Egy rém rendes személyiségteszt: te ki lennél a 90-es évek ikonikus retró sorozatából?

Az Egy rém rendes család a 90-es évek egyik legemlékezetesebb és legviccesebb szitkomja volt, mert bár főszereplői – valljuk be – nehéz esetek voltak, mindegyikükben találtunk valamit, ami miatt megmosolyogtattak bennünket. Derítsd ki személyiségtesztünkkel, te melyikükre hasonlítasz a legjobban!
A sorozat 1987-ben került a képernyőkre, és egészen 1997-ig futott, összesen 11 évadon át, ami már elárulja, hogy a sorozatnak nagy sikere volt. A történet középpontjában egy chicagói külvárosi család állt, amely minden létező sztereotípiát kifigurázott – és ezen lehetetlen volt nem szórakozni. A sorozat készítői nem egy példás családmodellt akartak bemutatni, hanem az ironikus és sokszor görbe tükröt elénk táró hétköznapi élet mindennapjait, ami akkoriban igazán új és frissítő volt a didaktikus és túlromantizált vígjátékok mellett. Talán ennek is köszönhette közkedveltségét: könnyen kikapcsolta az embereket.
A mogorva cipőbolti eladót, Al Bundyt Ed O’Neill játszotta. Feleségét, a vörös, bögyös, feltűnő ruhákban tipegő Peggyt Katey Sagal formálta meg utánozhatatlan közönyével. A gyerekeket két akkor még fiatal színész alakította: a naiv, de népszerű Kellyt Christina Applegate, míg a bizonyítani vágyó Bud szerepében David Faustino tűnt fel. Az Egy rém rendes család négyes fogatának olyan dinamikája lett, amit azóta is ritkán látni a képernyőkön.
Készen állsz kideríteni? Akkor válaszolj a személyiségteszt kérdéseire – de csak őszintén!
A szarkazmus atyja, a cinikus túlélő vagy, aki két lábbal áll a földön. Szereted a kényelmet, és ezért sokszor úgy érzed, az élet nem volt kegyes hozzád. Azért nem kell félteni: végső soron mindig megoldod a problémákat.
Te arra születtél, hogy élvezd az életet. Számodra sem az utolsó a prioritások listáján a kényelem. Sőt! De van kivétel, hiszen a szépségért meg kell szenvedni, és te mindent meg is teszel, hogy mindig a legjobb formádat hozd. A túlagyalás nem a te műfajod, és ezzel nincs is probléma. A problémák felét úgyis maga a stressz okozza. Az meg ugye öregít.
Könnyed, spontán ember vagy, aki szinte biztos, hogy minden társaság középpontját képezi. Azt szereted, ha mindig történik valami körülötted. A dráma sem áll messze a természetedtől, de az biztos, hogy mindig képes vagy egy kis színt vinni a legunalmasabb hétköznapi helyzetekbe is.
Te vagy az analitikus, az elemző gondolkodó, akinek fontos az intellektualitás és a fejlődés – na meg hogy mindezt bizonyítsd. Talán néha túl sokat töprengsz és szorongsz, de a kitartásodnak köszönhetően garantáltan sokra viszed az életben.
A következő videóra kattintva megnézheted, hogy néznek ki most az Egy rém rendes család tagjai:
