Actor Awards: Woody Harrelson kínos beszédében beégette Harrison Fordot

Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awardson. A hatalmas szakmai elismerést jó barátjától, Woody Harrelsontól vehette át, aki mindent megtett annak érdekében, hogy felejthetetlenné tegye ezt az eseményt számára.

Woody Harrelson Harrison Fordról szóló beszédét teljesen elviccelte

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Mit kell tudni a 2026-os Actor Awards-ról? 2026. március 1-jén, vasárnap rendezték meg a 32. Actor Awards gálát

gálát Harrison Ford életműdíjat kapott, ami a színész szakma egyik legnagyobb elismerése

életműdíjat kapott, ami a színész szakma egyik legnagyobb elismerése A díjat jó barátja, Woody Harrelson adta át neki, akinek a beszéde roppant kínosra sikeredett

Woody Harrelson beszéde nem várt fordulatot is tartalmazott

Az Actor Awards 2026 egyik legbotrányosabb pillanata kétségtelenül az volt, amikor Woody Harrelson lépett színpadra, hogy átadja barátjának, Harrison Fordnak a rangos életműdíjat. A hollywoodi sztár ugyanis nem egy klasszikus, érzelmekkel teli beszédet tartott, hanem inkább csak 'elviccelte' az egészet. Woody Harrelson azzal indított, hogy 'a legtöbb ember a teremben az este végére vesztes lesz', ami finoman szólva sem a megszokott díjátadós hangulatot idézte elő, de még ezek után is tovább borzolta tovább a kedélyeket azzal, hogy Harrison Ford neve helyett Leonardo DiCaprio nevét mondta ki:

Szeretném bemutatni az egyik legnagyobb színészt, aki oly sok klasszikus filmet forgatott, és akit társai őszintén és mélyen szeretnek... Leo DiCapriót. Vagyis bocs, Harrison Fordot!

Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awards gálán

Fotó: CraSH / Northfoto

Harrison Forddal való barátságáról is beszámolt

A mondandója második felében a hangulat azonban enyhült, amikor Woody Harrelson felidézte, hogyan kezdődött barátsága Harrison Forddal. A történet szerint egy sushi étterem előtt látta meg a színészlegendát, majd bement utána és elérte, hogy a színész meginvitálja őt ebédelni. Végül pedig annyira jól érezték magukat, hogy megállás nélkül csak nevettek. És ez a pillanat volt az, ami megpecsételte a barátságukat.

Woody Harrelson csak harmadik volt Indiana Jones listáján

A vicces kedvű sztár ezután ismét humorosra fogta a figurát és elárulta, hogy ő csak a harmadik volt a sorban Harrison Ford listáján. A Star Wars Han Solo-ja először Helen Mirrent, majd Kamala Harrist kérdezte meg, hogy vállalná-e a beszédet. De mivel mindketten visszautasították, így maradt csak Woody: