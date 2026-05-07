„A férjem 22 évig csalt az anyámmal – De, ami ezután kiderült, az még sokkolóbb”

Rendkívül fájdalmas élmény lehet csalódni a párodban, különösen, ha már ki is mondtátok egymásnak a boldogító igent. Az élet pedig sokszor jóval cifrább szituációkba sodorhatja a szerelmeseket, mint amilyeneket a filmekben látni. Ezért egy olyan igaz történetet hoztunk, ami bebizonyítja, hogy milyen elképesztően kellemetlen és fájdalmas helyzetbe hozhat egy szerető feleséget az anyja és a férje románca.

Egy várandós nő nemrég a közösségi médiában osztotta meg szívfacsaró történetét, miután az élete szilánkokra tört. Ugyanis rájött, hogy az anyja és a férje 22 éve folytatnak titkos viszonyt egymással. Bár sokakat már az is teljesen padlóra küldene, ha a párjuk megcsalná őket, ennek a nőnek kettős árulással kellett szembenéznie.

A családi hátteret felvázolva ezt írta: „40 éves vagyok. A szüleim – apa 63, anya 60 – 43 éve házasok. Hat testvérem született. A 39 éves férjemmel 15 éves korunk óta alkotunk egy párt. 17 évesen teherbe estem, és beköltöztünk a szüleim otthonába. Megszületett a lányom – aki most 22 éves –, 18 éves koromban pedig kimondtuk a boldogító igent.” A házaspár ezt követően a nő szülei mellé költözött, és még három közös gyermekük született, most pedig a nő újra várandós.

Úgy éreztem, hogy a házasságom nagyszerű; rendszeresen randiztunk, és megleptük egymást ajándékokkal is, szinte sosem veszekedtünk

– írta.

Így derült fény a fájdalmas, tiltott viszonyra

Azonban a nő körül az egész világ darabokra hullott, amikor szilveszterkor korábban ért haza a barátnőjével egy csajos kiruccanásról, és a hálószobában rányitott a férjére és az anyjára. Az összetört szívű nő ezt követően számon kérte a párját, aki elmesélte neki, hogy 18 éves volt, amikor az anyósa elcsábította. Végül a férfi vallomást tett az apósának is, aki összetörten hallgatta a vejét, mivel ő és a felesége is a középiskolában szerettek egymásba.