Jöjjön a személyiségteszt, ami végre segít, hogy tisztábban láss. Vajon a lelkitársaddal vagy együtt, vagy ideje lenne továbblépni és nem erőltetni azt, ami végül nem hozza meg a boldogságot? Most kiderül!

Személyiségteszt: most kiderül, vajon a lelkitársaddal vagy együtt? / Fotó: Wavebreak Media LTD / 123RF

Személyiségteszt arról, hogy a lelki társaddal vagy-e együtt vagy csak az idődet pazarolod.

A teszt kérdéseinek megálaszolása.

A személyiségteszt eredménye.

Személyiségteszt: most kiderül, hogy a párod-e a lelkitársad

Válaszolj a kérdésekre és jegyezd meg, melyik választ adtad a legtöbbször, majd olvasd el az eredményt.

1. Hogyan kezelitek a vitákat?

A) Gyorsan túlesünk rajta.

B) Átbeszéljük.

C) Kerüljük.

D) Elhúzódik.

2. Megérzitek, milyen hangulatban van a másik?

A) Igen, azonnal.

B) Többnyire igen.

C) Ritkán.

D) Alig.

3. Mennyire fontos nektek az együtt töltött idő?

A) Nagyon.

B) Elég fontos.

C) Néha sikerül.

D) Kevéssé.

4. Egyezik a jövőképetek?

A) Teljesen.

B) Részben.

C) Inkább nem.

D) Egyáltalán nem.

5. Milyen érzés vele lenni egy rossz nap után?

A) Megnyugtat.

B) Jobb lesz tőle.

C) Nem sokat segít.

D) Inkább feszültebb leszek.

6. Mennyire vagytok őszinték egymással?

A) Teljesen.

B) Többnyire.

C) Nehezen.

D) Alig.

Ha bizonytalan vagy, vajon a jelenlegi partnered-e a lelkitársad? A személyiségtesztből most kiderül! / Fotó: 123RF

Lássuk az eredményeket – vajon a párod a lelkitársad?

Legtöbb válasz A: te tényleg a lelkitársaddal vagy!

Az energiátok tökéletesen passzol. Olyan természetesen értitek egymást, mint mások 20 évek alatt sem. Nemcsak szerelem van köztetek, hanem mély lelki kapocs, ami a legnehezebb napokon is megtart. Együtt erősek és legyőzhetetlenek vagytok, számodra ő az igazi! A kapcsolatotok nagy kincs, vigyázzatok rá!

Legtöbb válasz B: nagyon közel vagytok a lelkitársi kapcsolathoz.

Köztetek minden adott ahhoz, hogy igazán mély kötelék alakuljon ki – van szeretet, figyelem, összhang. Talán még dolgoznotok kell néhány apró, de lényeges különbségen, de ez teljesen természetes. A kapcsolatotok stabil és fejlődő. Ha továbbra is nyíltan kommunikáltok, könnyen a lelkitársi szintre emelkedhettek. Tartsatok ki!

Legtöbb válasz C: a kapcsolat működhet, de lelki szinten még keresitek egymást.

Van köztetek érzés, de mintha nem mindig lennétek egy hullámhosszon. Több beszélgetésre, közös élményre, összehangolódásra lenne szükség. Ha mindketten dolgozni akartok a kötődésen, még bármi lehet belőletek, de jelenleg még nem lelkitársi a kapcsolat.