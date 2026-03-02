Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Actor Awards: Woody Harrelson kínos beszédében beégette Harrison Fordot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:55
Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awardson. Az elismerést jó barátja, Woody Harrelson adta át neki, akinek a beszéde roppant kínosra sikeredett.
Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awardson. A hatalmas szakmai elismerést jó barátjától, Woody Harrelsontól vehette át, aki mindent megtett annak érdekében, hogy felejthetetlenné tegye ezt az eseményt számára. 

Woody Harrelson Harrison Ford-ról szóló beszédét teljesen elviccelte
Woody Harrelson Harrison Fordról szóló beszédét teljesen elviccelte
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

Mit kell tudni a 2026-os Actor Awards-ról?

  • 2026. március 1-jén, vasárnap rendezték meg a 32. Actor Awards gálát
  • Harrison Ford életműdíjat kapott, ami a színész szakma egyik legnagyobb elismerése
  • A díjat jó barátja, Woody Harrelson adta át neki, akinek a beszéde roppant kínosra sikeredett

Woody Harrelson beszéde nem várt fordulatot is tartalmazott

Az Actor Awards 2026 egyik legbotrányosabb pillanata kétségtelenül az volt, amikor Woody Harrelson lépett színpadra, hogy átadja barátjának, Harrison Fordnak a rangos életműdíjat. A hollywoodi sztár ugyanis nem egy klasszikus, érzelmekkel teli beszédet tartott, hanem inkább csak 'elviccelte' az egészet. Woody Harrelson azzal indított, hogy 'a legtöbb ember a teremben az este végére vesztes lesz', ami finoman szólva sem a megszokott díjátadós hangulatot idézte elő, de még ezek után is tovább borzolta tovább a kedélyeket azzal, hogy Harrison Ford neve helyett Leonardo DiCaprio nevét mondta ki:

Szeretném bemutatni az egyik legnagyobb színészt, aki oly sok klasszikus filmet forgatott, és akit társai őszintén és mélyen szeretnek...  Leo DiCapriót. Vagyis bocs, Harrison Fordot!

Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awards gálán
Harrison Ford életműdíjat kapott a 2026-os Actor Awards gálán
Fotó: CraSH /  Northfoto

Harrison Forddal való barátságáról is beszámolt

A mondandója második felében a hangulat azonban enyhült, amikor Woody Harrelson felidézte, hogyan kezdődött barátsága Harrison Forddal. A történet szerint egy sushi étterem előtt látta meg a színészlegendát, majd bement utána és elérte, hogy a színész meginvitálja őt ebédelni. Végül pedig annyira jól érezték magukat, hogy megállás nélkül csak nevettek. És ez a pillanat volt az, ami megpecsételte a barátságukat.

 

Woody Harrelson csak harmadik volt Indiana Jones listáján 

A vicces kedvű sztár ezután ismét humorosra fogta a figurát és elárulta, hogy ő csak a harmadik volt a sorban Harrison Ford listáján. A Star Wars Han Solo-ja először Helen Mirrent, majd Kamala Harrist kérdezte meg, hogy vállalná-e a beszédet. De mivel mindketten visszautasították, így maradt csak Woody:

Örülök, hogy bronzérmes lettem.

Harrison Ford beszédében feleségének, Calista Flockhart-nak mondott köszönetet
Harrison Ford felesége Calista Flockhart régóta a színész mellett van, így neki is köszönetet mondott beszédében 
Fotó: Faye Sadou /  Northfoto

Harrison Ford megható köszönőbeszédet mondott

Amikor pedig végre Harrison Ford átvette az életműdíjat, a hangulat teljesen megváltozott. A legendás színész beszéde egyszerre volt önironikus és megható. Elmondta, hogy furcsa számára életműdíjat kapni úgy, hogy még mindig aktívan dolgozik, és nem tervezi a visszavonulást. De a legmeghatóbb pillanat kétség kívül az volt, amikor megköszönte feleségének, Calista Flockhartnak azt a mérhetetlen támogatást, amit tőle kapott az elmúlt 15 évben

 

 

