Mourinho kőkemény ultimátumot adott a Real Madrid elnökének

A világ legértékesebb játékoskeretével rendelkező Real Madrid idén már a második futballszezont zárja trófea nélkül (az utolsó esélye a spanyol bajnokság utolsó négy fordulójában behozni 11 pontnyi hátrányt a Barcelonával szemben), így nem csoda, hogy Florentino Pérez elnök megint új edzőt keres a csapat élére. Sajtóértesülések szerint már megkezdte a tárgyalásokat a királyiakkal 2010 és 2013 között sikereket aratott José Mourinhóval, aki a Benfica kispadjáról térhet vissza a Realhoz. Csakhogy a 63 éves sztáredző ultimátumot adott a nagyhatalmú klubvezérnek.

Florentino Pérez (balra) 2010 után újra szerződtetné José Mourinhót a Real Madridhoz, de az edzőnek van egy sor kikötése

Mourinho kőkemény feltételekhez köti az újbóli madridi munkavállalását.

Így vállalná el újra a Real Madridot:

2 éves szerződés;

teljhatalom a sportszakmai kérdésekben;

saját edzői stábja szerződtetése;

akár 7 játékos távozása és utódaik kiválasztása;

döntő szó a nyári túrák ügyében;

a sok sérülés miatt az egészségügyi részleg felügyelete;

beszámolási kötelezettség csak közvetlenül Péreznek.

José Mourinho a cikkek szerint nem enged a követeléseiből, azok csak csomagban érvényesek, vagyis: kizárólag az összes feltétele elfogadása esetén vállalja a munkát.

Az egyelőre Álvaro Arbeloa dirigálta királyi gárdára egyébként legközelebb vasárnap (21.00, tv: TV2) éppen a Barcelona-Real Madrid szuperrangadó vár a spanyol bajnokság 35. fordulójában.