Megdöbbentő vallomást tett Mészáros Árpád Zsolt: „Megromlott a kapcsolatom a fiammal, már nem is beszélünk”

Mészáros Árpád Zsolt és fia, Mészáros Bende már jó ideje nem beszél egymással. Mázs most a Borsnak adott interjújában vallott a fájdalmas családi konfliktusról, amely beárnyékolja mindennapjait.

Mészáros Árpád Zsolt első feleségétől született fiával nem tartja a kapcsolatot (Fotó: Mészáros Árpád Zsolt)

Mészáros Árpád Zsolt: „Amikor ő született, akkor lettem rákos”

A népszerű színművész elsőszülött fia, Mészáros Bende, akit korábban párja, Zsigmond Angi oldalán ismerhetett meg az ország a Nyerő Páros című vetélkedőben, hamarosan pedig az egykori szerelmesek az Exek csatájában csapnak össze.

Apa és fia kapcsolata az utóbbi időben vészesen megromlott, amely mélységesen bántja a színészt. Mészáros Árpád Zsolt meglepő vallomást tett lapunknak, amelyben lerántja a leplet a családi konfliktusról.

A fiammal sajnos nagyon megromlott a visszanyom az utóbbi időszakban. Segítettem neki bekerülni a médiába, de az egész a visszájára fordult. Nagyon más utat jár, másképp gondolkodik, és más az értékrendje

– mesélte lapunknak a színész, akit 21 évesen, fia születésekor diagnosztizáltak rosszindulatú daganattal.

A színész egy színházi baleset következtében szorult orvosi ellátásra, ahol tudomást szerzett daganatról. Mészáros Árpád Zsolt betegsége azonban nem állhatott a színész útjába, sikeresen legyőzte a gyilkos kórt. Azóta hisz a spiritualitásban és az öngyógyítás erejében, így mostanra egy teljesen más szemlélettel tekint múltjára.

Amikor ő született, akkor lettem rákos. Én azt gondolom a páros szervű megbetegedések hátterében az emberi kapcsolatok állnak. Én az ő édesanyjával már nem voltam olyan jóban akkor, de megpróbáltam ápolni ezt a viszonyt, azonban egyoldalú volt az érdeklődés. Nem akarok rájuk rosszat mondani, jót meg nem tudok.

Mészáros Bende édesapja döbbenetes kijelentést tett (Fotó: Szabolcs László)

Mázs sokáig próbálta segíteni fiát

Mészáros Árpád Zsolt fia támogatásának szentelte életét. Ráhagyta korábbi szerelemprojektjét, az Imázs nevű éttermet, majd segített neki zenei karrierjének felfuttatásában, valamint különböző televíziós szereplések során. Az édesapa úgy érzi, kettejük kapcsolatában itt kezdődtek a problémák.

„Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben segítettem neki. Igyekeztem mindig mellette lenni, megkapta az étterem vezetését, és többször kapott lehetőséget a médiában is.