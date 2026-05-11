Betelt a pohár, súlyos pénzbüntetést kaptak az NB I-es csapat játékosai

Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Csurgói KK játékosai, mert az elmúlt öt bajnoki fordulóban csupán egy pontot szereztek. A somogyiak megszakítás nélkül a 18. idényüket töltik az élvonalban, és miután vasárnap házigazdaként 31-28-ra kikaptak a kieső helyen álló Carbonex-Komlótól, a tabella nyolcadik helyére süllyedtek.
A Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, a Ferencvárost, a Győrt, és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény
- áll a klub hétfői közleményében.
A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig hétfőn átutalták egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak.
A csurgóiak a jövő szerdai, utolsó fordulóban Gyöngyösön lépnek pályára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.