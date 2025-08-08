Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Extrovertált, introvertált, vagy valami egészen más vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt megmutatja

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 16:45
Ne tippelj, teszteld! Ez a személyiségteszt segít végre tisztán látni magad, és a másokkal való viszonyodat is. 
Te melyik vagy: a buli lelke, a megfigyelő vagy a kettő között valahol? A személyiségteszt kitöltésével jobban megismerheted önmagad.

személyiségteszt, buli, party, telefon, lány, tánc
Személyiségteszt: extrovertált, introvertált vagy ambivertált személyiség vagy?
Fotó: DC Studio /  Shutterstock 

Ha valaha is gondolkodtál azon, miért szívja le teljesen az energiádat egy-egy társasági esemény, vagy épp ellenkezőleg, miért érzed úgy, hogy megőrülsz, ha túl sokáig vagy egyedül, akkor valószínűleg már találkoztál az introvertált és extrovertált kifejezésekkel. De tudtad, hogy van egy harmadik típus is? Ők az ambivertáltak – azok, akik valahol a kettő között egyensúlyoznak. És hogy te melyik vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt segíthet eldönteni. 

Ha megérted a saját működésedet, könnyebben tudsz nemet mondani, határokat húzni, vagy épp bátrabban nyitni mások felé. Egy személyiségteszt nem írja meg helyetted az önismereti kézikönyvedet, de jó kiindulópont lehet. 

Szuper, ha te már most tudod magadról, hogy introvertált vagy, de mi van, ha nem csak egy típusba tartozol? Rengetegen vannak, akik nem érzik magukat sem egyik, sem másik végletnek. Néha szeretnek a társaság középpontjában lenni, máskor meg a fél karjukat is odaadnák, hogy elvonulhassanak egy jó könyvvel. Ők az ambivertáltak. 

De ne találgassunk tovább: jöjjön a személyiségteszt

Pszichológiai személyiségteszt: derítsd ki, milyen is vagy valójában!

fiatal, nő, szorong, rossz, kedv, introvertált
Válaszolj őszintén a személyiségteszt kérdéseire!
Fotó: Christian Moro /  Shutterstock 

Válaszd ki a személyiségteszt minden kérdésénél a rád leginkább jellemző választ! A végén értékeljük, melyik személyiségtípushoz állsz a legközelebb. 

  1. Hogyan töltődsz fel egy stresszes hét után? 
    A. Egy jó kis buli vagy baráti vacsora feltölt, mint egy powerbank 
    B. Egyedül otthon, csendben – csak én és egy a kedvenc komfortsorozatom 
    C. Attól függ… néha ez, néha az 
  2. Egy ismeretlen társaságban: 
    A. Gyorsan oldódok, és simán beszélgetést kezdeményezek 
    B. Inkább megfigyelek, és csak akkor szólalok meg, ha muszáj 
    C. Attól függ, mennyire érzem magam komfortosan 
  3. Milyen érzés, ha egész nap egyedül vagy? 
    A. Megőrülök tőle! Szükségem van a társaságra! 
    B. Imádom – ez az én minőségi időm 
    C. Egy-két nap jólesik, de utána már hiányzik egy beszélgetőtárs 
  4. Meetingek, prezentációk, nyilvános szereplés? 
    A. Én kérek még egyet! 
    B. Inkább kihagynám, ha lehet 
    C. Ha felkészült vagyok, megy, de azért nem keresem ezeket a szitukat 
  5. Amikor tanulsz vagy dolgozol: 
    A. Nyüzsgésben, kávézóban vagy csapatban működöm a legjobban 
    B. Csend és magány kell hozzá, másképp nem megy 
    C. A feladattól függ: kreatív munkához társaság, elemzéshez magány 
  6. Melyik a legjellemzőbb rád egy buliban?
    A. Az egyik első, aki megérkezik és utolsóként távozik 
    B. Kicsit késve érkezem, aztán hamar el is húzok, de előtte 4-6-8 szemközt beszélgetek egy-két emberrel 
    C. Elmegyek, jól érzem magam, de nem vagyok mindig a party közepe 
  7. Ha valami foglalkoztat: 
    A. Kibeszélem valakivel, hangosan gondolkodom 
    B. Magamban rágódok rajta, és csak akkor osztom meg, ha muszáj, vagy ha már feldolgoztam 
    C. Néha beszélek róla, néha magamban dolgozom fel 

Eredmények

barátok, férfi, nő, beszélgetés, nevetés, összejövetel
Most kiderül, melyik személyiségtípusba tartozol.
Fotó: Lordn /  Shutterstock 

Többségben A válaszok: 

Extrovertált 

Te vagy a társaság motorja, a spontán ötletek embere. Feltölt a közösség, jól kommunikálsz, és szinte mindig mozgásban vagy. Fontos számodra a kapcsolódás és az interakció – ez az, ami éltet. 

Többségben B válaszok: 

Introvertált 

Nem vagy antiszociális, csak másképp működsz. A mély beszélgetéseket preferálod a felszínes small talkkal szemben, és akkor vagy igazán jól, ha van időd magaddal lenni. A világ zaja helyett a saját belső hangodra figyelsz. 

Többségben C válaszok: 

Ambivertált 

Üdv a klubban! Az emberek nagy része ide tartozik. Azok közé, akik képesek alkalmazkodni, és a szituációhoz mérten viselkednek. Ez rugalmasságot ad, de néha zavaró is lehet; miért vagy egyik nap ilyen, másik nap amolyan. A válasz: mert ambivertált vagy. De ez egy szupererő!

5 jel, amiből felismerheted, hogy extrovertált, introvertált vagy ambivertált vagy-e:

