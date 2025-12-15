Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Baráti társaság személyiségtesztben szereplő képe

Neked mi a baráti szupererőd? A személyiségtesztből kiderül, mit gondolnak rólad mások

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 14:00
A barátságaid láthatatlan szálakon futnak: néha te vagy a bölcs tanácsadó, máskor a mindig ugrásra kész megmentő. Ez a személyiségteszt segít megérteni, te melyik tipikus szerepet töltöd be leggyakrabban a kapcsolataidban.
A legújabb személyiségtesztünk rávilágít, milyen nélkülözhetetlen mozgatórugó vagy a baráti kapcsolataidban. Lehet, hogy a társaság motorjaként nevetést viszel minden helyzetbe, vagy épp az a szerep jut neked, akihez bármikor bizalommal lehet fordulni. A baráti dinamika sokszor ösztönös, mégis rengeteg mindent elárul a személyiségedről. Nincs jó vagy rossz megoldás – minden típus értékes és fontos szerepet tölt be a baráti társaságban. Engedd, hogy a kérdések feltérképezzék a te baráti szupererődet. A teszt végén megtudhatod, mit jelent az, ha A, B, C vagy D betűből gyűjtöttél többet.

Személyiségtesztben szereplő baráti társaság képe
A személyiségteszt megmutatja a legfontosabb szereped a baráti körödben.
Barátság-teszt: neked mi a baráti szupererőd?

Olvasd el a kérdéseket és válaszd ki annak a válasznak a betűjelét, amely a leginkább igaz rád.

1. Mit teszel, ha egy barátod összezuhan egy nehéz nap után?

A) Meghallgatom és segítek logikusan végiggondolni neki a történteket.
B) Azonnal cselekszem: hívok, megyek, intézkedem.
C) Feldobom a kedvét valami vicces sztorival vagy programmal, ami tényleg kikapcsolja.
D) Mellette maradok csendben vagy beszélgetve, ahogy épp szüksége van rá.

2. Hogyan reagálsz, ha egy barátod hibázik?

A) Segítek neki levonni a megfelelő tanulságot.
B) Védelmembe veszem, akár másokkal szemben is.
C) Viccel próbálom oldani a feszültséget.
D) Támogatom, nem ítélkezem.

3. Milyen vagy a társaságban?

A) A „józan hang” vagyok, aki összerakja a dolgokat.
B) Aki mindig ott terem, ha baj van, és megoldja a problémát.
C) Igyekszem mindig vidám és humoros lenni. Ha nevetés van, boldogság van.
D) Csendes megfigyelő vagyok.

4. Mit értékelnek benned leginkább a barátaid?

A) A helyes meglátásaimat.
B) A segítőkészségemet.
C) A humoromat, vidámságomat és könnyedségemet.
D) A stabilitásomat és hűségemet.

5. Ha új társaságba kerülsz…

A) Figyelek, elemzek, csak utána oldódom fel.
B) Gyorsan átlátom, ki szorul támogatásra.
C) Pillanatok alatt megtalálom a közös hangot szinte mindenkivel.
D) Lassan, de biztosan válok a csapat részévé.

6. Mit teszel, ha konfliktus alakul ki a baráti körben?

A) Próbálok békés megoldást javasolni.
B) Kiállok azokért, akiket igazságtalanság ér.
C) Humorral oldom a helyzetet.
D) Türelemmel meghallgatok mindenkit. Szerintem ilyenkor ez a legfontosabb.

7. Milyen ajándékot választasz egy barátnak?

A) Valami személyiségéhez illőt, elgondolkodtatót.
B) Valamit, amire tényleg szüksége van.
C) Vicces vagy kreatív meglepetést találok ki.
D) Mindenképpen maradandót.

8. Egy közös program szervezésénél te vagy…

A) A koordinátor, aki mindent átlát.
B) A sofőr, a cipekedő, a gyakorlatias kivitelező.
C) Aki feldobja a hangulatot.
D) Aki biztosan ott van, és mindenben segít.

9. Mit tartasz a legfontosabbnak egy barátságban?

A) Az őszinte kommunikációt.
B) A kölcsönös támogatást.
C) A közös élményeket és nevetést.
D) A bizalmat és kitartást.

10. Mi jellemez leginkább, amikor valaki tanácsot kér tőled?

A) Elemző és logikus vagyok.
B) Gyakorlatias megoldásokat javaslok.
C) Érzelmi oldalról közelítem meg a dolgot és próbálok humorba csomagolt választ adni. 
D) Empatikus és biztonságot adó vagyok. Szerintem sokszor az a legnagyobb segítség, ha meghallgatom a másikat és hagyom, hogy ő jöjjön rá a legjobb megoldásra.

Vidám barátok együtt
Mindenkinek van szuperereje a baráti társaságban, neked is.
Készen állsz a személyiségteszt eredményeire?

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Ha a legtöbb válaszod „A” – A TANÁCSADÓ vagy

Te vagy az a barát, aki mindig tisztán látja a helyzeteket. Józan gondolkodásod, bölcs meglátásaid és stratégiai érzéked miatt hozzád fordulnak, ha elakadás van. A tanácsaid praktikusak, átgondoltak, és segítenek másoknak új perspektívát látni.

Ha a legtöbb válaszod „B” – A MEGMENTŐ vagy

A szíved azonnal megmozdul, ha segítség kell. Gyors vagy, tettre kész, gyakran te vagy a mentőöv, aki kihúz másokat a bajból. Igazi támasz vagy krízishelyzetekben, és sokan érzik melletted, hogy biztonságban vannak.

Ha a legtöbb válaszod „C” – A MÓKAMESTER vagy

A te baráti supererőd a hangulatod: képes vagy vidámságot csempészni a legborúsabb napokba is. Könnyedén nevettetsz meg másokat, a természetes energiád összetartja a társaságot. Veled mindig könnyed az élet, egy jó poén, egy közös élmény elhiteti mindenkivel, hogy a kesergés, bosszankodás, szomorúság nem oldja meg a gondokat. A jókedv viszont igen.

Ha a legtöbb válaszod „D” – A HŰSÉGES BARÁT vagy

Csendesen, de rendületlenül jelen vagy: rád mindig lehet számítani. Hűséged, megbízhatóságod és empátiád igazi kincsé tesz a barátaid számára. Nem feltétlenül te beszélsz a legtöbbet – de te vagy az, aki mindig ott van, amikor számít a jelenlét. Ez a te szupererőd.

A baráti szerepek pszichológiája

A pszichológiában a „baráti szerepek” fogalma arra utal, hogy a társas kapcsolatokban gyakran ugyanazokat a mintákat ismételjük. Kutatások szerint az alapján, hogyan látnak minket mások, általában 3–5 stabil szerep alakul ki a baráti társaságban – például a humorfelelős, a mediátor vagy a sziklaszilárd támasz. Ezeket a szerepeket tudattalanul osztjuk fel egymás között, mintha mindenkinek lenne egy szerepe, amire született. Sokszor éppen azt a szerepet töltjük be, amilyen társra nekünk lenne nagy szükségünk.

Vajon a Jóbarátok című ikonikus sorozatban melyik szereplőnek milyen szupererő jutott? Nézd meg az alábbi videót és próbáld megfejteni:

