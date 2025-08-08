Extrovertált, introvertált, vagy valami egészen más vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt megmutatja

Te melyik vagy: a buli lelke, a megfigyelő vagy a kettő között valahol? A személyiségteszt kitöltésével jobban megismerheted önmagad.
Ha valaha is gondolkodtál azon, miért szívja le teljesen az energiádat egy-egy társasági esemény, vagy épp ellenkezőleg, miért érzed úgy, hogy megőrülsz, ha túl sokáig vagy egyedül, akkor valószínűleg már találkoztál az introvertált és extrovertált kifejezésekkel. De tudtad, hogy van egy harmadik típus is? Ők az ambivertáltak – azok, akik valahol a kettő között egyensúlyoznak. És hogy te melyik vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt segíthet eldönteni.
Ha megérted a saját működésedet, könnyebben tudsz nemet mondani, határokat húzni, vagy épp bátrabban nyitni mások felé. Egy személyiségteszt nem írja meg helyetted az önismereti kézikönyvedet, de jó kiindulópont lehet.
Szuper, ha te már most tudod magadról, hogy introvertált vagy, de mi van, ha nem csak egy típusba tartozol? Rengetegen vannak, akik nem érzik magukat sem egyik, sem másik végletnek. Néha szeretnek a társaság középpontjában lenni, máskor meg a fél karjukat is odaadnák, hogy elvonulhassanak egy jó könyvvel. Ők az ambivertáltak.
De ne találgassunk tovább: jöjjön a személyiségteszt!
Válaszd ki a személyiségteszt minden kérdésénél a rád leginkább jellemző választ! A végén értékeljük, melyik személyiségtípushoz állsz a legközelebb.
Te vagy a társaság motorja, a spontán ötletek embere. Feltölt a közösség, jól kommunikálsz, és szinte mindig mozgásban vagy. Fontos számodra a kapcsolódás és az interakció – ez az, ami éltet.
Nem vagy antiszociális, csak másképp működsz. A mély beszélgetéseket preferálod a felszínes small talkkal szemben, és akkor vagy igazán jól, ha van időd magaddal lenni. A világ zaja helyett a saját belső hangodra figyelsz.
Üdv a klubban! Az emberek nagy része ide tartozik. Azok közé, akik képesek alkalmazkodni, és a szituációhoz mérten viselkednek. Ez rugalmasságot ad, de néha zavaró is lehet; miért vagy egyik nap ilyen, másik nap amolyan. A válasz: mert ambivertált vagy. De ez egy szupererő!
5 jel, amiből felismerheted, hogy extrovertált, introvertált vagy ambivertált vagy-e:
