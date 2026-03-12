Személyiségteszt: milyen barát vagy valójában?

A barátság sokféle lehet – van, aki érzelmi támaszt nyújt, más felejthetetlen élményeket teremt, megint másnak a puszta jelenléte is elég.

Minden baráttípusnak megvan a maga szuperereje: egyikük sem jobb a másiknál, csak másképp teszik teljessé a közösséget.

Személyiségtesztünkből kiderül, te milyen típusú barát vagy valójában.

A barátság nem csupán sorsszerű találkozás, hanem egy titkos szövetség, amelyben mindenki mást tesz a közösbe. Gyakran bele sem gondolunk, hogy a puszta jelenlétünkkel vagy a tetteinkkel hogyan formáljuk a környezetünk életét, és kinek milyen barát jutott osztályrészül személyünkben. Ez a személyiségteszt most lerántja a leplet a rejtett képességeidről: megtudhatod, miért ragaszkodnak hozzád annyira a többiek, mi az, amivel te hozzájárulsz egy barátsághoz.

Személyiségtesztünkből kiderül, milyen barát vagy valójában. Fotó: 123RF

Barátság teszt: milyen cimbora vagy valójában?

Volt már úgy, hogy egy barátod sírva hívott, te pedig csak ültél telefonnal a kezedben, és nem tudtad, mit mondj? Vagy inkább összeszerveztél mindenkit egy spontán hétvégi kirándulásra, mert úgy érezted, közös élményekre van szükségetek? A barátság sokféle lehet, és nem mindenki ugyanolyan barát. Van, aki érzelmi mélységet hoz a kapcsolatba, akinek el tudsz mondani mindent, amit másnak nem. Ő biztos lehetsz benne, hogy nem ítélkezik, nem traktál megoldásokkal, csak türelmesen meghallgat és szükség szerint olyan tanácsokkal lát el, amelyek megfogalmazásakor figyelembe veszi az érzelmeidet, ugyanakkor a megpróbál a felszínen tartani. Van azonban, aki inkább élményeket teremt: vele mindig történik valami, sosem unatkozik, ha pedig visszagondolsz az elmúlt évek legjobb pillanataira, ő szinte mindig ott volt. Létezik olyan típus is, aki csak ritkán szól, főleg a jelenlétével támogat. Tőle nem biztos, hogy várhatsz tanácsot, sem szellemes megjegyzéseket vagy váratlan meglepetés programokat, de a csend és a figyelem néha sokkal többet ér, mint bármi más.

A különféle típusú barátságok együtt működnek igazán, kutatások szerint ugyanis az embereknek nem egyféle barátra van szükségük, hanem különböző személyiségekre más-más impulzusokkal. Természetesen te magad is megtestesíted valamely barátságtípust másnak az életében; hogy melyiket, azt valószínűleg te is érzed, hiszen jó esetben pontosan tudhatod, miben vagy jó, és miben vagy kevésbé jó barát. Ha mégsem vagy teljesen biztos benne, a következő személyiségteszt megmutatja, milyen szerep jutott neked a baráti társaságban.