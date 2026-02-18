Egy rém rendes személyiségteszt: te ki lennél a 90-es évek ikonikus retró sorozatából?

Az Egy rém rendes család a 90-es évek egyik legemlékezetesebb és legviccesebb szitkomja volt, mert bár főszereplői – valljuk be – nehéz esetek voltak, mindegyikükben találtunk valamit, ami miatt megmosolyogtattak bennünket. Derítsd ki személyiségtesztünkkel, te melyikükre hasonlítasz a legjobban!

Személyiségteszt: te ki lennél az Egy rém rendes család tagjai közül?

A sorozat 1987-ben debütált.

11 évadon át töretlen népszerűséggel futott.

Sztereotip karakterei azonnal belopták magukat a nézők szívébe.

A személyiségteszt kérdéseinek megválaszolásával kiderítheted, te melyikükre hasonlítasz leginkább.

Egy rém rendes család, szörnyen jó humorral

A sorozat 1987-ben került a képernyőkre, és egészen 1997-ig futott, összesen 11 évadon át, ami már elárulja, hogy a sorozatnak nagy sikere volt. A történet középpontjában egy chicagói külvárosi család állt, amely minden létező sztereotípiát kifigurázott – és ezen lehetetlen volt nem szórakozni. A sorozat készítői nem egy példás családmodellt akartak bemutatni, hanem az ironikus és sokszor görbe tükröt elénk táró hétköznapi élet mindennapjait, ami akkoriban igazán új és frissítő volt a didaktikus és túlromantizált vígjátékok mellett. Talán ennek is köszönhette közkedveltségét: könnyen kikapcsolta az embereket.

A mogorva cipőbolti eladót, Al Bundyt Ed O’Neill játszotta. Feleségét, a vörös, bögyös, feltűnő ruhákban tipegő Peggyt Katey Sagal formálta meg utánozhatatlan közönyével. A gyerekeket két akkor még fiatal színész alakította: a naiv, de népszerű Kellyt Christina Applegate, míg a bizonyítani vágyó Bud szerepében David Faustino tűnt fel. Az Egy rém rendes család négyes fogatának olyan dinamikája lett, amit azóta is ritkán látni a képernyőkön.

Egy rém rendes család személyiségteszt: te melyik Bundyra hasonlítasz a leginkább?

Készen állsz kideríteni? Akkor válaszolj a személyiségteszt kérdéseire – de csak őszintén!

A tökéletes szabi neked:

A) Kanapén fekvés, semmittevés, tévénézés

B) Vásárlás vagy egy kis pedikűr, manikűr

C) Buli vagy szórakozás a barátokkal

D) Tanulás, hobbi, valamilyen önfejlesztő program Egy félreértésből fakadó vitát úgy kezelsz, hogy:

A) Elveszed az élét egy cinikus viccel

B) Inkább elvonulsz, nem foglalkozol vele

C) Általában magadra veszed, könnyen túlreagálod

D) Megpróbálod logikusan megoldani A munka neked:

A) Nem élvezed, de hát valakinek muszáj

B) Ha lehet, inkább más csinálja

C) Nem baj, ha valami menő vagy látványos

D) Lehetőség a fejlődésre és egy szép karrierre A barátaid szerint te egy:

A) Morgós, de szórakoztató realista vagy

B) Kényelmes, laza és magabiztos figura vagy

C) Népszerű, de olykor meggondolatlan típus vagy

D) Okos, kicsit stréber gondolkodó vagy Ha hirtelen pénzhez jutnál:

A) Eltennéd, és panaszkodnál, hogy kevés

B) Elköltenéd ruhákra, frizurára vagy amire jólesik

C) Élményekre, bulizásra szánnád

D) Befektetnéd, vagy beiratkoznál egy drága, de nívós képzésre

Eredmények: