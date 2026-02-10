A szakértők figyelmeztetnek: ez az 5 diétás hiba, amivel többet ártasz, mint használsz a testednek

Napjainkban a túlsúly sajnos rengeteg embert érint, a cél érdekében azonban sokan olyan eszközökhöz folyamodnak, amelyekkel az egészségüknek is ártanak. Ide sorolható számos szélsőséges diéta, illetve egyéb káros szokás is. Cikkünkben ezért most felfedjük az 5 legnagyobb fogyókúrás hibát, ami többet árt, mint használ.

A diéta lehet elképesztően egészségtelen is.

Ezeket a diétás hibákat szinte mindenki legalább egyszer elköveti az életben.

Ha fontos számodra az egészséged, és el szeretnéd érni a célodat, ezeket a tanácsokat érdemes betartanod.

A javaslatok segítségével könnyebben és gyorsabban lefogyhatsz.

Miért nem sikerül a diéta? Ezért térsz le a helyes útról

Az emberek általában egy egészségtudatosabb életmód miatt vágnak bele a diétába, ami az interneten terjedő téves információk következtében sokszor a visszájára sül el. Akár fogyókúra, akár egy egészségügyi probléma miatt váltottál étrendet, fontos, hogy tisztában legyél azokkal az apróságokkal, amik letéríthetnek a helyes útról. Lássuk is, mik ezek!

Szélsőséges diétát követsz

Manapság számtalan olyan szélsőséges diéta létezik, ami bizonyos ételcsoportokat teljesen kizár az étrendedből. Persze az is előfordulhat, hogy magadtól döntesz úgy, hogy rá se nézel az édességekre, a korlátozó étkezés azonban nem tartható fenn hosszú távon. Inkább tedd le a voksodat egy 80/20-as diéta mellett, ami nem okoz majd csalódást.

Rossznak ítélsz meg egyes egészséges ételeket

Vannak, akik egyenesen rettegnek a zsírbeviteltől, hiszen a makrotápanyagok közül ebben található a legtöbb kalória. Azonban a szervezetednek szüksége van telítetlen zsírokra, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszeri egészséghez, mint például az avokádó, az olívaolaj és a magvak. Persze ezekkel óvatosan kell bánni, emellett pedig a gyümölcsök sem tiltólistásak.

Bár a kalóriák számolgatása macerásnak tűnhet, sokat segíthet abban, hogy elérd a célodat.

Estére hagyod a kalóriabeviteled nagy részét

Ha hozzászoktál ahhoz, hogy az esti tévénézés közben elmajszolsz valamit, az könnyen túlevéshez vezethet. Emellett a napi kalóriabeviteled nagy részének estig való tologatása nagyon egészségtelen, hiszen a szervezetednek nap közben is szüksége van energiára. Sőt, a késői étkezés az alvásodat is megzavarhatja.