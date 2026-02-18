Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egy rém rendes család szereplői ülnek a kanaoén a személyiségtesztben.

Egy rém rendes személyiségteszt: te ki lennél a 90-es évek ikonikus retró sorozatából?

retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 18:15
Egy rém rendes családsorozatszemélyiségtesztteszt
Emlékszel még a Bundy család imádnivalóan idegőrlő karaktereire? Személyiségtesztünk segítségével most kiderítheted, a te természeted melyik figurára hasonlít a legjobban!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az Egy rém rendes család a 90-es évek egyik legemlékezetesebb és legviccesebb szitkomja volt, mert bár főszereplői – valljuk be – nehéz esetek voltak, mindegyikükben találtunk valamit, ami miatt megmosolyogtattak bennünket. Derítsd ki személyiségtesztünkkel, te melyikükre hasonlítasz a legjobban!

Egy rém rendes család szereplői a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: te ki lennél az Egy rém rendes család tagjai közül?
Fotó: KPA Honorar & Belege /  Northfoto
  • A sorozat 1987-ben debütált.
  • 11 évadon át töretlen népszerűséggel futott.
  • Sztereotip karakterei azonnal belopták magukat a nézők szívébe.
  • A személyiségteszt kérdéseinek megválaszolásával kiderítheted, te melyikükre hasonlítasz leginkább.

Egy rém rendes család, szörnyen jó humorral

A sorozat 1987-ben került a képernyőkre, és egészen 1997-ig futott, összesen 11 évadon át, ami már elárulja, hogy a sorozatnak nagy sikere volt. A történet középpontjában egy chicagói külvárosi család állt, amely minden létező sztereotípiát kifigurázott – és ezen lehetetlen volt nem szórakozni. A sorozat készítői nem egy példás családmodellt akartak bemutatni, hanem az ironikus és sokszor görbe tükröt elénk táró hétköznapi élet mindennapjait, ami akkoriban igazán új és frissítő volt a didaktikus és túlromantizált vígjátékok mellett. Talán ennek is köszönhette közkedveltségét: könnyen kikapcsolta az embereket.

A mogorva cipőbolti eladót, Al Bundyt Ed O’Neill játszotta. Feleségét, a vörös, bögyös, feltűnő ruhákban tipegő Peggyt Katey Sagal formálta meg utánozhatatlan közönyével. A gyerekeket két akkor még fiatal színész alakította: a naiv, de népszerű Kellyt Christina Applegate, míg a bizonyítani vágyó Bud szerepében David Faustino tűnt fel. Az Egy rém rendes család négyes fogatának olyan dinamikája lett, amit azóta is ritkán látni a képernyőkön. 

Egy rém rendes család személyiségteszt: te melyik Bundyra hasonlítasz a leginkább?

Készen állsz kideríteni? Akkor válaszolj a személyiségteszt kérdéseire – de csak őszintén!

  1. A tökéletes szabi neked:
    A) Kanapén fekvés, semmittevés, tévénézés
    B) Vásárlás vagy egy kis pedikűr, manikűr
    C) Buli vagy szórakozás a barátokkal
    D) Tanulás, hobbi, valamilyen önfejlesztő program
  2. Egy félreértésből fakadó vitát úgy kezelsz, hogy:
    A) Elveszed az élét egy cinikus viccel
    B) Inkább elvonulsz, nem foglalkozol vele
    C) Általában magadra veszed, könnyen túlreagálod
    D) Megpróbálod logikusan megoldani
  3. A munka neked:
    A) Nem élvezed, de hát valakinek muszáj
    B) Ha lehet, inkább más csinálja
    C) Nem baj, ha valami menő vagy látványos
    D) Lehetőség a fejlődésre és egy szép karrierre
  4. A barátaid szerint te egy:
    A) Morgós, de szórakoztató realista vagy
    B) Kényelmes, laza és magabiztos figura vagy
    C) Népszerű, de olykor meggondolatlan típus vagy
    D) Okos, kicsit stréber gondolkodó vagy
  5. Ha hirtelen pénzhez jutnál:
    A) Eltennéd, és panaszkodnál, hogy kevés
    B) Elköltenéd ruhákra, frizurára vagy amire jólesik
    C) Élményekre, bulizásra szánnád
    D) Befektetnéd, vagy beiratkoznál egy drága, de nívós képzésre

Eredmények:

Az Egy rém rendes család sorozat Al Bundy-ja és felesége ül a kanapén a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet: kiderül, melyik Bundy karakterre hasonlítasz a legjobban!
Fotó: KPA Honorar und Belege /  Northfoto

Legtöbb A válasz: Al Bundy

A szarkazmus atyja, a cinikus túlélő vagy, aki két lábbal áll a földön. Szereted a kényelmet, és ezért sokszor úgy érzed, az élet nem volt kegyes hozzád. Azért nem kell félteni: végső soron mindig megoldod a problémákat.

Legtöbb B válasz: Peggy Bundy

Te arra születtél, hogy élvezd az életet. Számodra sem az utolsó a prioritások listáján a kényelem. Sőt! De van kivétel, hiszen a szépségért meg kell szenvedni, és te mindent meg is teszel, hogy mindig a legjobb formádat hozd. A túlagyalás nem a te műfajod, és ezzel nincs is probléma. A problémák felét úgyis maga a stressz okozza. Az meg ugye öregít.

Legtöbb C válasz: Kelly Bundy

Könnyed, spontán ember vagy, aki szinte biztos, hogy minden társaság középpontját képezi. Azt szereted, ha mindig történik valami körülötted. A dráma sem áll messze a természetedtől, de az biztos, hogy mindig képes vagy egy kis színt vinni a legunalmasabb hétköznapi helyzetekbe is.

Legtöbb D válasz: Bud Bundy

Te vagy az analitikus, az elemző gondolkodó, akinek fontos az intellektualitás és a fejlődés – na meg hogy mindezt bizonyítsd. Talán néha túl sokat töprengsz és szorongsz, de a kitartásodnak köszönhetően garantáltan sokra viszed az életben.

A következő videóra kattintva megnézheted, hogy néznek ki most az Egy rém rendes család tagjai:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

