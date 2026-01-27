Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a tűpontos személyiségteszt pillanatok alatt elárulja, milyen első benyomást keltesz másokban

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:15
személyiségtesztteszt
Elgondolkodtál már azon, milyen benyomást keltesz másokban az első találkozáskor? Vajon milyen következtetést vonnak le rólad a másodperc tört része alatt? Ebből a vizuális személyiségtesztből pillanatok alatt kiderítheted!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Lehengerlőnek találtad a randipartneredet, de nem tudod, mit gondolhat rólad? Megismerkedtél egy kedves lánnyal, akivel szerinted mély barátság is szövődhet köztetek, de lehet, hogy neki erről teljesen más a véleménye? Derítsd ki személyiségtesztünk segítségével, hogy milyen első benyomást keltesz másokban!

Személyiségteszt egy nőnek, akit éppen kibeszélnek a háta mögött.
Ebből a vizuális személyiségtesztből gyorsan megtudhatod, hogy mit gondolnak rólad mások!
Fotó: Shutterstock 
  • Az illúzióra alapuló tesztek népszerűek a pszichológia területén.
  • Ez az optikai teszt Oleg Shupliak ukrán művész egyik festményét veszi alapul.
  • A személyiségteszt segítségével nagyobb önismeretre tehetsz szert.

Vizuális személyiségteszt: most kiderül, hogy milyen embernek tartanak mások

Az optikai illúziótesztek nagyon népszerűek, amelyeket gyakran a mélyebb személyiségjegyek feltárására használnak, valamint arra, hogy mit gondolnak rólad mások. Szeretnél nagyobb önismeretre szert tenni és megtudni, hogy általában milyen első benyomást teszel egy új ismeretség során? Akkor végezd el ezt a pofonegyszerű személyiségtesztet, ami Oleg Shuplyak ukrán művész egyik festményén alapul. Készen állsz egy felejthetetlen önismereti utazásra? Akkor nézz rá az alábbi képre, és jegyezd meg, hogy mit láttál meg először!

A lovat: bájos személyiség

Amennyiben a lovat pillantottad meg először, akkor képes vagy az emberekkel már az első pillanatban mély szemkontaktust teremteni, ami bár elsőre nagyon kellemetlen a másik félnek, azonban kis idő elteltével bizalmat ébreszt bennük. Emiatt egy nagyon bájos személyiségnek könyvelnek el téged, aki képes tartós kapcsolatokat kialakítani.

A zenészt: lenyűgöző jellem

Ha a zenész vonzotta először a tekinteted, akkor nagyon jó humorérzékkel vagy megáldva, amit a környezeted is azonnal észrevesz. Mivel képes vagy mosolyt csalni mások arcára, rendkívül lenyűgöző embernek találnak, aki mindig készen áll egy kis szórakozásra.

Az arcot: ösztönző egyéniség

A nagy arcot láttad meg először? Akkor a környezetednek az az első benyomása rólad, hogy lehengerlő az aurád. Egy nagyon kiegyensúlyozott lélek vagy, aki folyamatosan nyugalmat áraszt magából, ami másokra is hatással van. Emellett barátságos természetednek köszönhetően képes vagy ösztönözni a környezetedet.

Töltődj fel, és hallgasd meg ezt a kellemes, nyugtató zenét az alábbi videóban:

Ezek a személyiségtesztek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu