„Megcsalt és elhagyott, aztán arra kért a szeretőjével, hogy hazudjak a saját gyerekeimnek”

Egy kétgyermekes anya került szorult helyzetbe, amikor a szerető egyre több beleszólást követelt a gyereknevelésbe. Az elhagyott nő válasza mindenkit lesokkolt. Mutatjuk, mi történt!
Így kezdődött az anya története, aki az internetezők véleményét kérte ki a felháborító helyzetről.
A férfi később feleségül is vette az új partnerét, de a gyerekek – egy 9 és egy 7 éves – elől sokáig titkolták a kapcsolatot.
„Azt akarták, hogy segítsek hazudni a gyerekeinknek, hogy hamarabb felvállalhassák a kapcsolatukat” – mesélte a nő. Ő ezt visszautasította, ami már eleve feszültséget szült közte és az új feleség között.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy miután a csalfa férj felvállalta a kapcsolatot és feleségül vette szeretőjét, a válás után a szülők közös felügyeletet gyakorolnak, így minden fontos döntést együtt kell meghozniuk.
Az igazi konfliktus azonban csak akkor robbant ki, amikor a szerető elkezdett aktívan beleszólni a gyerekek életébe. Mindenről véleményt formált, sőt, az anyával egyenrangú döntési jogokat követelt.
„Azt mondta, ő is egyenlő beleszólást akar az én gyerekeim életébe” – írta az elkeseredett anya, de hozzátette, hogy ő ezt azonnal visszautasítással fogadta.
Nem segíteni akart, hanem átvenni az irányítást, és a gyerekek életét a sajátjához igazítani.
„Ha van egy javaslata, beszélje meg a férjemmel. Ő hozza fel nekem. De én nem fogok vele közvetlenül egyeztetni” – szögezte le.
Az úszásoktatás helyszínét az új feleség meg akarta változtatni, hogy számára kényelmesebb, könnyebb úti cél legyen – az anya azonnal nemet mondott. Ugyanez történt a gyerekek szabadidős tevékenységeinél és még a gyermekorvos kérdésében is.
A konfliktus odáig fajult, hogy az exférj is a szerető oldalára állt.
„Azt mondta, hallgassam meg, mert neki is ugyanolyan fontosak a gyerekek, és szeretne jobban belefolyni az életükbe” – mesélte a nő.
„Kénytelen vagyok együtt nevelni a gyerekeimet egy olyan férfival, aki megcsalt. Rendben. De a szeretőnek nem szültem gyereket” – mondta a nő.
Nem adok neki több tiszteletet, mint amennyit ő adott a családunknak
– jelentette ki határozottan.
A történet komoly kérdéseket feszeget: meddig terjed egy mostohaszülő szerepe a gyerekek életében? Hogyan lehet egészséges határokat szabni egy mozaikcsaládban?
Az anya egyértelműen kijelentette az álláspontját:
Lehet véleménye, de nem dönthet.
Szerinted?
