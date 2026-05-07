Halált hoznak a szellemjárta házak: a tudomány szerint is rossz a kisugárzásuk

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 20:15
Az elhagyatott, régi házakhoz számtalan kísértethistória fűződik, de lehet, hogy van rá tudományos magyarázat. A kutatók szerint a kísértetházak és a hátborzongató élmények mögött gyakran gyilkos fizikai folyamatok állnak.
Arthur C. Clarke, az angol irodalom egyik legnagyobb sci-fi írója egyszer azt mondta, hogy minden kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától. Egy új kutatás szerint, a kísértetjárta házakban tapasztalható paranormális élmények közül a legtöbb jelenség olyan hétköznapi dologra vezethető vissza, mint a régi csövek dübörgése, vagy a falban tenyésző penészgombák. Vagy mégsem?

Tudományosan is magyarázható, hogy miért érezzük furán magunkat a kísértetházakban / Fotó: 123RF
  • A mérgező penészspórák hallucinációkat és súlyos szorongást okozhatnak.
  • Az infrahangok romboló hatással vannak a mentális egészségre.
  • A régi vízvezetékek moraja pánikrohamhoz hasonló tüneteket válthat ki.
  • Az erős mágneses mezők miatt érezhetjük azt, hogy valaki figyel.

Mielőtt elkezdenénk Ouija-táblával kommunikálni a halottakkal, hogy legyenek már szívesek kiköltözni, érdemes lenne inkább előbb a sarkokat megvizslatni egy zseblámpával. Egy, a Frontiers in Behavioral Neuroscience című folyóiratban részletesen ismertetett kísérletből kiderül, a paranormális jelenségek megmagyarázhatóak materiális megközelítésből is.

A kísértetjárta házak titkai: Miért hallhatunk nyögéseket a falakból?

A kutatás szerint a kísérteties nyögések, amiket a régi házakban lehet hallani, valójában infrahangok, azaz 20 Hz alatti hanghullámok, amelyek elméletileg nem hallhatóak az emberi fül számára. De akkor miért halljuk mégis? Nos, a kutatás szerint, ha a fülünk nem is tudja érzékelni, de a testünk többi része mindképpen átveszi a hanghullámokat, így előfordulhat, hogy azok annyira lelassulnak, hogy végül elérik a belső fület és hallhatóvá válnak. Ezeket a rezgéseket okozhatják régi vízvezetékek, nyikorgó kazánok, poros szellőzőrendszerek, a közeli forgalom, vagy akár csak egy lenge szellő is.

Rodney Schmaltz, a tanulmány társszerzője szerint az emberek ezeket az érzéseket tévesen tulajdonítják spirituálisnak és sokan csak azért sem vesznek tudomást a tudományos magyarázatokról, mert hinni akarnak benne.

A falon túl az ellenség

A sötét, nyirkos sarkokban megbújó penész nemcsak esztétikailag néz ki rosszul, de az agyunknak sem tesz jót. Ha sokáig vagyunk kitéve a belélezett, toxikus spóráknak, az pedig akár halált is okozhat. Vannak olyan dokumentált esetek, amikor a paranormális jelenségeket a falak mélyén rejtőző, hallucinogén hatású gombák okozták. Bizonyos penészgombák olyan mikotoxinokat termelnek, amelyek közvetlen hatással vannak az idegrendszerünkre. 

A spórák hatására megszülető látomások annyira élethűek lehetnek, hogy eszünkbe se jut, hogy nem a valóságot látjuk. Az agyunk megpróbál értelmet adni ennek a jelenségnek és így születnek a kísértethistóriák. Ahelyett, hogy sót szórnánk a küszöbre, érdemesebb inkább maszkot húznunk, ha ilyen helyekre merészkedünk.

Mit tehetünk a kísérteties jelenségek ellen?

A tudomány szerint tehát a kísértetek elűzéséhez szellemirtók és mágusok helyett inkább érdemesebb vízvezeték szerelőt hívni és kiirtani a penészt. Ha ilyet tapasztalunk, itt az ideje felcsapni az internetet és egy jó szakit keresni.

