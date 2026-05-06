Filléres mediterrán kaland: így hozd ki a maximumot Ciprusból

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 11:45
Ciprus az egyik legkedvezőbb ár-érték arányú mediterrán úti cél, ahol a fapados járatok sűrűsége és a bőséges apartmankínálat miatt könnyen faraghatunk a költségeken. A helyi tavernák kiadós adagjai és az ingyenesen látogatható természeti kincsek garantálják, hogy egy ciprusi nyaralás olcsón is teljes értékű élmény legyen.
Sokan tartanak a szigettől a luxusszállodák láttán, ám Ciprus valódi arcát a falvakban és a szabadstrandokon találjuk meg. Egy életre szóló emlékeket kínáló ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha a drága szállodák helyett a parttól távolabbi vendégházakat választjuk, és a tömegközlekedéssel fedezzük fel a környéket.

Ciprusi nyaralás olcsón: Paphos ókori romjai.
Egy ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha ügyesen tervezel: érkezz Paphosra - ahol nézd meg a régészeti parkot -, és utazz haza Larnacáról. 
  • Fapados járatok Paphosba és Lárnakára is közlekednek.
  • Az ingyenes strandokkal olcsóbban jöhetsz ki.
  • Kolostorok, templomok és ókori romok a pénztárcabarát látnivalók.
  • A hegyi falvak tavernái olcsóbbak a tengerparti éttermeknél.

Egy ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha előrelátóan tervezünk

Ciprus egyik legnagyob előnye kis méretében rejlik, így az egyes úti célok közötti távolságok nem viszik el az egész napot utazással. Az aprócska sziget pedig rengeteg látnivalót kínál a menő partmenti városoktól a Troodos-hegység csendes falvaiig, az ízletes ciprusi gasztronómiától a történelmi emlékekig, és a lusta tengerpari heverészéstől a túrázásig. Cikkünkben ötleteket adunk a sziget felfedezésére úgy, hogy a pénztárcád se bánja.

Paphos és a történelmi délnyugat

Paphos városa közvetlen fapados járattal (a Ryanair jellemzően kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap indít járatokat ide) érhető el Budapestről, ami eleve csökkenti az utazási költségeket. A városban található régészeti park UNESCO védelem alatt áll, a belépőjegyek pedig kifejezetten olcsók a nyugat-európai árakhoz képest. Itt római kori mozaikokat és királysírokat láthatunk, a kikötő mellett pedig egy XIII. századból fennmaradt vár áll.

Petra Tou Romiou, Aphrodité sziklája Cipruson.
Petra Tou Romiou, vagyis Aphrodité sziklája - a legenda szerint itt szállt partra a szerelem istennője. 
A Paphos környéki hegyekben olyan autentikus falvakat találunk, mint Tala vagy Kathikas. Itt a helyi tavernákban a meze (hagyományos tálak válogatása) nemcsak laktató, de sokkal olcsóbb is, mint a kikötői éttermekben. A természetkedvelőknek kötelező az Akamas-félsziget, ahol ingyenes túraútvonalak vezetnek Aphrodité fürdőjéhez és a teknősök fészkelőhelyeként ismert Lara-öbölhöz.

Ciprus erdői
Mintha nem is az aprócska Cipruson lennénk: a sziget belsejében magasodó Troodos-hegység izgalmas túrákat és bájos hegyi falvakat kínál. 
Hegyi kalandok és rejtett kolostorok

A Troodos-hegység hűvös lankái között a látnivaló belépőjegyei miatt sem kell aggódnunk. A fenyőillatú erdőkben megbújó bizánci templomok és kolostorok – mint például a monumentális Kykkos vagy a sziklába vájt Agios Neophytos – ingyen vagy jelképes összegért látogathatók. A hegyi falvakban, például Omodosban vagy Kakopetriában a helyi borok és a friss halloumi sajt kóstolása közben bepillantást nyerhetünk a sziget valódi lelkébe, távol a turistacsapdáktól.

Kakopetria utcai látképe Cipruson.
Kakopetria hegyi falu jellegzetes kis utcája a Troodos-hegységben, amely olyan hangulatot áraszt, minth visszarepültünk volna a múltba.
Limassol és a kettévágott főváros, Nicosia

Limassol, a sziget lüktető központja, remek bázis a felfedezéshez. A modern kikötő melletti óváros szűk utcái ingyenes sétára csábítanak, a tengerparti Molos sétány pedig a helyiek kedvenc találkozóhelye. Aki a történelmet keresi, látogasson el az ókori Kourion amfiteátrumába, amelynek a tengerre nyíló panorámája felejthetetlen.

Nicosia, a világ utolsó kettéosztott fővárosa, különleges atmoszférát áraszt. A velencei falak és a Zaha Hadid által tervezett modern főtér mellett érdemes átlépni a Ledra utcai „zöld vonalon” az északi, török ellenőrzésű oldalra egy rövid sétára – ehhez csupán az útlevelünkre lesz szükség, azonban számos lenyűgöző épület vár itt is, mint például a Büyük Han, ami egy oszmán kori fogadó, vagy a Selimiye-mecset, amelyet egy XIII. századi keresztény templomból alakítottak át.

A Büyük Han Észak-Nicosiában, Cipruson.
Nicosia északi, török részének egyik leghangulatosabb látnivalója a Büyük Han, ahol érdemes egy pohár török teát elfogyasztani.
Kristálytiszta öblök Larnaca és Ayia Napa környékén

A Larnaca melletti sós tavaknál télen flamingókat láthatunk, a búvárok pedig a Zenobia hajóroncsát fedezhetik fel. Ha fehér homokos partra vágyunk, Ayia Napa és Protaras kínálja a legjobb választást. Bár Ayia Napa az éjszakai életéről híres, napközben a XVI. századi kolostor és a kék zászlós minősítésű strandok, mint a Nissi Beach vagy a fügefa-öböl (Fig Tree Bay) várják az utazókat. Utóbbi sekély vize miatt a kisgyermekes családok számára is ideális.

A sós tavakban tükröződő Hala Sultan Tekke-mecset Larnaca mellett
A sós tavakban tükröződő Hala Sultan Tekke-mecset Larnaca mellett. Ha flamingókat akarsz látni, ide érdemes elsétálni. 
Larnaca és Budapest, illetve Debrecen között a Wizz Air járatai közlekednek; Budapestről a főszezonban (májustól októberig) gyakorlatilag a hét minden napján, de még a holtszezonban is heti 3-4 alkalommal (jellemzően hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap) míg Debrecenből a nyári időszakban, heti két alkalommal (általában szerdán és vasárnap).

Sokszor olcsóbban jösz ki, ha nem ugyanoda érkezel, mint ahonnan indulsz (például Paphosba mész Ryanairrel, és Lárnakából jössz haza Wizz Airrel). A két város között kényelmes és olcsó buszjáratok (Intercity Buses) közlekednek. A keddi és szerdai napok általában érezhetően olcsóbbak, mint a pénteki vagy vasárnapi járatok.  

Ciprus sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a költéseinket kontroll alatt tartsuk: a természeti látnivalók, a bizánci örökség és a kristálytiszta tenger mindenki számára elérhető marad.

Nézd meg az alábi videóban is Ciprus legizgalmasabb látnivalóit:

