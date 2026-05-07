Ez Szoboszlai ajánlólevele a Real Madridhoz: nem akárkit varázsolt el

Toni Kroos személyében nem csak egykori példaképe méltatta Szoboszlai Dominikot, de a Real Madrid korábbi világklasszis középpályása is, aki rövidesen újra a spanyol sztárklub sikereiért dolgozik majd. A 2014 és 2024 között a királyi klubnál 22 rangos trófeát nyerő, 114-szeres német válogatott játékos elismerő szavai tovább erősíthetik a Szoboszlai és a Real közti szálakat.

A Real Madrid vezetésébe visszatérni készülő Toni Kroos odavan Szoboszlai Dominik játékáért

Fotó: AFP

A Madridban máig labdarúgó-akadémiát (Toni Kr8s Academy) működtető Kroos a The Athletic minapi értesülése szerint nyártól visszatérhet a klubhoz, egyelőre nem tisztázott, de fontos sportvezetői szerepkörben. A 2014-es világbajnok anno a német-magyar válogatott meccseken, illetve a Real és az RB Leipzig – Szoboszlai előző klubja – Bajnokok Ligája-találkozóin többször ellenfélként, testközelből, azóta pedig a tévében látja a magyar középpályás játékát.

Kroos áradozik Szoboszlai Dominik játékáról

Lenyűgöző, amit Szoboszlai mostanában művel.

Egyensúlyt, energiát és minőséget jelent a csapatának. Az intelligenciája meglátszik a mozgásában, abban, ahogy diktálja a tempót és a döntéshozatalaiban – mondta Kroos többek között, dicsérve Szoboszlai Dominik érett játékát és személyiségét, illetve például az Arsenal, majd a Manchester City ellen lőtt szabadrúgásgóljait, amelyekért szerinte érdemes nézni még az idei, botladozó Liverpool meccseit is.

🚨 Toni Kroos on Dominik Szoboszlai at Liverpool FC:



🗣️ “What Szoboszlai is doing right now is very impressive. When Mohamed Salah is not at his best, he takes responsibility and carries the team forward.



He brings balance, energy, and quality—always looking to create, always… pic.twitter.com/5FmmmnotJU — ᜰ (@markklfc) May 5, 2026

Szoboszlai évekkel ezelőtt, még salzburgi tehetségként elárulta: gyerekkorában a Realért és Cristiano Ronaldóért rajongott, középpályásként ellenben Kroos a példaképe. Erre most éppen utóbbi méltatja, miközben a madridi klub illetékesei ugrásra készen várják, nem futnak-e zátonyra a hónapok óta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai a szakmai krízisbe került Liverpoolnál.