Egy túlsúlyos, boldog nő, aki számára fontos a testpozitivitás.

A testpozitivitás valóban felszabadít, vagy csak becsap? A pszichológus válasza meglepőbb, mint hinnéd

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 11:15
Te is szeretnéd jobban érezni magad a bőrödben, és elfogadni végre azt az embert, aki a tükörből visszanéz rád? Ebben a cikkben egy pszichológus segítségével tárjuk fel a testpozitivitás árnyoldalát, illetve megmutatjuk azokat a módszereket is, amelyekkel megtalálhatod az arany középutat a valódi önszeretethez.
Kelle Fanni
A modern társadalomban a testpozitivitás koncepciója nagyon népszerűvé vált, ezért a Fogyókúra Elleni Nemzetközi Nap alkalmából ezt a fontos témát térképezzük fel. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen árnyoldala lehet ennek a mozgalomnak, illetve hogy hogyan találhatod meg az arany középutat, akkor olvass tovább!

Fotó: Getty Images
  • A testpozitivitás manapság az egész világon nagyon népszerű.
  • A túlzott önelfogadásnak azonban megvan a maga árnyoldala.
  • Az alábbi módszerek segíthetnek neked abban, hogy jobban el tudd fogadni önmagad.

Mit jelent a testpozitivitás?

Egy olyan világban, ahol a közösségi média és a reklámok folyamatosan a tökéletességet bálványozzák, melynek következtében sokan szélsőséges diétákba hajszolják magukat, nem véletlen, hogy minden évben megünneplik a Fogyókúra Elleni Nemzetközi Napot, illetve egyre többen gyakorolják a testpozitivitást. Az utóbbi ugyanis a különböző testformák, méretek és megjelenések elfogadását és ünneplését szorgalmazza. Arra hívja fel a figyelmet, hogy értékeljük a testünket, és fogadjuk el magunkat a hibáinkkal együtt. Fő célja tehát az önelfogadás növelése.

A Fogyókúra Elleni Nemzetközi Napot 1992-ben kezdeményezte a korábban anorexiával küzdő Mary Evans Young, amely mára globális mozgalommá nőtte ki magát. Célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a táplálkozási zavarokra, illetve szorgalmazza a pozitív önképet.

Hogyan hat az önelfogadás a mentális egészségre? A testpozitivitás árnyoldala, amiről ritkán esik szó

Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus szerint az egészséges testpozitivitás az egyén egész megjelenését és a világban való működését pozitív irányba befolyásolhatja, sőt még a kommunikációjára és a viselkedésére is hatással lehet.

Ha valaki megtalálja a helyét a világban az életkorának megfelelően, akkor az nagyon pozitívan hathat a mentális egészségére

– hangsúlyozta a szakember.

Bár a testpozitivitás üzenete alapvetően építő jellegű, a klinikai szakpszichológus szerint azonban megvan a maga árnyoldala is, hiszen könnye szélsőségekbe csaphat át.

Valahol azt kell megtalálni, hogy az egyén jól érezze magát a bőrében, de egészséges határok között maradva. Ne legyen se kórosan sovány, se pedig elhízott

– magyarázta lapunknak a szakértő, aki kiemelte a testtömegindex fontosságát is, amely jó iránymutatásként szolgálhat.

Milyen szerepet játszik a testpozitivitásban a média?

Manapság a média erősen hangsúlyozza, hogy főként a nőknek extra vékonynak és 50 évesen is ránctalannak kell lenniük

– emelte ki Skultéti-Szabó Katalin a média káros hatását, amely gyakran mutat torz képet a társadalomnak.

Ezekkel a módszerekkel gyakorolhatod a testpozitivitást

Bár a testünk elfogadása elsőre nagyon nehéznek tűnhet – a 18-30 év közötti nők 70 százaléka nincs megelégedve önmagával – ezzel a pár egyszerű módszerrel sokat tehetsz érte.

  • Használj pozitív megerősítéseket: gyakran és hangosan mondd ki, hogy mit szeretsz magadban. Próbáld kerülni az önostorozást!
  • Az egészségre helyezd a hangsúlyt: ne a számok határozzák meg a céljaidat, hanem az, hogy egészséges legyél!
  • Ne hasonlítgasd magad másokhoz: ha másokhoz hasonlítod magad, az egy negatív spirálba fog lökni téged. Inkább fókuszálj magadra!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
