Neked mi a baráti szupererőd? A személyiségtesztből kiderül, mit gondolnak rólad mások

A legújabb személyiségtesztünk rávilágít, milyen nélkülözhetetlen mozgatórugó vagy a baráti kapcsolataidban. Lehet, hogy a társaság motorjaként nevetést viszel minden helyzetbe, vagy épp az a szerep jut neked, akihez bármikor bizalommal lehet fordulni. A baráti dinamika sokszor ösztönös, mégis rengeteg mindent elárul a személyiségedről. Nincs jó vagy rossz megoldás – minden típus értékes és fontos szerepet tölt be a baráti társaságban. Engedd, hogy a kérdések feltérképezzék a te baráti szupererődet. A teszt végén megtudhatod, mit jelent az, ha A, B, C vagy D betűből gyűjtöttél többet.

A személyiségteszt megmutatja a legfontosabb szereped a baráti körödben.

Fotó: Lomb / Shutterstock

Barátság-teszt: neked mi a baráti szupererőd?

Olvasd el a kérdéseket és válaszd ki annak a válasznak a betűjelét, amely a leginkább igaz rád.

1. Mit teszel, ha egy barátod összezuhan egy nehéz nap után?

A) Meghallgatom és segítek logikusan végiggondolni neki a történteket.

B) Azonnal cselekszem: hívok, megyek, intézkedem.

C) Feldobom a kedvét valami vicces sztorival vagy programmal, ami tényleg kikapcsolja.

D) Mellette maradok csendben vagy beszélgetve, ahogy épp szüksége van rá.

2. Hogyan reagálsz, ha egy barátod hibázik?

A) Segítek neki levonni a megfelelő tanulságot.

B) Védelmembe veszem, akár másokkal szemben is.

C) Viccel próbálom oldani a feszültséget.

D) Támogatom, nem ítélkezem.

3. Milyen vagy a társaságban?

A) A „józan hang” vagyok, aki összerakja a dolgokat.

B) Aki mindig ott terem, ha baj van, és megoldja a problémát.

C) Igyekszem mindig vidám és humoros lenni. Ha nevetés van, boldogság van.

D) Csendes megfigyelő vagyok.

4. Mit értékelnek benned leginkább a barátaid?

A) A helyes meglátásaimat.

B) A segítőkészségemet.

C) A humoromat, vidámságomat és könnyedségemet.

D) A stabilitásomat és hűségemet.

5. Ha új társaságba kerülsz…

A) Figyelek, elemzek, csak utána oldódom fel.

B) Gyorsan átlátom, ki szorul támogatásra.

C) Pillanatok alatt megtalálom a közös hangot szinte mindenkivel.

D) Lassan, de biztosan válok a csapat részévé.

6. Mit teszel, ha konfliktus alakul ki a baráti körben?

A) Próbálok békés megoldást javasolni.

B) Kiállok azokért, akiket igazságtalanság ér.

C) Humorral oldom a helyzetet.

D) Türelemmel meghallgatok mindenkit. Szerintem ilyenkor ez a legfontosabb.