Szívszorító, békepárti klippel jelentkezett A Dal 2026 sztárja, Kökény Dani

Kökény Danit 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves gimnazista titokban, a hozzátartozói tudta nélkül indult szerencsét próbálni a tehetségkutatóba, azzal a szándékkal, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz sorsú családját. A fiatal tehetség nem ismerte édesapját, míg édesanyja a születésekor lemondott róla, így a nagyszülei vállalták a felnevelését. Dani aztán jött, látott és győzött, ő lett a show győztese. Az énekesnek azóta beindult a karrierje és bár még csak huszonegyéves mostanra Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismerték munkáját. Az előadó kiáll a háború ellen és a béke mellett, ezt tükrözi az a különleges dal is, mely jelenleg a Duna Tv A Dal 2026 dalversenyében szerepel.
„Élve a hétköznapjainkat, a sok feladat és rohanás mellett sajnos egyre több hír talál meg minket azzal kapcsolatosan, hogy a világban és sajnos a szomszédságunkban is milyen fegyveres konfliktusok zajlanak. A háború hosszas elhúzódása sajnos oda is vezet, hogy az emberek nagyrésze már közönyössé kezd válni és nem tudja a helyén értékelni azt, hogy ártatlan emberek kerülnek bizonytalan helyzetekbe, vagy veszítik el hozzátartozóikat. Azt gondolom sokan nem érzik ennek a súlyát” – jegyezte meg a fiatal énekes, dalszerző, akit olyannyira megérintett ez, hogy egy különleges dalt készített azzal a céllal, hogy a figyelmet a problémára irányítsa.
Kőbányán nőttem fel és ott is élek. Sokat sétálok a panelházak mellett, ez egy mindennapos dolog a számomra. Éppen ezért nagyon megérintett az, amikor még 2024-ben megláttam az első olyan híradásokat, hogy hasonló lakóházakat bombáztak le. A normál hétköznapokból pokol lett és ez egyszerűen felfoghattalan. Ekkor kezdtem el megírni a „Sose feledd!” című dalom, melyet mára találtam annyira késznek és sajnos aktuálisnak, hogy megmutassam
– tette hozzá Dani, aki egy szívszorító klipet is készített a dalhoz.
„A klip elkészítésél százszázalékosan a dal üzenetére szerettem volna fókuszálni, így sok olyan jelent is került bele, mely a háború következményeit mutatják be” – árulta el Kökény Dani. A nem mindennapi, „Sose feledd!” című szerzemény jelenleg a Duna TV A Dal 2026 dalversenyében versenyez, ahol az eredeti dal bemutatását követőn most szombaton már, az elődöntőben, a rock műfajában mutatja be, a döntőbe jutást célul kitűzve.
Szavazatával támogassa ön is Kökény Dani békepárti dalának szárnyalását! A szombati adásban a műsorvezető által elindított szavazástól számítva mindössze egy napon keresztül, azaz vasárnap 19:40-ig lehet szavazni a dalra. Egy telefonról akár 𝟱𝟬 𝗦𝗠𝗦 is küldhető.
• SMS-ben Dani kódját, azaz a 20-as számot kell elküldeni.
• A nem emelet díjas sms szám: +𝟯𝟲 𝟮𝟬/𝟯𝟬/𝟳𝟬 𝟴𝟭𝟬-𝟭𝟳𝟵𝟵
Fontos, hogy most még ne szavazzon! A jelenleg leadott szavazatok érvénytelenek!
