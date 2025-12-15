Neked mi a baráti szupererőd? A személyiségtesztből kiderül, mit gondolnak rólad mások

A legújabb személyiségtesztünk rávilágít, milyen nélkülözhetetlen mozgatórugó vagy a baráti kapcsolataidban. Lehet, hogy a társaság motorjaként nevetést viszel minden helyzetbe, vagy épp az a szerep jut neked, akihez bármikor bizalommal lehet fordulni. A baráti dinamika sokszor ösztönös, mégis rengeteg mindent elárul a személyiségedről. Nincs jó vagy rossz megoldás – minden típus értékes és fontos szerepet tölt be a baráti társaságban. Engedd, hogy a kérdések feltérképezzék a te baráti szupererődet. A teszt végén megtudhatod, mit jelent az, ha A, B, C vagy D betűből gyűjtöttél többet.
Olvasd el a kérdéseket és válaszd ki annak a válasznak a betűjelét, amely a leginkább igaz rád.
A) Meghallgatom és segítek logikusan végiggondolni neki a történteket.
B) Azonnal cselekszem: hívok, megyek, intézkedem.
C) Feldobom a kedvét valami vicces sztorival vagy programmal, ami tényleg kikapcsolja.
D) Mellette maradok csendben vagy beszélgetve, ahogy épp szüksége van rá.
A) Segítek neki levonni a megfelelő tanulságot.
B) Védelmembe veszem, akár másokkal szemben is.
C) Viccel próbálom oldani a feszültséget.
D) Támogatom, nem ítélkezem.
A) A „józan hang” vagyok, aki összerakja a dolgokat.
B) Aki mindig ott terem, ha baj van, és megoldja a problémát.
C) Igyekszem mindig vidám és humoros lenni. Ha nevetés van, boldogság van.
D) Csendes megfigyelő vagyok.
A) A helyes meglátásaimat.
B) A segítőkészségemet.
C) A humoromat, vidámságomat és könnyedségemet.
D) A stabilitásomat és hűségemet.
A) Figyelek, elemzek, csak utána oldódom fel.
B) Gyorsan átlátom, ki szorul támogatásra.
C) Pillanatok alatt megtalálom a közös hangot szinte mindenkivel.
D) Lassan, de biztosan válok a csapat részévé.
A) Próbálok békés megoldást javasolni.
B) Kiállok azokért, akiket igazságtalanság ér.
C) Humorral oldom a helyzetet.
D) Türelemmel meghallgatok mindenkit. Szerintem ilyenkor ez a legfontosabb.
A) Valami személyiségéhez illőt, elgondolkodtatót.
B) Valamit, amire tényleg szüksége van.
C) Vicces vagy kreatív meglepetést találok ki.
D) Mindenképpen maradandót.
A) A koordinátor, aki mindent átlát.
B) A sofőr, a cipekedő, a gyakorlatias kivitelező.
C) Aki feldobja a hangulatot.
D) Aki biztosan ott van, és mindenben segít.
A) Az őszinte kommunikációt.
B) A kölcsönös támogatást.
C) A közös élményeket és nevetést.
D) A bizalmat és kitartást.
A) Elemző és logikus vagyok.
B) Gyakorlatias megoldásokat javaslok.
C) Érzelmi oldalról közelítem meg a dolgot és próbálok humorba csomagolt választ adni.
D) Empatikus és biztonságot adó vagyok. Szerintem sokszor az a legnagyobb segítség, ha meghallgatom a másikat és hagyom, hogy ő jöjjön rá a legjobb megoldásra.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.
Te vagy az a barát, aki mindig tisztán látja a helyzeteket. Józan gondolkodásod, bölcs meglátásaid és stratégiai érzéked miatt hozzád fordulnak, ha elakadás van. A tanácsaid praktikusak, átgondoltak, és segítenek másoknak új perspektívát látni.
A szíved azonnal megmozdul, ha segítség kell. Gyors vagy, tettre kész, gyakran te vagy a mentőöv, aki kihúz másokat a bajból. Igazi támasz vagy krízishelyzetekben, és sokan érzik melletted, hogy biztonságban vannak.
A te baráti supererőd a hangulatod: képes vagy vidámságot csempészni a legborúsabb napokba is. Könnyedén nevettetsz meg másokat, a természetes energiád összetartja a társaságot. Veled mindig könnyed az élet, egy jó poén, egy közös élmény elhiteti mindenkivel, hogy a kesergés, bosszankodás, szomorúság nem oldja meg a gondokat. A jókedv viszont igen.
Csendesen, de rendületlenül jelen vagy: rád mindig lehet számítani. Hűséged, megbízhatóságod és empátiád igazi kincsé tesz a barátaid számára. Nem feltétlenül te beszélsz a legtöbbet – de te vagy az, aki mindig ott van, amikor számít a jelenlét. Ez a te szupererőd.
A baráti szerepek pszichológiája
A pszichológiában a „baráti szerepek” fogalma arra utal, hogy a társas kapcsolatokban gyakran ugyanazokat a mintákat ismételjük. Kutatások szerint az alapján, hogyan látnak minket mások, általában 3–5 stabil szerep alakul ki a baráti társaságban – például a humorfelelős, a mediátor vagy a sziklaszilárd támasz. Ezeket a szerepeket tudattalanul osztjuk fel egymás között, mintha mindenkinek lenne egy szerepe, amire született. Sokszor éppen azt a szerepet töltjük be, amilyen társra nekünk lenne nagy szükségünk.
Vajon a Jóbarátok című ikonikus sorozatban melyik szereplőnek milyen szupererő jutott? Nézd meg az alábbi videót és próbáld megfejteni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.