Utál az exed? 8 jel, hogy még mindig szeret, akkor is, ha ő szakított

Egy szakítás tipikus velejárója, hogy hirtelen ránk zuhan a magány, és tátongó üresség nehezedik a szívünkre. Ilyenkor a párkapcsolati szakértő szerint egy megszokott forgatókönyv zajlik le: a vágyakozás fojtogató érzése, hogy vajon a volt partner tényleg továbblépett-e már. Egy szakítási coach szerint sok esetben van remény arra, hogy a szerelem újra fellángol. Annak, hogy az ex vissza akar minket hódítani, nyolc árulkodó jele is van.
Amikor egy rosszul működő szerelem végén a párkapcsolati viták már teljesen felemésztik a feleket, egyiküknél idővel betelik a pohár, és kimondja: szakít. Ezek után sokan úgy hiszik, többé nem látják egymást, Kevin Thompson szakítási coach szerint azonban a rossz párkapcsolatoknak van egy izgalmas utóélete, amely sorsdöntő fordulatokat is vehet. Úgy véli, hogy az, aki a leghangosabban állítja, hogy elfelejtett, valójában még mindig rád gondol. Az érzelmi hullámzása pontosan azt bizonyítja, hogy még lángol benne a vágy a másik iránt.
A szakítás után sokan burkolóznak a jéghideg közöny vagy düh álarca mögé, de a tettek mindig többet mondanak a szavaknál. Amíg az ex viselkedése kiszámíthatatlan, addig a szerelem sem múlt el nyomtalanul. A visszahódítás kapuja nyitva áll, csak észre kell venni a jelek adta lehetőségeket
– mutatott rá a szakember.
A szakítás után további árulkodó jelek is vannak, hogy az exed még szeret. Játszd le az alábbi videót a részletekért:
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