A szerető miatt síró anyukát vigasztalja a lánya.

„Megcsalt és elhagyott, aztán arra kért a szeretőjével, hogy hazudjak a saját gyerekeimnek”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 16:30
Hatalmas családi dráma robbant ki, amikor egy kétgyermekes anyát arra próbáltak rávenni, hogy hazudjon a gyerekeinek. Ezt mondta a szerető az elhagyott nőnek!
Boncza Léda
Egy kétgyermekes anya került szorult helyzetbe, amikor a szerető egyre több beleszólást követelt a gyereknevelésbe. Az elhagyott nő válasza mindenkit lesokkolt. Mutatjuk, mi történt!

Szomorú anyuka babakocsival és a férje, aki a szeretőjére gondol.
A szerető egyetlen mondata elég volt ahhoz, hogy kitörjön a családi dráma.
  • A férj megcsalta a nejét, majd elhagyta a családját.
  • Az új feleség már döntési jogot követelt a gyerekek élete felett.
  • A konfliktus egyre csak nőtt.

„Megcsalt a férjem, majd elhagyott a szeretőjéért.”

Így kezdődött az anya története, aki az internetezők véleményét kérte ki a felháborító helyzetről.

A férfi később feleségül is vette az új partnerét, de a gyerekek – egy 9 és egy 7 éves – elől sokáig titkolták a kapcsolatot.

„Azt akarták, hogy segítsek hazudni a gyerekeinknek, hogy hamarabb felvállalhassák a kapcsolatukat” – mesélte a nő. Ő ezt visszautasította, ami már eleve feszültséget szült közte és az új feleség között.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy miután a csalfa férj felvállalta a kapcsolatot és feleségül vette szeretőjét, a válás után a szülők közös felügyeletet gyakorolnak, így minden fontos döntést együtt kell meghozniuk.

Az igazi konfliktus azonban csak akkor robbant ki, amikor a szerető elkezdett aktívan beleszólni a gyerekek életébe. Mindenről véleményt formált, sőt, az anyával egyenrangú döntési jogokat követelt.

„Azt mondta, ő is egyenlő beleszólást akar az én gyerekeim életébe” – írta az elkeseredett anya, de hozzátette, hogy ő ezt azonnal visszautasítással fogadta.

Nem segíteni akart, hanem átvenni az irányítást, és a gyerekek életét a sajátjához igazítani.

„Ha van egy javaslata, beszélje meg a férjemmel. Ő hozza fel nekem. De én nem fogok vele közvetlenül egyeztetni” – szögezte le.

Az úszásoktatás helyszínét az új feleség meg akarta változtatni, hogy számára kényelmesebb, könnyebb úti cél legyen – az anya azonnal nemet mondott. Ugyanez történt a gyerekek szabadidős tevékenységeinél és még a gyermekorvos kérdésében is.

A kedélyek nem csillapodtak – Sőt!

A konfliktus odáig fajult, hogy az exférj is a szerető oldalára állt.

„Azt mondta, hallgassam meg, mert neki is ugyanolyan fontosak a gyerekek, és szeretne jobban belefolyni az életükbe” – mesélte a nő.

„Kénytelen vagyok együtt nevelni a gyerekeimet egy olyan férfival, aki megcsalt. Rendben. De a szeretőnek nem szültem gyereket” – mondta a nő.

Fiatal anyuka babakocsival és a férje, aki a szeretőjével beszélget.
Az anya szerint az új feleség pontosan tudta, mibe tipor bele, amikor viszonyt kezdett egy házas férfival.
Nem adok neki több tiszteletet, mint amennyit ő adott a családunknak

– jelentette ki határozottan.

Hol van a határ?

A történet komoly kérdéseket feszeget: meddig terjed egy mostohaszülő szerepe a gyerekek életében? Hogyan lehet egészséges határokat szabni egy mozaikcsaládban?

Az anya egyértelműen kijelentette az álláspontját:

Lehet véleménye, de nem dönthet.

Szerinted?

Te is gyanakszol?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
