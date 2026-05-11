Rejtélyes szellemöbölért rajonganak a magyarok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 18:15
Dubrovniktól szinte karnyújtásnyira fekszik egy régi üdülőváros, amelynek meseszép tengerpartja van, ám szörnyű tettek színhelye volt. Kupari ma egy valóságos szellemöböl, ahol paranormális jelenségekből nincs hiány. A magyar urbexesek Mekkája, ahol a borzongás garantált.
  • A magyar határtól 630 kilométerre fekszik egy régi luxusparadicsom, amelyet a háború tömegsírrá változtatott.
  • Kupari a horvát tengerpart egyik ékköve lenne, ám helyette kísértetek tanyáznak ott.
  • Az urbexesek rajonganak a szellemöbölért.

Egykor katonai üdülőparadicsom volt a szomszédunkban fekvő horvát gyöngyszem, Kupari. A hely azóta az enyészeté lett, a régi csillogása és a gyönyörű tengerpartja helyett ma már kísértetjárta mivoltáról híres. Ennek ellenére – vagy éppen emiatt – az egykori üdülővárost számos faturista keresi fel, köztük magyar urbexesek, akik adrenalinért érkeznek a paranormális jelenségek Mekkájába.

A szellemjárta Kupari tengerpartja
Kupari Horvátország ékköve volt, ma már szellemöböl, az urbexesek kedvenc helye / Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Kísértetjárta helyek – ezért tartják szellemöbölnek Kuparit

Az egykori Jugoszlávia legnépszerűbb nyaralóhelye volt a Dubrovniktól szinte karnyújtásnyira fekvő helyszín. A luxusszállodák öblének tartották, a kiváltságok játszóterének, ahol ikonikus épületek pihentek a legmagasabb rangú katonatisztek számára. A Grand, Pelegrin vagy Kupari Hotel falai közé özönlöttek az emberek, ám a délszláv háború borzalmai később örök árnyékot vetettek az öbölre, pusztulásra ítélve azt. Az ott található épületkomplexumokat szétlőtték és kifosztották, csak tátongó üresség és golyóütötte falak maradtak utánuk – és persze az elesettek borzongást keltő szellemei, akiknek sikolyáért urbexesek tucatjai látogatják ma is a helyszínt.

Nem véletlen, hogy Kutarit manapság szellemöbölnek hívják, ahova magyar katasztrófaturisták is szívesen bemerészkednek, mert itt egy tálcán kapják meg az extrém urbex-kalandot és az Adriai-tenger felejthetetlen látványát. A látogatók gyakran számolnak be különös tapasztalásokról: a szállodák ablaknyílásaiban többen láttak már holt lelkeket, a sötétben figyelő szempárokat. A bolyongó kísértetek miatt sok arra járó úgy érzi, követik őket. Ezt az érzést fokozza a hely akusztikája is: az épületek falai között a tenger zaja üvöltésként hallatszik, néha pedig láthatatlan entitások, démonok lépteik vélik megneszelni a folyosókon.

A szellemöböl hazánktól 630 kilométerre található, könnyen megközelíthető tengerparti terület. Ha többet akarsz látni belőle, de el nem mennél, kattints a képre a Kupariról készült galéria megtekintéséhez:

Adriai-tenger partja stéggel a horvát Kupariban
Régi nyaralók romjai Kupari tengerpartján
Kupari egy romos épülete belülről
Egy régi kupari luxushotel romos folyosója ablakok nélkül
Romos épület Kuparin
Romos épület Kuparin
A szellemjárta Kupari madártávlatból
Galéria: Figyelő szemek, suhanó árnyak: szellemöböl vár Horvátországban
A Dubrovnik melletti Kuparit szellemöbölként ismerik.

Játszd le a videót a szellemöbölről: 

