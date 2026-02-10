A szakértők figyelmeztetnek: ez az 5 diétás hiba, amivel többet ártasz, mint használsz a testednek

Napjainkban a túlsúly sajnos rengeteg embert érint, a cél érdekében azonban sokan olyan eszközökhöz folyamodnak, amelyekkel az egészségüknek is ártanak. Ide sorolható számos szélsőséges diéta, illetve egyéb káros szokás is. Cikkünkben ezért most felfedjük az 5 legnagyobb fogyókúrás hibát, ami többet árt, mint használ.
Az emberek általában egy egészségtudatosabb életmód miatt vágnak bele a diétába, ami az interneten terjedő téves információk következtében sokszor a visszájára sül el. Akár fogyókúra, akár egy egészségügyi probléma miatt váltottál étrendet, fontos, hogy tisztában legyél azokkal az apróságokkal, amik letéríthetnek a helyes útról. Lássuk is, mik ezek!
Manapság számtalan olyan szélsőséges diéta létezik, ami bizonyos ételcsoportokat teljesen kizár az étrendedből. Persze az is előfordulhat, hogy magadtól döntesz úgy, hogy rá se nézel az édességekre, a korlátozó étkezés azonban nem tartható fenn hosszú távon. Inkább tedd le a voksodat egy 80/20-as diéta mellett, ami nem okoz majd csalódást.
Vannak, akik egyenesen rettegnek a zsírbeviteltől, hiszen a makrotápanyagok közül ebben található a legtöbb kalória. Azonban a szervezetednek szüksége van telítetlen zsírokra, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszeri egészséghez, mint például az avokádó, az olívaolaj és a magvak. Persze ezekkel óvatosan kell bánni, emellett pedig a gyümölcsök sem tiltólistásak.
Ha hozzászoktál ahhoz, hogy az esti tévénézés közben elmajszolsz valamit, az könnyen túlevéshez vezethet. Emellett a napi kalóriabeviteled nagy részének estig való tologatása nagyon egészségtelen, hiszen a szervezetednek nap közben is szüksége van energiára. Sőt, a késői étkezés az alvásodat is megzavarhatja.
Köztudott, hogy a fogyás alapja a kalóriadeficit, ezért ennek a nyomon követése nagyon jó támpontot adhat a plusz kilók leadásához. Emellett kutatások is alátámasztják, hogy azok, akik figyelemmel kísérik a kalóriabevitelüket vagy az étrendjük nátriumtartalmát, sokkal könnyebben elérik a céljukat.
Ha váratlanul betoppannak a vendégek, akkor természetesen illik valamivel megkínálni őket, ezért sokan a diéta alatt is tartanak otthon nassolnivalót. Ez azonban nagy kísértést jelenthet, ezért jobb, ha kizárólag egészséges ételekkel veszed körbe magad.
Az alábbi videóban azokat a jeleket ismerheted meg, amelyek azt mutatják, hogy kalóriadeficitben vagy:
