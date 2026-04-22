Tiltott gyönyör a lagzi előtt: „Azt akarja, hogy a férje mellett is én tegyem boldoggá az ágyban”

Minden egy szerencsétlen balesettel kezdődött, amiből végül a bűnös élvezet mocsara lett. Egy családi összejövetelen találkoztak először, ahol a sors – és két korsó sör – hozta őket össze. A nő véletlenül meglökte a pultnál egyensúlyozó férfit, a sör pedig egyenesen a cipőjén landolt. A sűrű bocsánatkérések közepette azonban azonnal vibrálni kezdett köztük a levegő, és a flörtből pillanatok alatt egy kései randi lett. Hiába tudta a férfi már az első perctől, hogy a nő foglalt, sőt, javában az esküvőjére készül, a tiltott viszony ígérete erősebb volt a józan észnél.

Nem ereszt a tiltott viszony

A hotel szobájában töltött éjszaka minden képzeletüket felülmúlta, de a lelkiismeret-furdalás hamar alulmaradt a vággyal szemben. Bár megfogadták, hogy a titkos légyott soha nem ismétlődik meg, azóta sem bírnak magukkal.

Azt hittük, ez csak egy egyszeri alkalom lesz, egy titkos, szenvedélyes éjszaka, ami soha nem ismétlődik meg. Ehhez képest azóta is összejárunk, amikor csak le tud csípni magának egy szabad estét

– írta a The Sun szakértőjének a férfi.

Házasság mellett is kell a szerető

Ami azonban a férfinak már halálosan komoly szerelem, az a nőnek csupán egy kényelmes mellékvágány. A menyasszony ugyanis közölte a szeretőjével: a lagzi után sem akar változtatni semmin.

Hamarosan feleségül megy valaki máshoz, és hihetetlen módon úgy gondolja, semminek sem kell megváltoznia köztünk, még az esküvő után sem

– panaszolta a férfi, aki egyre nehezebben viseli a kettős életet.

Ultimátum vagy örök második hely?

A szakértő szerint a helyzet egyértelmű: a nő csak játszik a tűzzel, és mindkét férfit ki akarja használni. A szerelmes férfinak most döntenie kell: vagy beéri az „örök második” szerepével egy hazugságra épült házasság árnyékában, vagy sarkára áll.

A férfi őrlődik, hiszen legszívesebben mindent bevallana a nőnek, de fél a következményektől.

Gyűlölök titokban lopakodni, de nagyon csábít a gondolat, hogy elmondjam neki: megőrülök érte.

A tanács ilyenkor csak egy lehet: színt kell vallani. Ha a nő valóban szereti, lemondja az esküvőt. Ha viszont végigmegy a templomi úton, az azt jelenti, hogy a szeretője csak egy izgalmas játékszer volt a számára a nagy nap előtt.