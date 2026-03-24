5 rózsaszín körömdíszítés, ami tökéletes tavaszra – Ne maradj le a legújabb trendről

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 10:45
Ahogy tavasszal újjászületik a természet, mi is vágyunk az újdonságra. A ruhatárunkban megjelennek a világosabb színek, és a körömtrendekben is egyre több pasztell árnyalat bukkan fel. A rózsaszín köröm friss, nőies és szinte minden stílushoz jól illik. Mutatjuk az idei év slágereit!
Szabó Szilvi
  • Tavasszal a pasztell árnyalatok és a könnyed minták kerülnek előtérbe a manikűrökben.
  • A körömdíszítés idén a finom részletekről és a természet ihlette motívumokról szól.
  • Mutatunk öt rózsaszín körömdíszítés ötletet, amely friss és nőies hangulatot ad a tavaszi megjelenésnek.

A rózsaszín rendkívül sokféleképpen variálható. A halvány babarózsaszíntől a barackos tónusokon át egészen az élénkebb pinkig rengeteg árnyalat létezik, amelyek különböző mintákkal kombinálva egészen eltérő hangulatot adhatnak a körmöknek. Tavasszal a természet ihlette motívumok, a lágy színátmenetek és a finom díszítések uralják a körömtrendet.

A körmösnél a tavaszi körömtrendnek megfelelő rózsaszín árnyalatot választ a fiatal nő.
A rózsaszín körömtrend tavasszal különösen népszerű.
Fotó: Jose Porras Perez /   shutterstock

Rózsaszín körömtrend tavaszra

A körömdíszítés tavasszal általában könnyedebb és természetközelibb hangulatú. A pasztell színek, a finom minták és a visszafogott díszítések mind ezt az üde, friss hatást erősítik. A rózsaszín különösen jó alap ehhez, hiszen egyszerre elegáns és játékos. A világos rózsaszín manikűr önmagában is szép, de egy apró minta vagy díszítés teljesen új karaktert adhat neki. Tavasszal a körömtrendekben gyakran jelennek meg virágmotívumok, lágy színátmenetek vagy vékony, grafikus vonalak a körmökön. 

1. Virágmintás manikűr

A virágos minták szinte elválaszthatatlanok a tavaszi manikűröktől. Egy halvány rózsaszín alapra festett apró virágminta romantikus és friss hangulatot ad a körmöknek, ami különösen jól illik a tavaszi ruhákhoz és a világosabb színekhez. Sokan csak egy vagy két körmön használják a virágmintát, így a díszítés elegáns marad. Az apró százszorszépek, tulipánok vagy levelek finom részletként jelennek meg a körmökön. Ettől a manikűr könnyed és nőies lesz, nem válik túl hivalkodóvá.

2. Rózsaszín francia manikűr

A klasszikus francia manikűr az egyik legidőtállóbb választás, tavasszal azonban gyakran kap egy új színt. A hagyományos fehér vég helyett sokan rózsaszín, barackos vagy pink árnyalatot választanak. Ez a változat letisztult és elegáns, ugyanakkor modernebb hatást kelt. A vékony, színes vonal finoman kiemeli a köröm formáját, de megőrzi a francia manikűr természetes jellegét. Azoknak jó választás, akik szeretik a visszafogott, ápolt megjelenést.

3. Lágy ombre hatás

Az ombre technika már évek óta jelen van a körömtrendek között, és a rózsaszín árnyalatokkal különösen szépen mutat. A színek fokozatos átmenete lágy és elegáns hatást kelt. A halvány rózsaszínből erősebb pinkbe vagy barackos tónusba futó átmenet különösen jól illik a tavaszi hangulathoz. Ez a manikűr látványos, de mégis elegáns, ezért hétköznapra és különleges alkalmakra is jó választás lehet.

4. Finom csillogás kövekkel

Egy apró strassz vagy díszítő kő könnyen elegánsabbá teheti a manikűrt. A legtöbb körmös csak egy vagy két körmön használ ilyen díszítést, így a végeredmény visszafogott marad. A pasztell rózsaszín alap különösen jól harmonizál az ezüstös vagy kristályos kövekkel. Ez a kombináció diszkrét ragyogást ad a körmöknek, ahogy a napfény megcsillan rajta.

5. Játékos hullámos, pöttyös minták

Az utóbbi időben egyre népszerűbbek az absztrakt, hullámos, pöttyös minták a körömtrendekben. Ezek többféle rózsaszín árnyalatból is állhatnak, és gyakran fehér vagy arany színekkel egészülnek ki. A hullámos vonalak vagy pöttyök könnyed, játékos hatást adnak a körmöknek. Mivel a minták minden körmön egy kicsit másképp jelennek meg, a manikűr mindig egyedi lesz. Ez a stílus különösen jól illik a tavaszi hangulathoz és a vidám ruhákhoz.

Nézz meg videón egy inspiráló rózsaszín körömdíszítést:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
