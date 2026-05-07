Halált hoznak a szellemjárta házak: a tudomány szerint is rossz a kisugárzásuk

Arthur C. Clarke, az angol irodalom egyik legnagyobb sci-fi írója egyszer azt mondta, hogy minden kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától. Egy új kutatás szerint, a kísértetjárta házakban tapasztalható paranormális élmények közül a legtöbb jelenség olyan hétköznapi dologra vezethető vissza, mint a régi csövek dübörgése, vagy a falban tenyésző penészgombák. Vagy mégsem?

A mérgező penészspórák hallucinációkat és súlyos szorongást okozhatnak.

Az infrahangok romboló hatással vannak a mentális egészségre.

A régi vízvezetékek moraja pánikrohamhoz hasonló tüneteket válthat ki.

Az erős mágneses mezők miatt érezhetjük azt, hogy valaki figyel.

Mielőtt elkezdenénk Ouija-táblával kommunikálni a halottakkal, hogy legyenek már szívesek kiköltözni, érdemes lenne inkább előbb a sarkokat megvizslatni egy zseblámpával. Egy, a Frontiers in Behavioral Neuroscience című folyóiratban részletesen ismertetett kísérletből kiderül, a paranormális jelenségek megmagyarázhatóak materiális megközelítésből is.

A kísértetjárta házak titkai: Miért hallhatunk nyögéseket a falakból?

A kutatás szerint a kísérteties nyögések, amiket a régi házakban lehet hallani, valójában infrahangok, azaz 20 Hz alatti hanghullámok, amelyek elméletileg nem hallhatóak az emberi fül számára. De akkor miért halljuk mégis? Nos, a kutatás szerint, ha a fülünk nem is tudja érzékelni, de a testünk többi része mindképpen átveszi a hanghullámokat, így előfordulhat, hogy azok annyira lelassulnak, hogy végül elérik a belső fület és hallhatóvá válnak. Ezeket a rezgéseket okozhatják régi vízvezetékek, nyikorgó kazánok, poros szellőzőrendszerek, a közeli forgalom, vagy akár csak egy lenge szellő is.

Rodney Schmaltz, a tanulmány társszerzője szerint az emberek ezeket az érzéseket tévesen tulajdonítják spirituálisnak és sokan csak azért sem vesznek tudomást a tudományos magyarázatokról, mert hinni akarnak benne.

A falon túl az ellenség

A sötét, nyirkos sarkokban megbújó penész nemcsak esztétikailag néz ki rosszul, de az agyunknak sem tesz jót. Ha sokáig vagyunk kitéve a belélezett, toxikus spóráknak, az pedig akár halált is okozhat. Vannak olyan dokumentált esetek, amikor a paranormális jelenségeket a falak mélyén rejtőző, hallucinogén hatású gombák okozták. Bizonyos penészgombák olyan mikotoxinokat termelnek, amelyek közvetlen hatással vannak az idegrendszerünkre.