Extrovertált, introvertált, vagy valami egészen más vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt megmutatja

Te melyik vagy: a buli lelke, a megfigyelő vagy a kettő között valahol? A személyiségteszt kitöltésével jobban megismerheted önmagad.

Személyiségteszt: extrovertált, introvertált vagy ambivertált személyiség vagy?

Fotó: DC Studio / Shutterstock

Ha valaha is gondolkodtál azon, miért szívja le teljesen az energiádat egy-egy társasági esemény, vagy épp ellenkezőleg, miért érzed úgy, hogy megőrülsz, ha túl sokáig vagy egyedül, akkor valószínűleg már találkoztál az introvertált és extrovertált kifejezésekkel. De tudtad, hogy van egy harmadik típus is? Ők az ambivertáltak – azok, akik valahol a kettő között egyensúlyoznak. És hogy te melyik vagy? Ez a pszichológiai személyiségteszt segíthet eldönteni.

Ha megérted a saját működésedet, könnyebben tudsz nemet mondani, határokat húzni, vagy épp bátrabban nyitni mások felé. Egy személyiségteszt nem írja meg helyetted az önismereti kézikönyvedet, de jó kiindulópont lehet.

Szuper, ha te már most tudod magadról, hogy introvertált vagy, de mi van, ha nem csak egy típusba tartozol? Rengetegen vannak, akik nem érzik magukat sem egyik, sem másik végletnek. Néha szeretnek a társaság középpontjában lenni, máskor meg a fél karjukat is odaadnák, hogy elvonulhassanak egy jó könyvvel. Ők az ambivertáltak.

De ne találgassunk tovább: jöjjön a személyiségteszt!

Pszichológiai személyiségteszt: derítsd ki, milyen is vagy valójában!

Válaszolj őszintén a személyiségteszt kérdéseire!

Fotó: Christian Moro / Shutterstock

Válaszd ki a személyiségteszt minden kérdésénél a rád leginkább jellemző választ! A végén értékeljük, melyik személyiségtípushoz állsz a legközelebb.

Hogyan töltődsz fel egy stresszes hét után?

A. Egy jó kis buli vagy baráti vacsora feltölt, mint egy powerbank

B. Egyedül otthon, csendben – csak én és egy a kedvenc komfortsorozatom

C. Attól függ… néha ez, néha az Egy ismeretlen társaságban:

A. Gyorsan oldódok, és simán beszélgetést kezdeményezek

B. Inkább megfigyelek, és csak akkor szólalok meg, ha muszáj

C. Attól függ, mennyire érzem magam komfortosan Milyen érzés, ha egész nap egyedül vagy?

A. Megőrülök tőle! Szükségem van a társaságra!

B. Imádom – ez az én minőségi időm

C. Egy-két nap jólesik, de utána már hiányzik egy beszélgetőtárs Meetingek, prezentációk, nyilvános szereplés?

A. Én kérek még egyet!

B. Inkább kihagynám, ha lehet

C. Ha felkészült vagyok, megy, de azért nem keresem ezeket a szitukat Amikor tanulsz vagy dolgozol:

A. Nyüzsgésben, kávézóban vagy csapatban működöm a legjobban

B. Csend és magány kell hozzá, másképp nem megy

C. A feladattól függ: kreatív munkához társaság, elemzéshez magány Melyik a legjellemzőbb rád egy buliban?

A. Az egyik első, aki megérkezik és utolsóként távozik

B. Kicsit késve érkezem, aztán hamar el is húzok, de előtte 4-6-8 szemközt beszélgetek egy-két emberrel

C. Elmegyek, jól érzem magam, de nem vagyok mindig a party közepe Ha valami foglalkoztat:

A. Kibeszélem valakivel, hangosan gondolkodom

B. Magamban rágódok rajta, és csak akkor osztom meg, ha muszáj, vagy ha már feldolgoztam

C. Néha beszélek róla, néha magamban dolgozom fel