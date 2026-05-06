Filléres mediterrán kaland: így hozd ki a maximumot Ciprusból

Sokan tartanak a szigettől a luxusszállodák láttán, ám Ciprus valódi arcát a falvakban és a szabadstrandokon találjuk meg. Egy életre szóló emlékeket kínáló ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha a drága szállodák helyett a parttól távolabbi vendégházakat választjuk, és a tömegközlekedéssel fedezzük fel a környéket.

Egy ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha ügyesen tervezel: érkezz Paphosra - ahol nézd meg a régészeti parkot -, és utazz haza Larnacáról.

Fapados járatok Paphosba és Lárnakára is közlekednek.

Az ingyenes strandokkal olcsóbban jöhetsz ki.

Kolostorok, templomok és ókori romok a pénztárcabarát látnivalók.

A hegyi falvak tavernái olcsóbbak a tengerparti éttermeknél.

Egy ciprusi nyaralás olcsón is megoldható, ha előrelátóan tervezünk

Ciprus egyik legnagyob előnye kis méretében rejlik, így az egyes úti célok közötti távolságok nem viszik el az egész napot utazással. Az aprócska sziget pedig rengeteg látnivalót kínál a menő partmenti városoktól a Troodos-hegység csendes falvaiig, az ízletes ciprusi gasztronómiától a történelmi emlékekig, és a lusta tengerpari heverészéstől a túrázásig. Cikkünkben ötleteket adunk a sziget felfedezésére úgy, hogy a pénztárcád se bánja.

Paphos és a történelmi délnyugat

Paphos városa közvetlen fapados járattal (a Ryanair jellemzően kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap indít járatokat ide) érhető el Budapestről, ami eleve csökkenti az utazási költségeket. A városban található régészeti park UNESCO védelem alatt áll, a belépőjegyek pedig kifejezetten olcsók a nyugat-európai árakhoz képest. Itt római kori mozaikokat és királysírokat láthatunk, a kikötő mellett pedig egy XIII. századból fennmaradt vár áll.

Petra Tou Romiou, vagyis Aphrodité sziklája - a legenda szerint itt szállt partra a szerelem istennője.

A Paphos környéki hegyekben olyan autentikus falvakat találunk, mint Tala vagy Kathikas. Itt a helyi tavernákban a meze (hagyományos tálak válogatása) nemcsak laktató, de sokkal olcsóbb is, mint a kikötői éttermekben. A természetkedvelőknek kötelező az Akamas-félsziget, ahol ingyenes túraútvonalak vezetnek Aphrodité fürdőjéhez és a teknősök fészkelőhelyeként ismert Lara-öbölhöz.

Mintha nem is az aprócska Cipruson lennénk: a sziget belsejében magasodó Troodos-hegység izgalmas túrákat és bájos hegyi falvakat kínál.

Hegyi kalandok és rejtett kolostorok

A Troodos-hegység hűvös lankái között a látnivaló belépőjegyei miatt sem kell aggódnunk. A fenyőillatú erdőkben megbújó bizánci templomok és kolostorok – mint például a monumentális Kykkos vagy a sziklába vájt Agios Neophytos – ingyen vagy jelképes összegért látogathatók. A hegyi falvakban, például Omodosban vagy Kakopetriában a helyi borok és a friss halloumi sajt kóstolása közben bepillantást nyerhetünk a sziget valódi lelkébe, távol a turistacsapdáktól.