Mindig többet adsz, mint kapsz? – ezért ragadnak benne a nők rossz kapcsolatokban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 12:30
Sok nő marad olyan kapcsolatban, ahol alig kap szeretetet – miközben ő mindent belead. A háttérben gyakran mély, kimondatlan okok állnak.

A szerelem megtalálása nem egyszerű – de talán még nehezebb kilépni egy olyan kapcsolatból, ahol valaki folyamatosan többet ad, mint amennyit kap. Sajnos a nők hajlamosabbak erre. De miért nem állnak tovább?

Ezért nem lépnek tovább a nők
Ezért nem lépnek tovább a nők
Sok nő képes benne maradni egy egyoldalú kapcsolatban, ahol a szeretet nem viszonzott. Kívülről ez gyakran érthetetlennek tűnik, valójában azonban mélyebb, csendes okok húzódnak meg a háttérben.

Ezért nem lépnek a nők

Ezek a nők sokszor nem azért maradnak, mert nem látják a problémát – hanem mert belül egészen máshogy értelmezik a szeretetet és önmagukat.

1. Számukra a szeretet = adás

Vannak, akik egyszerűen így tanulták meg a szeretetet. Gyerekkorukban azt látták, hogy a törődés tettekben és áldozatokban mutatkozik meg. Számukra természetes, hogy adnak – akár akkor is, ha nem kapnak vissza ugyanannyit.
Ők azok, akik inkább azt nézik: mit tehetek a másikért? Sokszor még akkor is adnak, amikor már rég kimerültek, mert úgy érzik, ettől „működik” a kapcsolat.

2. Alacsony önbizalom

Nem mindenki születik stabil önértékeléssel. Ha egy nő nem hiszi el, hogy többet érdemel, könnyen benne ragadhat egy olyan kapcsolatban, ahol nem becsülik meg.
Belül gyakran ez fut: nem vagyok elég jó ennél többre. Emiatt még a minimális figyelmet is értéknek látja, és nehezen meri elhinni, hogy ennél sokkal többet is kaphatna.

3. A potenciálba szeret bele, nem a valóságba

Sokan nem azt látják, ami van – hanem azt, ami lehetne. Egy-egy kedves gesztus, egy „jobbik én” felvillanása elég ahhoz, hogy valaki elhiggye: a másik képes lenne szeretni… csak idő kell neki.
Ez viszont könnyen önámítássá válhat, mert a remény erősebb lesz, mint a valós tapasztalatok, és a jelen problémái háttérbe szorulnak.

4. Fél az elhagyástól

Az egyik legerősebb belső félelem: hogy egyedül maradunk. Emiatt sokan inkább maradnak egy rossz kapcsolatban, mint hogy kockáztassák az egyedüllétet.
Még akkor is, ha a kapcsolat valójában nem ad valódi szeretetet. A bizonytalan, de ismerős helyzet sokszor biztonságosabbnak tűnik, mint az ismeretlen jövő.

5. Gondoskodó típus

Vannak nők, akik természetüknél fogva gondoskodók. Ők azok, akik minden helyzetben próbálják „rendbe hozni” a másikat, támogatni, segíteni.
Ez egy gyönyörű tulajdonság – de veszélyes is lehet, ha olyan emberre irányul, aki ezt kihasználja. Ilyenkor a kapcsolat könnyen egyoldalúvá válik, ahol a gondoskodás nem talál viszonzásra – írja a Your Tango.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu