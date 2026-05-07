Igaz történet egy házassági háromszögről.

„A férjem 22 évig csalt az anyámmal – De, ami ezután kiderült, az még sokkolóbb”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 19:15
Már az is borzalmas érzés, ha valakit megcsalnak... na de a saját édesanyjával, ráadásul 22 éven keresztül?! Egy nő az interneten osztotta meg szívszorító történetét, amelyben további sokkoló részletekre is fény derült. Ezt az igaz történetet jobb, ha ülve olvasod el!
Kelle Fanni
Rendkívül fájdalmas élmény lehet csalódni a párodban, különösen, ha már ki is mondtátok egymásnak a boldogító igent. Az élet pedig sokszor jóval cifrább szituációkba sodorhatja a szerelmeseket, mint amilyeneket a filmekben látni. Ezért egy olyan igaz történetet hoztunk, ami bebizonyítja, hogy milyen elképesztően kellemetlen és fájdalmas helyzetbe hozhat egy szerető feleséget az anyja és a férje románca.

Az igaz történetben felbukkan egy házaspár, tagjai veszekszenek egymással.
Ezt az igaz történetet jobb, ha ülve olvasod! / Fotó: Shutterstock
  • Az élet sokszor jóval kegyetlenebb sztorit ír, mint amilyet a filmekben látunk.
  • Egy várandós nő a közösségi médiában osztotta meg szívszorító történetét.
  • A családi botrány váláshoz és a rokonokkal való rossz viszonyhoz vezetett.

Ez az igaz történet egyenesen letaglóz

Egy várandós nő nemrég a közösségi médiában osztotta meg szívfacsaró történetét, miután az élete szilánkokra tört. Ugyanis rájött, hogy az anyja és a férje 22 éve folytatnak titkos viszonyt egymással. Bár sokakat már az is teljesen padlóra küldene, ha a párjuk megcsalná őket, ennek a nőnek kettős árulással kellett szembenéznie.

A családi hátteret felvázolva ezt írta: „40 éves vagyok. A szüleim – apa 63, anya 60 – 43 éve házasok. Hat testvérem született. A 39 éves férjemmel 15 éves korunk óta alkotunk egy párt. 17 évesen teherbe estem, és beköltöztünk a szüleim otthonába. Megszületett a lányom – aki most 22 éves –, 18 éves koromban pedig kimondtuk a boldogító igent.” A házaspár ezt követően a nő szülei mellé költözött, és még három közös gyermekük született, most pedig a nő újra várandós.

Úgy éreztem, hogy a házasságom nagyszerű; rendszeresen randiztunk, és megleptük egymást ajándékokkal is, szinte sosem veszekedtünk

– írta.

Így derült fény a fájdalmas, tiltott viszonyra

Azonban a nő körül az egész világ darabokra hullott, amikor szilveszterkor korábban ért haza a barátnőjével egy csajos kiruccanásról, és a hálószobában rányitott a férjére és az anyjára. Az összetört szívű nő ezt követően számon kérte a párját, aki elmesélte neki, hogy 18 éves volt, amikor az anyósa elcsábította. Végül a férfi vallomást tett az apósának is, aki összetörten hallgatta a vejét, mivel ő és a felesége is a középiskolában szerettek egymásba.

Az igaz történet alapján készült filmben az összetört nőt vigasztalja a férje.
A családi botrány váláshoz és a rokonokkal való rossz viszonyhoz vezetett / Fotó: Shutterstock

További sokkoló részletek kerültek napvilágra

Ha azonban nem lenne elég a 22 éve tartó titkos viszony, nem sokkal később arra is fény derült, hogy a nő testvérei közül néhánynak a férje a biológiai apja, ami tovább bonyolította az amúgy is nehéz helyzetet és a családi dinamikát.

Ráadásul a csalfa édesanya próbálta másra hárítani a felelősséget.

Anyámat azóta elbocsátották lelkipásztori posztjából, és azt állítja, hogy lényegében tönkretettem a hírnevét és az életét.

Az áldozat azóta elköltözött, a válása küszöbön áll, az anyjával való viszonya teljesen megromlott, emellett nem meglepő, hogy elvesztette a férfiakba vetett hitét is.

