Mourinho kőkemény ultimátumot adott a Real Madrid elnökének

A világ legértékesebb játékoskeretével rendelkező Real Madrid idén már a második futballszezont zárja trófea nélkül (az utolsó esélye a spanyol bajnokság utolsó négy fordulójában behozni 11 pontnyi hátrányt a Barcelonával szemben), így nem csoda, hogy Florentino Pérez elnök megint új edzőt keres a csapat élére. Sajtóértesülések szerint már megkezdte a tárgyalásokat a királyiakkal 2010 és 2013 között sikereket aratott José Mourinhóval, aki a Benfica kispadjáról térhet vissza a Realhoz. Csakhogy a 63 éves sztáredző ultimátumot adott a nagyhatalmú klubvezérnek.
Mourinho kőkemény feltételekhez köti az újbóli madridi munkavállalását.
José Mourinho a cikkek szerint nem enged a követeléseiből, azok csak csomagban érvényesek, vagyis: kizárólag az összes feltétele elfogadása esetén vállalja a munkát.
Az egyelőre Álvaro Arbeloa dirigálta királyi gárdára egyébként legközelebb vasárnap (21.00, tv: TV2) éppen a Barcelona-Real Madrid szuperrangadó vár a spanyol bajnokság 35. fordulójában.
