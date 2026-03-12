Szívszorító, békepárti klippel jelentkezett A Dal 2026 sztárja, Kökény Dani

Kökény Danit 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves gimnazista titokban, a hozzátartozói tudta nélkül indult szerencsét próbálni a tehetségkutatóba, azzal a szándékkal, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz sorsú családját. A fiatal tehetség nem ismerte édesapját, míg édesanyja a születésekor lemondott róla, így a nagyszülei vállalták a felnevelését. Dani aztán jött, látott és győzött, ő lett a show győztese. Az énekesnek azóta beindult a karrierje és bár még csak huszonegyéves mostanra Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismerték munkáját. Az előadó kiáll a háború ellen és a béke mellett, ezt tükrözi az a különleges dal is, mely jelenleg a Duna Tv A Dal 2026 dalversenyében szerepel.

Kökény Dani dala rengeteg nézőt ríkatott meg (Fotó: Csöndör Kinga / MTVA)

Kökény Danit megihlette a mostani zűrzavaros időszak

„Élve a hétköznapjainkat, a sok feladat és rohanás mellett sajnos egyre több hír talál meg minket azzal kapcsolatosan, hogy a világban és sajnos a szomszédságunkban is milyen fegyveres konfliktusok zajlanak. A háború hosszas elhúzódása sajnos oda is vezet, hogy az emberek nagyrésze már közönyössé kezd válni és nem tudja a helyén értékelni azt, hogy ártatlan emberek kerülnek bizonytalan helyzetekbe, vagy veszítik el hozzátartozóikat. Azt gondolom sokan nem érzik ennek a súlyát” – jegyezte meg a fiatal énekes, dalszerző, akit olyannyira megérintett ez, hogy egy különleges dalt készített azzal a céllal, hogy a figyelmet a problémára irányítsa.

Így született meg a megható szerzemény

Kőbányán nőttem fel és ott is élek. Sokat sétálok a panelházak mellett, ez egy mindennapos dolog a számomra. Éppen ezért nagyon megérintett az, amikor még 2024-ben megláttam az első olyan híradásokat, hogy hasonló lakóházakat bombáztak le. A normál hétköznapokból pokol lett és ez egyszerűen felfoghattalan. Ekkor kezdtem el megírni a „Sose feledd!” című dalom, melyet mára találtam annyira késznek és sajnos aktuálisnak, hogy megmutassam

– tette hozzá Dani, aki egy szívszorító klipet is készített a dalhoz.