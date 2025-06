/Féltékeny típus vagy? Ebből a személyiségtesztből most minden kiderül

A féltékenységet Shakespeare nevezte zöld szemű szörnynek, okkal. Ez a keserű, fojtogató érzés valóban olyan, mint a dühös sárkány a mesékből, amint valahol megjelenik, rendkívül nehéz megállítani. A féltékenység alattomosan kúszik be a bőrünk alá, és terjed szét a gondolataink közözött, felborítja a értékrendünket, eltiporja a maradék önbecsülésünket és pillanatok alatt tönkreteszi a kapcsolatainkat. Aki átélte már egyszer is az élete során, jól tudja, milyen fojtogató tud lenni: gyanakvás, bizonytalanság, félelem a magánytól, a biztos elvesztésétől - és mindez akár egyetlen apró gesztusból is elindulhat. Bár teljesen emberi érzés, ha túlzottan elhatalmasodik felettünk, mindent tönkretehet. Fontos, hogy felismerjük, mi váltja ki bennünk, és dolgozzunk rajta – hiszen a féltékenység mögött gyakran mélyebb lelki okok, múltbeli sérelmek, korábbi negatív élmények húzódnak meg.

Féltékenység: benned is ott bujkál a zöld szemű szörny?

Fotó: Srdjan Randjelovic / Shutterstock

Féltékeny típus vagy? Töltsd ki a tesztet, és kiderül!

A féltékenység valójában egy teljesen természetes érzés, amit a legtöbben jól ismerünk – de nem mindenkinél egyformán jelentkezik. Valaki képes elfojtani és könnyedén túllendül rajta, másnál időzített bombaként működik, és időnként agresszióba csap át. Most egy gyors személyiségteszttel könnyedén kiderítheted, hogy te melyik típusba tartozol! Állandóan tombol benned a zöld szemű szörnyeteg? Vagy épp ellenkezőleg, még csak hírből sem ismered a féltékenységet? Töltsd ki az alábbi kérdéssort, és nézd meg, mit árul el rólad.

Válaszd ki azt a válaszlehetőséget, amelyik leginkább igaz rád!

1. A párod este még nem írt vissza az üzenetedre. Mit gondolsz?

A) Biztos dolga volt, nem aggódom.

B) Kicsit furcsa, de majd megmagyarázza.

C) Már el is képzeltem, hogy valaki mással van!

2. Valaki megdicséri a párodat a jelenlétedben. Mit érzel?

A) Örülök, hogy más is értékeli őt.

B) Kicsit feszélyez, de nem mutatom.

C) A vérnyomásom az egekben – hát ez mégis kicsoda?

3. Egy baráti vacsorán a kedvesem feltűnően jól érzi magát egy másik nő társaságában.

A) Úgy érzem, majd megőrülök a féltékenységtől.

B) Zavarba jövök tőle, de nyugodt maradok.

C) Örülök, hogy jól szórakoznak, én is jól elvagyok