Filléres mediterrán kaland: így hozd ki a maximumot Ciprusból

Sokan tartanak a szigettől a luxusszállodák láttán, ám Ciprus valódi arcát a falvakban és a szabadstrandokon találjuk meg. Egy életre szóló emlékeket kínáló ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha a drága szállodák helyett a parttól távolabbi vendégházakat választjuk, és a tömegközlekedéssel fedezzük fel a környéket.
Ciprus egyik legnagyob előnye kis méretében rejlik, így az egyes úti célok közötti távolságok nem viszik el az egész napot utazással. Az aprócska sziget pedig rengeteg látnivalót kínál a menő partmenti városoktól a Troodos-hegység csendes falvaiig, az ízletes ciprusi gasztronómiától a történelmi emlékekig, és a lusta tengerpari heverészéstől a túrázásig. Cikkünkben ötleteket adunk a sziget felfedezésére úgy, hogy a pénztárcád se bánja.
Paphos városa közvetlen fapados járattal (a Ryanair jellemzően kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap indít járatokat ide) érhető el Budapestről, ami eleve csökkenti az utazási költségeket. A városban található régészeti park UNESCO védelem alatt áll, a belépőjegyek pedig kifejezetten olcsók a nyugat-európai árakhoz képest. Itt római kori mozaikokat és királysírokat láthatunk, a kikötő mellett pedig egy XIII. századból fennmaradt vár áll.
A Paphos környéki hegyekben olyan autentikus falvakat találunk, mint Tala vagy Kathikas. Itt a helyi tavernákban a meze (hagyományos tálak válogatása) nemcsak laktató, de sokkal olcsóbb is, mint a kikötői éttermekben. A természetkedvelőknek kötelező az Akamas-félsziget, ahol ingyenes túraútvonalak vezetnek Aphrodité fürdőjéhez és a teknősök fészkelőhelyeként ismert Lara-öbölhöz.
A Troodos-hegység hűvös lankái között a látnivaló belépőjegyei miatt sem kell aggódnunk. A fenyőillatú erdőkben megbújó bizánci templomok és kolostorok – mint például a monumentális Kykkos vagy a sziklába vájt Agios Neophytos – ingyen vagy jelképes összegért látogathatók. A hegyi falvakban, például Omodosban vagy Kakopetriában a helyi borok és a friss halloumi sajt kóstolása közben bepillantást nyerhetünk a sziget valódi lelkébe, távol a turistacsapdáktól.
Limassol, a sziget lüktető központja, remek bázis a felfedezéshez. A modern kikötő melletti óváros szűk utcái ingyenes sétára csábítanak, a tengerparti Molos sétány pedig a helyiek kedvenc találkozóhelye. Aki a történelmet keresi, látogasson el az ókori Kourion amfiteátrumába, amelynek a tengerre nyíló panorámája felejthetetlen.
Nicosia, a világ utolsó kettéosztott fővárosa, különleges atmoszférát áraszt. A velencei falak és a Zaha Hadid által tervezett modern főtér mellett érdemes átlépni a Ledra utcai „zöld vonalon” az északi, török ellenőrzésű oldalra egy rövid sétára – ehhez csupán az útlevelünkre lesz szükség, azonban számos lenyűgöző épület vár itt is, mint például a Büyük Han, ami egy oszmán kori fogadó, vagy a Selimiye-mecset, amelyet egy XIII. századi keresztény templomból alakítottak át.
A Larnaca melletti sós tavaknál télen flamingókat láthatunk, a búvárok pedig a Zenobia hajóroncsát fedezhetik fel. Ha fehér homokos partra vágyunk, Ayia Napa és Protaras kínálja a legjobb választást. Bár Ayia Napa az éjszakai életéről híres, napközben a XVI. századi kolostor és a kék zászlós minősítésű strandok, mint a Nissi Beach vagy a fügefa-öböl (Fig Tree Bay) várják az utazókat. Utóbbi sekély vize miatt a kisgyermekes családok számára is ideális.
Larnaca és Budapest, illetve Debrecen között a Wizz Air járatai közlekednek; Budapestről a főszezonban (májustól októberig) gyakorlatilag a hét minden napján, de még a holtszezonban is heti 3-4 alkalommal (jellemzően hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap) míg Debrecenből a nyári időszakban, heti két alkalommal (általában szerdán és vasárnap).
Sokszor olcsóbban jösz ki, ha nem ugyanoda érkezel, mint ahonnan indulsz (például Paphosba mész Ryanairrel, és Lárnakából jössz haza Wizz Airrel). A két város között kényelmes és olcsó buszjáratok (Intercity Buses) közlekednek. A keddi és szerdai napok általában érezhetően olcsóbbak, mint a pénteki vagy vasárnapi járatok.
Ciprus sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a költéseinket kontroll alatt tartsuk: a természeti látnivalók, a bizánci örökség és a kristálytiszta tenger mindenki számára elérhető marad.
