Végzetes jelek: innen tudhatod, ha a szerelmed már titokban a szakítást tervezi

A szakítás ritkán történik hirtelen, a pszichológia szerint szinte mindig megelőzik olyan rejtett előjelek, amelyeket sokan későn vesznek észre.

A feltűnő csend nem a békét, hanem az érzelmi távolságtartást és a kapcsolat feladását jelentheti.

Ha a párod felelősséghárítóvá válik, vagy már a következő partnert keresi, a szakítás szinte elkerülhetetlen.

A szakítás jelei gyakran nem egyértelműek. A válás sokszor nem egy hirtelen döntés, hanem egy lassabb folyamat végeredménye. Bár utólag gyakran azt mondjuk, hogy a semmiből jött, szinte mindig vannak előjelek, csak épp nem tűnnek annyira egyértelműnek.

A szakítás jelei gyakran a feszült csendben és az érzelmi távolságtartásban rejlenek.

Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

A szakítás jelei: ez jelzi előre, hogy biztosan eljött a vég

Ha figyelsz ezekre a jelekre, lehet, hogy még idejében észreveszed, valami megváltozott És az is lehet, hogy pont ez ad alkalmat arra, hogy még megmentsétek, amit lehet vagy legalább ne derült égből csapjon le a szakítás.

1. Feltűnően nyugodt a hangulat

Az, hogy nincs veszekedés, nem mindig jelenti azt, hogy minden rendben van. Egy kapcsolat természetes velejárója, hogy időnként súrlódások alakulnak ki. Ezek a konfliktusok sokszor inkább azt jelzik, hogy még fontosak vagyunk egymásnak, hogy van tétje a dolgoknak. Ha a párod hirtelen mindent elfogad, már nem szól semmiért, nem kér, nem panaszkodik, az lehet a szakítás előtti elhidegülés jele. Ilyenkor már nem a béke, hanem az érzelmi távolság van a háttérben. Ez a fajta csend sokkal veszélyesebb, mint egy heves vita, mert itt már nem a megoldásokat, hanem a kijáratot keresi.

2. Kapcsolatról kapcsolatra hintázik

Az angolban van egy találó kifejezés: monkey-branching – vagyis amikor valaki csak akkor zár le egy kapcsolatot, ha már megvan a következő. Magyarul ezt nevezhetjük kapcsolati átkapaszkodásnak, mit amikor a majom egyik ágról a másikra ugrál. A lényege, hogy az illető sosem marad sokáig egyedül, mindig ott van a következő, akihez továbblép, ha az aktuális kapcsolat kezd kihűlni. Ha a párod korábban is egyik kapcsolatból a másikba ugrott, ha gyakran kerülnek elő új ismerősök, akikről nem szívesen beszél, vagy ha hirtelen túlzottan elkezd törődni azzal, hogy hogy néz ki, lehet, hogy már máshol keresi a boldogságot. Az ilyen viselkedés is a szakítás egyik korai jele lehet.