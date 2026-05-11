Mentőt riasztottak, a tűzoltók is helyszínen: súlyos baleset történt

Mentőt riasztottak, miután összeütközött két gépkocsi Nagykátán, az Ady Endre úton, a Rezeda utca és az Álmos utca közötti szakaszon. A karambol következtében egy parkoló autó is károsodott. Összesen négyen utaztak a közlekedő járművekben, amelyeket a nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.
Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol félpályán lezárták az érintett útszakaszt a baleset miatt
- írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.