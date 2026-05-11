„Kezdetben szégyelltem, hogy ez a munkám” – Szummer Péter, az asztalosból lett férfi műkörmös története

Az asztalosból lett műkörmös ma már végtelenül büszke arra, hogy alkotómunkát végez.

Fotó: Szummer Péter

„Petikének szólítanak az emberek”

Fél év alatt olyan ügyfélköre lett, hogy nem tudott több vendéget vállalni.

– Ki van írva az oldalamra, hogy nem fogadok új embereket, mégis sokan próbálkoznak, sőt, vannak, akik a párjukkal is megkerestetnek – árulja el. – Volt egy lány, aki egyszer bejött hozzám, és az asztalomra rakott negyven ezer forintot és azt mondta: két éve próbálok bejutni hozzád, ennyiért most már elvállalsz?! A legtöbben a kezdetek óta járnak hozzám, kitartanak mellettem, amiért nagyon hálás vagyok. Amikor kórházba kerültem, voltak, akik két hónapot vártak rám, pedig felajánlottam, hogy keresek nekik helyettesítőt. A vendégeim annyira tartják a helyüket, hogy volt olyan, aki amikor várandós lett, felajánlotta, hogy minden hónapban átutalja azt az összeget, amit nálam szokott hagyni, csak tartsam fent a helyét, amíg nem tud jönni. Természetesen nem fogadtam el, e nélkül is visszavártam. Már-már olyanok vagyunk, mint egy család. Elég közvetlen és kommunikatív srác vagyok, szeretek beszélgetni a lányokkal és szívesen meghallgatom, ha valami nyomja a lelküket. Tudják, hogy megbízhatnak bennem. Általában Petikének szólítanak, ami azt hiszem, sok mindent elárul. Talán az edzéstől más fajta kisugárzásom van, de aki ismer, az tudja, hogy valójában olyan vagyok, mint egy nagy gyerek. Könnyen barátkozok és akinek csak lehet, segítek! Igazából a fél életem erről szól, mert édesanyám a születésem óta beteg, édesapám halála óta én látom őt el, és mindig is az adta a motivációt a munkában, hogy jobb körülményeket tudjak neki biztosítani.

Péter maximalista ember, ami a munkái minőségén is meglátszik.

„Ma már menőnek számít” – egy férfi műkörmös népszerű a tanulók között is

Péter másik büszkesége, hogy elvégezte a szakoktatóit, már fiú tanulója is volt.

– Próbáltam a csoportos tanítást is, de nekem a magánoktatás vált be – meséli. –Maximalista vagyok, és úgy érzem, így jobban át tudom adni a tudást. A hozzám járó körmös lányok nagyon hálásak nekem, mert órabérben jönnek hozzám, és egyénre szabom a tananyagot attól függően, hogy hányszor tudnak részt venni. Ezzel is szeretném őket segíteni, mert tudom, hogy sokan azért választják ezt a szakmát, mert viszonylag kis befektetéssel ki lehet tanulni. Volt, aki Szlovákiából jött hozzám, sőt, volt, aki Franciaországból. Az interneten látták a munkáimat és mindenképp nálam akartak tanulni. Hogy mi lehet a népszerűségem titka, nem tudom pontosan. De az biztos, hogy nálam nem púpos a köröm, nem lehet semmilyen bucka, nem hajol le, nekem nagyon fontos a szép, egyenes forma. Nagyon szeretem látni, amikor fejlődik valaki. És szeretem csinálni a körmöket is, mert ez egy olyan szakma, amit nem tudnak tőlem elvenni. Nekem fontos, hogy legyen egy olyan munkám, egy olyan tudásom, ami csak az enyém, amit nem lehet gépekkel pótolni. Érdekes, de sokáig nem gondoltam, hogy ennyire büszke leszek a szakmámra. Persze ehhez kellett az is, hogy erősítsenek benne az emberek. Amikor elkezdtem, nem mertem volna kimondani, hogy ezzel foglalkozom. Remegett volna kezem-lábam. Viszont azóta rengeteget változott a világ és manapság már nem lepődnek meg azon, hogy ha egy férfi műkörmös. Sőt, azt mondják rá, hogy menő. Az edzőteremben, a legnagyobb férfi is azt mondja: Peti, szépen dolgozol. Nekem ez hatalmas elismerés…