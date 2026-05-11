Betelt a pohár, súlyos pénzbüntetést kaptak az NB I-es csapat játékosai

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 18:41
A klubvezetők megelégelték az arcpirító kudarcokat. A Csurgói KK kézilabda-csapat játékosait pénzbüntetéssel sújtották.
Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Csurgói KK játékosai, mert az elmúlt öt bajnoki fordulóban csupán egy pontot szereztek. A somogyiak megszakítás nélkül a 18. idényüket töltik az élvonalban, és miután vasárnap házigazdaként 31-28-ra kikaptak a kieső helyen álló Carbonex-Komlótól, a tabella nyolcadik helyére süllyedtek.

Pénzbüntetéssel sújtottak a Csurgó játékosait Fotó: Csurgó KK/Facebook

A Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, a Ferencvárost, a Győrt, és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény

 - áll a klub hétfői közleményében.

A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig hétfőn átutalták egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak.

 

A csurgóiak a jövő szerdai, utolsó fordulóban Gyöngyösön lépnek pályára. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
