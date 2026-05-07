KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mourinho kőkemény ultimátumot adott a Real Madrid elnökének

josé mourinho
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 19:45
feltételreal madridflorentino pérez
Florentino Péreznek feladta a leckét a legfőbb kiszemeltje. José Mourinho közölte a feltételeit a Real Madrid elnökével.
LL
A szerző cikkei

A világ legértékesebb játékoskeretével rendelkező Real Madrid idén már a második futballszezont zárja trófea nélkül (az utolsó esélye a spanyol bajnokság utolsó négy fordulójában behozni 11 pontnyi hátrányt a Barcelonával szemben), így nem csoda, hogy Florentino Pérez elnök megint új edzőt keres a csapat élére. Sajtóértesülések szerint már megkezdte a tárgyalásokat a királyiakkal 2010 és 2013 között sikereket aratott José Mourinhóval, aki a Benfica kispadjáról térhet vissza a Realhoz. Csakhogy a 63 éves sztáredző ultimátumot adott a nagyhatalmú klubvezérnek.

Florentino Pérez (balra) újra szerződtetné José Mourinhót a Real Madridhoz, de az edzőnek van egy sor kikötése
Florentino Pérez (balra) 2010 után újra szerződtetné José Mourinhót a Real Madridhoz, de az edzőnek van egy sor kikötése
Fotó: Getty Images

Mourinho kőkemény feltételekhez köti az újbóli madridi munkavállalását.

Így vállalná el újra a Real Madridot:

  • 2 éves szerződés;
  • teljhatalom a sportszakmai kérdésekben;
  • saját edzői stábja szerződtetése;
  • akár 7 játékos távozása és utódaik kiválasztása;
  • döntő szó a nyári túrák ügyében;
  • a sok sérülés miatt az egészségügyi részleg felügyelete;
  • beszámolási kötelezettség csak közvetlenül Péreznek.

José Mourinho a cikkek szerint nem enged a követeléseiből, azok csak csomagban érvényesek, vagyis: kizárólag az összes feltétele elfogadása esetén vállalja a munkát.

Az egyelőre Álvaro Arbeloa dirigálta királyi gárdára egyébként legközelebb vasárnap (21.00, tv: TV2) éppen a Barcelona-Real Madrid szuperrangadó vár a spanyol bajnokság 35. fordulójában.

A La Liga állása:

  1. Barcelona 88 pont
  2. Real Madrid 77
  3.  Villarreal 68
  4.  Atlético Madrid 63

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu