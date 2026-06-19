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Pár sziluettje szakítás közben

Utál az exed? 8 jel, hogy még mindig szeret, akkor is, ha ő szakított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 11:30
szerelemtest és lélekVisszahódításszakítás
Borzalmas érzés, amikor a régen lángoló szerelem hirtelen véget ér. Még rosszabb, amikor az exed összezavar táged szakítás után, mert még mindig rád vágyik. Egy neves szakértő elárulta azokat a gyanús jeleket, amelyekből megtudhatod, hogy a volt párod még mindig téged akar. Mutatjuk, melyek ezek!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Sokan hiszik azt, hogy szakítás után végleg lezárult minden.
  • Egy szakítási coach szerint akadnak exek, akik furcsa jeleit adják annak, hogy visszatérnének. 
  • Egyebek mellett ilyenek a váratlan találkozások, részeg hívások és a féltékenység. 

Egy szakítás tipikus velejárója, hogy hirtelen ránk zuhan a magány, és tátongó üresség nehezedik a szívünkre. Ilyenkor a párkapcsolati szakértő szerint egy megszokott forgatókönyv zajlik le: a vágyakozás fojtogató érzése, hogy vajon a volt partner tényleg továbblépett-e már. Egy szakítási coach szerint sok esetben van remény arra, hogy a szerelem újra fellángol. Annak, hogy az ex vissza akar minket hódítani, nyolc árulkodó jele is van.

Szakítás miatt veszekedő pár sziluettje
Hisztis és féltékeny az exed szakítás után? Ez jel, hogy még szeret téged Fotó: Best smile studio / Shutterstock

Lehetséges szakítás után az újrakezdés? 

Amikor egy rosszul működő szerelem végén a párkapcsolati viták már teljesen felemésztik a feleket, egyiküknél idővel betelik a pohár, és kimondja: szakít. Ezek után sokan úgy hiszik, többé nem látják egymást, Kevin Thompson szakítási coach szerint azonban a rossz párkapcsolatoknak van egy izgalmas utóélete, amely sorsdöntő fordulatokat is vehet. Úgy véli, hogy az, aki a leghangosabban állítja, hogy elfelejtett, valójában még mindig rád gondol. Az érzelmi hullámzása pontosan azt bizonyítja, hogy még lángol benne a vágy a másik iránt. 

­A szakítás után sokan burkolóznak a jéghideg közöny vagy düh álarca mögé, de a tettek mindig többet mondanak a szavaknál. Amíg az ex viselkedése kiszámíthatatlan, addig a szerelem sem múlt el nyomtalanul. A visszahódítás kapuja nyitva áll, csak észre kell venni a jelek adta lehetőségeket

– mutatott rá a szakember. 

Felhív, kutat, keres téged – ezek az árulkodó jelek

  1. Heves, szélsőséges érzelmek: ha az exed dühös, sérteget vagy drámázik, az a tomboló érzelem jele. Ha még képes ordítani veled, akkor még mindig mélyen érintett. 
  2. „Húzd meg, ereszd meg” játék: egyik nap még jéghideg, másnap kedves és érdeklődő. Ez a viselkedés tipikus jele annak, hogy a szíve még irántad dobog, de az esze mást diktál. 
  3. Közösségi médiás felvágás: hirtelen túl boldog képeket oszt meg, aztán direkt olyan helyekről jelentkezik be, amelyekről tudja, hogy látni fogod – ez mind neked szól.
  4. Féltékenységi rohamok: számonkér, dühös lesz, amikor megtudja, hogy egy randin vettél részt, vagy csak szóba álltál valakivel. Egyértelmű, hogy még mindig birtokolna. 
  5. Részeg hívások, üzenetek: az alkohol előhozza az emberből a valós érzéseit, gondolatait. Amikor éjszaka keres, a gátlások mögött a tiszta vágyakozás dolgozik. 
  6. Véletlen találkozások: folyton felbukkan a kedvenc kávézódnál vagy a munkahelyed környékén? Nem a sors véletlen műve, tudatosan keresi a társaságod. 
  7. Közös barátok faggatása: Ez a biztos jele, hogy minden pillanatban rád gondol. Tudni akarja, hogy szomorú vagy-e nélküle. 
  8. Összezavarodott magyarázkodások: hosszan elemezni kezdi a múltat, és hangoztatja, miért volt működésképtelen a párkapcsolat. Ilyenkor csak önmagát próbálja meggyőzni, mert a szíve még mindig a tiéd. 

A szakítás után további árulkodó jelek is vannak, hogy az exed még szeret. Játszd le az alábbi videót a részletekért: 

(Ex Back Permanently)

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