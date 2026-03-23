Mindig többet adsz, mint kapsz? – ezért ragadnak benne a nők rossz kapcsolatokban

A szerelem megtalálása nem egyszerű – de talán még nehezebb kilépni egy olyan kapcsolatból, ahol valaki folyamatosan többet ad, mint amennyit kap. Sajnos a nők hajlamosabbak erre. De miért nem állnak tovább?

Ezért nem lépnek tovább a nők

Sok nő képes benne maradni egy egyoldalú kapcsolatban, ahol a szeretet nem viszonzott. Kívülről ez gyakran érthetetlennek tűnik, valójában azonban mélyebb, csendes okok húzódnak meg a háttérben.

Ezek a nők sokszor nem azért maradnak, mert nem látják a problémát – hanem mert belül egészen máshogy értelmezik a szeretetet és önmagukat.

1. Számukra a szeretet = adás

Vannak, akik egyszerűen így tanulták meg a szeretetet. Gyerekkorukban azt látták, hogy a törődés tettekben és áldozatokban mutatkozik meg. Számukra természetes, hogy adnak – akár akkor is, ha nem kapnak vissza ugyanannyit.

Ők azok, akik inkább azt nézik: mit tehetek a másikért? Sokszor még akkor is adnak, amikor már rég kimerültek, mert úgy érzik, ettől „működik” a kapcsolat.

2. Alacsony önbizalom

Nem mindenki születik stabil önértékeléssel. Ha egy nő nem hiszi el, hogy többet érdemel, könnyen benne ragadhat egy olyan kapcsolatban, ahol nem becsülik meg.

Belül gyakran ez fut: nem vagyok elég jó ennél többre. Emiatt még a minimális figyelmet is értéknek látja, és nehezen meri elhinni, hogy ennél sokkal többet is kaphatna.

3. A potenciálba szeret bele, nem a valóságba

Sokan nem azt látják, ami van – hanem azt, ami lehetne. Egy-egy kedves gesztus, egy „jobbik én” felvillanása elég ahhoz, hogy valaki elhiggye: a másik képes lenne szeretni… csak idő kell neki.

Ez viszont könnyen önámítássá válhat, mert a remény erősebb lesz, mint a valós tapasztalatok, és a jelen problémái háttérbe szorulnak.

4. Fél az elhagyástól

Az egyik legerősebb belső félelem: hogy egyedül maradunk. Emiatt sokan inkább maradnak egy rossz kapcsolatban, mint hogy kockáztassák az egyedüllétet.

Még akkor is, ha a kapcsolat valójában nem ad valódi szeretetet. A bizonytalan, de ismerős helyzet sokszor biztonságosabbnak tűnik, mint az ismeretlen jövő.