

A. Előbb ránézel a bankszámládra, aztán vállat vonsz, majd lesz valahogy.

B. Átnézed, mid van otthon, és pontos listát írsz arról, ami tényleg hiányzik.

C. Inkább társasággal indulsz el, mert szereted kikérni mások véleményét.

D. Online böngészel, akár munka közben is, egy kis szünet gyanánt.

2. Ha egy eladó megkérdezi, segíthet-e, te…

A. Szívesen beszélgetsz vele, ezzel is mutatod a komoly szándékod.

B. Udvariasan megköszönöd, de tudod, mit keresel.

C. Te nem kérsz segítséget, de a veled lévők igen.

D. Ritkán kerülsz ilyen helyzetbe, inkább online intézed.

3. Kinéztél valamit, de nem teljesen fér bele a keretbe. Mit teszel?

A. Rövid hezitálás után megveszed.

B. Vársz egy kicsit, amíg összegyűlik a pénzed.

C. Megkérdezed a barátod véleményét, akár segítséget is kérsz.

D. Utánanézel, hol lehet kedvezőbb áron beszerezni.