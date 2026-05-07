Az első eset szerdán történt Pruské községben, ahol egy bankautomatát robbantással próbáltak megnyitni az iskola melletti téren. A környéken élők szerint a detonáció rendkívül erős volt: „Akkora robbanás volt, hogy a szomszédos településen is hallani lehetett”. A berendezés darabjai több tíz méterre szóródtak szét.

Ismét bankautomatát próbáltak kifosztani, a robbanás hangját még a szomszéd faluban is lehetett hallani

Csütörtökön már Kassán történt hasonló eset, ezúttal az óvárosban. Az ismeretlen elkövető a pénzkiadó nyílásnál feszítette fel az automatát, közben a kijelzőt is megrongálta. A keletkezett kár pontos mértékét egyelőre nem közölték.

Nem meglepő, hogy a robbanás lopási kísérlethez köthető

Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy bankautomatákat támadnak meg ilyen módszerekkel. A Csallóközben is több hasonló eset történt korábban: Gellén és Nagymagyaron is felrobbantottak egy-egy automatát, de az elkövetők mindkét esetben üres kézzel távoztak.

Tavaly több város is érintett volt. Kassán egy automata kifosztása során a tolvajok menekülés közben még egy fontos bizonyítékot is elveszítettek. Pöstyén környékén, Vrbovéban szintén egy bankautomata esett áldozatul, majd nem sokkal később Stupaván is robbantásos támadás történt.

Idén márciusban Demänovská dolina településen sikeres rendőrségi akció zárta le az ügyet, ott elfogták az elkövetőket. Március 18-án Alsószelin is hasonló módszerrel próbálkoztak, de az ottani tetteseket a hatóságok gyorsan azonosították – írja a Paraméter.