Utál az exed? 8 jel, hogy még mindig szeret, akkor is, ha ő szakított

Sokan hiszik azt, hogy szakítás után végleg lezárult minden.

Egy szakítási coach szerint akadnak exek, akik furcsa jeleit adják annak, hogy visszatérnének.

Egyebek mellett ilyenek a váratlan találkozások, részeg hívások és a féltékenység.

Egy szakítás tipikus velejárója, hogy hirtelen ránk zuhan a magány, és tátongó üresség nehezedik a szívünkre. Ilyenkor a párkapcsolati szakértő szerint egy megszokott forgatókönyv zajlik le: a vágyakozás fojtogató érzése, hogy vajon a volt partner tényleg továbblépett-e már. Egy szakítási coach szerint sok esetben van remény arra, hogy a szerelem újra fellángol. Annak, hogy az ex vissza akar minket hódítani, nyolc árulkodó jele is van.

Hisztis és féltékeny az exed szakítás után? Ez jel, hogy még szeret téged Fotó: Best smile studio / Shutterstock

Lehetséges szakítás után az újrakezdés?

Amikor egy rosszul működő szerelem végén a párkapcsolati viták már teljesen felemésztik a feleket, egyiküknél idővel betelik a pohár, és kimondja: szakít. Ezek után sokan úgy hiszik, többé nem látják egymást, Kevin Thompson szakítási coach szerint azonban a rossz párkapcsolatoknak van egy izgalmas utóélete, amely sorsdöntő fordulatokat is vehet. Úgy véli, hogy az, aki a leghangosabban állítja, hogy elfelejtett, valójában még mindig rád gondol. Az érzelmi hullámzása pontosan azt bizonyítja, hogy még lángol benne a vágy a másik iránt.

­A szakítás után sokan burkolóznak a jéghideg közöny vagy düh álarca mögé, de a tettek mindig többet mondanak a szavaknál. Amíg az ex viselkedése kiszámíthatatlan, addig a szerelem sem múlt el nyomtalanul. A visszahódítás kapuja nyitva áll, csak észre kell venni a jelek adta lehetőségeket

– mutatott rá a szakember.

Felhív, kutat, keres téged – ezek az árulkodó jelek

Heves, szélsőséges érzelmek: ha az exed dühös, sérteget vagy drámázik, az a tomboló érzelem jele. Ha még képes ordítani veled, akkor még mindig mélyen érintett. „Húzd meg, ereszd meg” játék: egyik nap még jéghideg, másnap kedves és érdeklődő. Ez a viselkedés tipikus jele annak, hogy a szíve még irántad dobog, de az esze mást diktál. Közösségi médiás felvágás: hirtelen túl boldog képeket oszt meg, aztán direkt olyan helyekről jelentkezik be, amelyekről tudja, hogy látni fogod – ez mind neked szól. Féltékenységi rohamok: számonkér, dühös lesz, amikor megtudja, hogy egy randin vettél részt, vagy csak szóba álltál valakivel. Egyértelmű, hogy még mindig birtokolna. Részeg hívások, üzenetek: az alkohol előhozza az emberből a valós érzéseit, gondolatait. Amikor éjszaka keres, a gátlások mögött a tiszta vágyakozás dolgozik. Véletlen találkozások: folyton felbukkan a kedvenc kávézódnál vagy a munkahelyed környékén? Nem a sors véletlen műve, tudatosan keresi a társaságod. Közös barátok faggatása: Ez a biztos jele, hogy minden pillanatban rád gondol. Tudni akarja, hogy szomorú vagy-e nélküle. Összezavarodott magyarázkodások: hosszan elemezni kezdi a múltat, és hangoztatja, miért volt működésképtelen a párkapcsolat. Ilyenkor csak önmagát próbálja meggyőzni, mert a szíve még mindig a tiéd.

A szakítás után további árulkodó jelek is vannak, hogy az exed még szeret. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(Ex Back Permanently)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: