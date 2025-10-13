Fogyás bármi áron? Ha nem vigyázol, ezek a teljesen abszurd diéták örökre tönkreteszik az egészséged

Manapság rengetegen szeretnének megszabadulni a plusz kilóktól, a cél érdekében pedig olyan diétákat is kipróbálnak, amelyek ártanak az egészségüknek. Ezért cikkünkben olyan a fogyási módszereket gyűjtöttünk össze, amiktől az orvosok is óva intenek. Bár reméljük, hogy még egyik sem fordult meg a fejedben, azonban, ha mégis, akkor azonnal mondj le róla!

A fogyás nem lesz hosszút távú, ha sanyargatod magad.

Fogyás abszurd módszerekkel – ne vágd gallyra az egészséged!

Rengeteg diéta ígér álomalakot, viszont többségük semmit sem ér, sőt némelyikük még életveszélyes is lehet. Ennek fényében Beke Enderstein táplálkozási szakértő a Bildnek fedte fel azokat a fogyókúrás trükköket, amelyek nemcsak rendkívül bizarrak, de egészségtelenek is.

Tápanyagdús étel helyett rágyújtasz – a cigaretta diéta

A cigaretta diétát régen számos fiatal nő alkalmazta annak érdekében, hogy megszabaduljon a feleslegtől, ami annyit jelentett, hogy evés helyett inkább rágyújtottak. A cigaretta ugyanis elvette az éhségérzetet, valamint segítségével több kalóriát lehetett elégetni. Azonban, mint tudjuk, a függőséget okozó dohányzás számos betegséghez vezethet, emellett pedig teljesen abszurd evés helyett ezt a taktikát választani.

Ebédre és vacsorára szinte semmit sem eszel – az 5 falatos diéta

Az 5 falatos diéta lényege, hogy ebédre és vacsorára is csak 5 falatot ehetsz. A fogyási módszer emellett vitaminok szedését és egy falat fehérjét javasol. Mondanunk sem kell, hogy ez a trükk milyen éhezést és tápanyaghiányt okozhat, nem is beszélve az étkezési zavarról.

Vannak olyan abszurd diéták, amik evési zavarokhoz vezethetnek.

Úgy eszel, mint az őseid – a vércsoport diéta

Egy neves természetgyógyász nevéhez köthető a vércsoport diéta, ami azt állítja, hogy az őseidhez hasonló táplálkozást kell követned. Így például a 0-ás vércsoporttal rendelkező emberek megnövelhetik a húsbevitelüket. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek szerint azonban a diéta alapelveit semmi sem támasztja alá.

A holdfázisokra hagyatkozol – a vérfakas diéta

Hallottál már a vérfarkas diétáról, amit számos hollywoodi sztár istenített? Bár itt szó sincs arról, hogy teliholdkor vérfarkassá változol, azonban a diéta pont annyira nonszensz, minthogy egy négylábú fenevad bőrébe bújsz. A fogyási módszer lényege ugyanis az, hogy teliholdra vagy újholdra időzíted a böjtölést, ami állítólag fokozza a méregtelenítés és a diéta hatékonyságát. A kutatók viszont hangsúlyozzák, hogy a mesés égitestnek semmi köze sincs a fogyáshoz.