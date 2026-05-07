Halált hoznak a szellemjárta házak: a tudomány szerint is rossz a kisugárzásuk

Arthur C. Clarke, az angol irodalom egyik legnagyobb sci-fi írója egyszer azt mondta, hogy minden kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától. Egy új kutatás szerint, a kísértetjárta házakban tapasztalható paranormális élmények közül a legtöbb jelenség olyan hétköznapi dologra vezethető vissza, mint a régi csövek dübörgése, vagy a falban tenyésző penészgombák. Vagy mégsem?
Mielőtt elkezdenénk Ouija-táblával kommunikálni a halottakkal, hogy legyenek már szívesek kiköltözni, érdemes lenne inkább előbb a sarkokat megvizslatni egy zseblámpával. Egy, a Frontiers in Behavioral Neuroscience című folyóiratban részletesen ismertetett kísérletből kiderül, a paranormális jelenségek megmagyarázhatóak materiális megközelítésből is.
A kutatás szerint a kísérteties nyögések, amiket a régi házakban lehet hallani, valójában infrahangok, azaz 20 Hz alatti hanghullámok, amelyek elméletileg nem hallhatóak az emberi fül számára. De akkor miért halljuk mégis? Nos, a kutatás szerint, ha a fülünk nem is tudja érzékelni, de a testünk többi része mindképpen átveszi a hanghullámokat, így előfordulhat, hogy azok annyira lelassulnak, hogy végül elérik a belső fület és hallhatóvá válnak. Ezeket a rezgéseket okozhatják régi vízvezetékek, nyikorgó kazánok, poros szellőzőrendszerek, a közeli forgalom, vagy akár csak egy lenge szellő is.
Rodney Schmaltz, a tanulmány társszerzője szerint az emberek ezeket az érzéseket tévesen tulajdonítják spirituálisnak és sokan csak azért sem vesznek tudomást a tudományos magyarázatokról, mert hinni akarnak benne.
A sötét, nyirkos sarkokban megbújó penész nemcsak esztétikailag néz ki rosszul, de az agyunknak sem tesz jót. Ha sokáig vagyunk kitéve a belélezett, toxikus spóráknak, az pedig akár halált is okozhat. Vannak olyan dokumentált esetek, amikor a paranormális jelenségeket a falak mélyén rejtőző, hallucinogén hatású gombák okozták. Bizonyos penészgombák olyan mikotoxinokat termelnek, amelyek közvetlen hatással vannak az idegrendszerünkre.
A spórák hatására megszülető látomások annyira élethűek lehetnek, hogy eszünkbe se jut, hogy nem a valóságot látjuk. Az agyunk megpróbál értelmet adni ennek a jelenségnek és így születnek a kísértethistóriák. Ahelyett, hogy sót szórnánk a küszöbre, érdemesebb inkább maszkot húznunk, ha ilyen helyekre merészkedünk.
A tudomány szerint tehát a kísértetek elűzéséhez szellemirtók és mágusok helyett inkább érdemesebb vízvezeték szerelőt hívni és kiirtani a penészt. Ha ilyet tapasztalunk, itt az ideje felcsapni az internetet és egy jó szakit keresni.
