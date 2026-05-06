A testpozitivitás valóban felszabadít, vagy csak becsap? A pszichológus válasza meglepőbb, mint hinnéd

A modern társadalomban a testpozitivitás koncepciója nagyon népszerűvé vált, ezért a Fogyókúra Elleni Nemzetközi Nap alkalmából ezt a fontos témát térképezzük fel. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen árnyoldala lehet ennek a mozgalomnak, illetve hogy hogyan találhatod meg az arany középutat, akkor olvass tovább!
Egy olyan világban, ahol a közösségi média és a reklámok folyamatosan a tökéletességet bálványozzák, melynek következtében sokan szélsőséges diétákba hajszolják magukat, nem véletlen, hogy minden évben megünneplik a Fogyókúra Elleni Nemzetközi Napot, illetve egyre többen gyakorolják a testpozitivitást. Az utóbbi ugyanis a különböző testformák, méretek és megjelenések elfogadását és ünneplését szorgalmazza. Arra hívja fel a figyelmet, hogy értékeljük a testünket, és fogadjuk el magunkat a hibáinkkal együtt. Fő célja tehát az önelfogadás növelése.
A Fogyókúra Elleni Nemzetközi Napot 1992-ben kezdeményezte a korábban anorexiával küzdő Mary Evans Young, amely mára globális mozgalommá nőtte ki magát. Célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a táplálkozási zavarokra, illetve szorgalmazza a pozitív önképet.
Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus szerint az egészséges testpozitivitás az egyén egész megjelenését és a világban való működését pozitív irányba befolyásolhatja, sőt még a kommunikációjára és a viselkedésére is hatással lehet.
Ha valaki megtalálja a helyét a világban az életkorának megfelelően, akkor az nagyon pozitívan hathat a mentális egészségére
– hangsúlyozta a szakember.
Bár a testpozitivitás üzenete alapvetően építő jellegű, a klinikai szakpszichológus szerint azonban megvan a maga árnyoldala is, hiszen könnye szélsőségekbe csaphat át.
Valahol azt kell megtalálni, hogy az egyén jól érezze magát a bőrében, de egészséges határok között maradva. Ne legyen se kórosan sovány, se pedig elhízott
– magyarázta lapunknak a szakértő, aki kiemelte a testtömegindex fontosságát is, amely jó iránymutatásként szolgálhat.
Manapság a média erősen hangsúlyozza, hogy főként a nőknek extra vékonynak és 50 évesen is ránctalannak kell lenniük
– emelte ki Skultéti-Szabó Katalin a média káros hatását, amely gyakran mutat torz képet a társadalomnak.
Bár a testünk elfogadása elsőre nagyon nehéznek tűnhet – a 18-30 év közötti nők 70 százaléka nincs megelégedve önmagával – ezzel a pár egyszerű módszerrel sokat tehetsz érte.
