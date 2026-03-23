Mindig többet adsz, mint kapsz? – ezért ragadnak benne a nők rossz kapcsolatokban

A szerelem megtalálása nem egyszerű – de talán még nehezebb kilépni egy olyan kapcsolatból, ahol valaki folyamatosan többet ad, mint amennyit kap. Sajnos a nők hajlamosabbak erre. De miért nem állnak tovább?
Sok nő képes benne maradni egy egyoldalú kapcsolatban, ahol a szeretet nem viszonzott. Kívülről ez gyakran érthetetlennek tűnik, valójában azonban mélyebb, csendes okok húzódnak meg a háttérben.
Ezek a nők sokszor nem azért maradnak, mert nem látják a problémát – hanem mert belül egészen máshogy értelmezik a szeretetet és önmagukat.
Vannak, akik egyszerűen így tanulták meg a szeretetet. Gyerekkorukban azt látták, hogy a törődés tettekben és áldozatokban mutatkozik meg. Számukra természetes, hogy adnak – akár akkor is, ha nem kapnak vissza ugyanannyit.
Ők azok, akik inkább azt nézik: mit tehetek a másikért? Sokszor még akkor is adnak, amikor már rég kimerültek, mert úgy érzik, ettől „működik” a kapcsolat.
Nem mindenki születik stabil önértékeléssel. Ha egy nő nem hiszi el, hogy többet érdemel, könnyen benne ragadhat egy olyan kapcsolatban, ahol nem becsülik meg.
Belül gyakran ez fut: nem vagyok elég jó ennél többre. Emiatt még a minimális figyelmet is értéknek látja, és nehezen meri elhinni, hogy ennél sokkal többet is kaphatna.
Sokan nem azt látják, ami van – hanem azt, ami lehetne. Egy-egy kedves gesztus, egy „jobbik én” felvillanása elég ahhoz, hogy valaki elhiggye: a másik képes lenne szeretni… csak idő kell neki.
Ez viszont könnyen önámítássá válhat, mert a remény erősebb lesz, mint a valós tapasztalatok, és a jelen problémái háttérbe szorulnak.
Az egyik legerősebb belső félelem: hogy egyedül maradunk. Emiatt sokan inkább maradnak egy rossz kapcsolatban, mint hogy kockáztassák az egyedüllétet.
Még akkor is, ha a kapcsolat valójában nem ad valódi szeretetet. A bizonytalan, de ismerős helyzet sokszor biztonságosabbnak tűnik, mint az ismeretlen jövő.
Vannak nők, akik természetüknél fogva gondoskodók. Ők azok, akik minden helyzetben próbálják „rendbe hozni” a másikat, támogatni, segíteni.
Ez egy gyönyörű tulajdonság – de veszélyes is lehet, ha olyan emberre irányul, aki ezt kihasználja. Ilyenkor a kapcsolat könnyen egyoldalúvá válik, ahol a gondoskodás nem talál viszonzásra – írja a Your Tango.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.