Laár András imádkozik a kórházban gyógyuló Galla Miklósért: „Minden meditációmban benne van!”

Galla Miklós és Laár András neve már évtizedekkel ezelőtt összeforrt a L’art pour l’art Társulat sikereivel, közös munkájuk és mély barátságuk pedig a magyar kultúra megkerülhetetlen része lett. Most azonban a nevetést felváltotta a néma aggodalom, miután Miklóst az előző hetekben mentők szállították korházba. Állapotát azóta is rejtély övezi, még közeli barátai sem tudják mekkora a baj. Laár András most megtörten vallott a Borsnak arról, hogy miért nem tudott beszélni barátjával az incidensek előtt.

Galla Miklós hetek óta elérhetetlen

A spirituális tanítóként is ismert Laár Andrást teljesen váratlanul érte barátja állapotának leromlása. A legfájdalmasabb számára mégis az, hogy Miklós sajnos nem rendelkezik saját mobillal, emiatt lehetetlen elérni. A humorista elmondása szerint ez mindig is így volt, de most derült ki igazán, mennyi hátránya is van ennek:

Mióta elvitték a mentők a kórházba, azóta nem hallottam felőle, csak amiket írnak a lapok. Sajnos nem tudtam személyesen beszélni vele mielőtt elvitték, hisz nincs ugye mobilja sem. Maximum akkor tudunk vele beszélni, ha ő felhív. Na, de hát a kórházból ez esélytelen. Nem hiszem el, hogy ma még van olyan ember, akit nem lehet elérni. Ez nagyon furcsa nekem. Nem tudom mit szóljak... Jó lenne vele beszélni, mert tényleg nem tudom, hogy most mi van vele.

A barát szavaiból süt a tehetetlenség, hiszen a bizonytalanság a legrosszabb az ilyen kritikus pillanatokban. Laár számára csak a remény maradt: reméli Galla ereje visszatér és majd jelentkezik.

A rajongók számára duplán fájdalmas a hír, hiszen a páros éppen egy fergeteges nosztalgiahullámot készült indítani, ami újra egyesítette volna a legendás karaktereket. A tervek készen álltak, a jegyek fogytak, de a betegség mindent felülírt egyetlen pillanat alatt:

Most ezen a hétvégén lett volna egy fellépésünk, de kénytelenek vagyunk lemondani... Sajnos ez a szomorú eset keresztbe húzta ezt a műsort, a vidám perceket. Játszottuk volna még több helyen is. Voltak ötleteink, egy kicsit tovább akartuk vinni a párosunkat is, tehát megint behoztuk volna a Besenyő Margitot, a régi hangulatot. Szóval voltak ötletek, de most sajnos nem lehet vele tervezni. Most megállt egy időre ez a vonal.

A közönség kedvence, Margit tehát egyelőre a jelmeztárban marad, és senki nem tudja, mikor láthatjuk újra a két nevettetőt együtt a világot jelentő deszkákon. A produkció jövője viszont most másodlagos, mindenki a gyógyulásra koncentrál.