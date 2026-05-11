"Madárfóbiám van" – Durva! Ez derült ki az Ázsia Expressz friss szerelmespárjáról

Fél éve vannak együtt, mindketten a TV2 párkereső műsorában szerepeltek, de más-más évadban. Deák Rebeka és Kabai Andris most egészen új szintre emelheti kapcsolatukat, ugyanis a Tv2 Ázsia Expressz című műsorában bizonyíthatnak.
Deák Rebeka Becca legjobb tulajdonsága az alkalmazkodóképessége, a legtöbb helyzetben megtalálja a békét, a pozitív dolgokat.
„Andrisban nagyon szeretem, hogy nagyon okos, átgondolt, megfontolt, de nagyon dinamikus is. Nem türelmetlen, mint én. Nagyon észszerűen gondolkozik sok mindenről, jobban átlátja a dolgokat. Én inkább cselekszem, aztán gondolkodom, ő viszont fordítva. Neki egy óra, mire igazán felébred, és átfut benne, hogy mi is aznap a dolga” – mesélte az influenszer.
Ha valamin összevesznek, utána hamar tudnak kapcsolódni a másikhoz. Reálisan, átgondolva átbeszélik a problémáinkat, semmit nem szoktak a szőnyeg alá söpörni.
Mindkettőnknek volt hosszabb egyéni utazása az életében. Az Ázsia Expressz egy önismereti, illetve párkapcsolati út is lesz számunkra, mivel mi még nem utaztunk el ilyen hosszú időre együtt. Aludtam már sátorban, és menekültem el balatoni szállásról is, ahol pókok voltak az ágyneműben, így inkább kifeküdtem a kocsiba. Fóbiáim nincsenek, megszállottja vagyok a magasságnak, másztam már darura is, de a szűk helyekkel sincs problémám. Amitől félek, az talán a tű. A felkészülésben az volt a legfélelmetesebb, hogy négy oltást is kaptunk
– emlékezett Deák Becca.
A lánynak a stoppolásban nincs nagy rutinja, a távoli népek ételeit szereti, szokott főzni egzotikus ételeket. Amerikában pedig már többször járt, egyszer majdnem kiköltözött az Egyesült Államokba, de végül itthon maradt, a karriert választotta.
Kabai Andris világutazónak tartja magát; szerinte a legjobb dolog, amit adhat magának az ember, az egy utazás. Eddig nem tudta elképzelni, hogy milyen bekéredzkedni egy idegenhez, szállást kérni tőle, mástól függeni. A stoppolás viszont ismerős neki, egyetemista korában így jutott el fesztiválokra.
Nagyon igényesnek tartom magam, fontos a környezetem, a személyes higiénia. Úgy érzem, hogy ebből itt engednem kell, különben hátrányba kerülünk. Extrém szállásom még nem volt, sőt a sátorozás is kimaradt, pont a higiénia miatt. Nyilván nyűgös tudok lenni, ha kialvatlan vagyok, bár ezt a szakmám miatt jobban viselem
– mesélte a Kabai Andris DJ, aki sokat éjszakázik.
Erős önfegyelemmel bír, de nem tudja, hogyan reagál majd az extrém megterhelésre. A nagyon kicsi, zárt terektől tart, de a magasságtól való félelmét már legyőzte.
Madárfóbiám van, ezt sokan viccesnek tartják, de egy tyúktól is tudok félni, és leblokkolhatok. Beccával próbáljuk majd átsegíteni egymást ezeken a helyzeteken. Tavaly egyébként egyedül voltam Balin, életemben először utaztam egymagam, hatalmas élmény volt. Korábban furcsán néztem azokra az emberekre, akik egyedül nyaralnak, de már megértem
– tette hozzá Andris, aki szerint minden párkapcsolatnak részben arról kell szólnia, hogy egymáshoz csiszolódik két ember, de ez nem jelenti azt, hogy megváltoztatják a másikat.
„Úgy tervezzük, hogy végig játékban leszünk, eljutunk a legvégéig. Tudjuk, hogy a fizikai próbatételek mellett ez inkább egy mentális verseny, nem szabad, hogy szétessünk fejben. A kommunikáció közöttünk erős fegyver”
– tette hozzá a mérnökként végzett férfi.
