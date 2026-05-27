Gyakoroltasd a gyerekeddel ezt a trükköt, hogy jól szerepeljen szóbeli érettségin

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 12:45
Ne hagyd, hogy a stressz és a dadogás miatt leégjen a gyereked az érettségi bizottság előtt! Inkább tanítsd meg neki ezt a pofonegyszerű, de zseniális beszédtechnikai trükköt, hogy jól sikerüljön az érettségije. Ruff-Kiss Ágnes beszédtanár jól bevált tippjei következnek.
Pópity Balázs
Minden szülő legnagyobb félelme, hogy a gyereke bár rendelkezik a megfelelő tudással, mégsem tudja prezentálni, mert lefagy. A gyerek életére az ilyen helyzetek súlyos következménnyel lehetnek, mert előfordulhat, hogy nem fog majd bejutni arra az egyetemre, amire szeretne. Bemutatunk egy szórakoztató beszédtechnikai gyakorlatot, amivel elhárulnak az akadályok a szóbeli érettségi előtt.

Egy diáklány készül a szóbeli érettségire.
A diákok hiába tanulnak meg mindent az érettségire, ha a szóbeli vizsgán nem képesek meggyőzni a bizottságot is a tudásukról.
  • Érdemes naponta pár percet rászánni a gyakorlásra, hogy a két agyfélteke közötti kapcsolatok aktiválódjanak.
  • Gördülékenyebb beszéd és tiszta artikuláció a legnehezebb tételeknél is.
  • Rugalmasabb gondolkodás stressz hatása alatt is.  

Ruff-Kiss Ágnes beszédtanár 2009 óta segít azoknak, akik magabiztosabban akarnak szerepelni. Most egy olyan trükköt posztolt a közösségi médiában, amivel még a legnehezebb tételek sem fognak majd ki az érettségizőkön. Nem elég a tudás az ilyen vizsgákon: hiába készíted fel és magol be a gyerek minden létező információt, ha a döntő pillanatban lefagy a vizsgadrukk miatt és képtelen visszaadni, amit megtanult. Az alábbi, keresztmozgásos gyakorlat pontosan ezt segít megelőzni. Rendszeres gyakorlással garantált, hogy nem lesz olyan kérdés, amivel a vizsgabizottság meg tudná izzasztani.

Beszédtechnikai gyakorlat hadonászással szóbeli érettségihez

Ruff-Kiss Ágnes egyetemi beszédtanár szerint mindenek előtt a mozgást kell összerakni. Amíg a jobb kéz a fejtetőt, az orrot és a vállat érinti, a bal kéznek egy fázissal lemaradva, eltolva kell ugyanezt tennie. Ez a mozdulatsor összehangolja a bal és a jobb agyféltekét, és rákényszeríti az agyat, hogy magabiztosabban tudjon reagálni stresszhelyzetben és rugalmasabb legyen, ráadásul a beszédet is érthetőbbé teszi.

Mondogassunk nyelvtörőket

Ha már jól megy a keresztmozgás, emeljük a tétet nyelvtörőkkel! A mozgással párhuzamosan ismételgessük azt a gyerekkel, hogy „sikkes szakorvos” vagy „rejtjeles lejárat”. Ha ezeket hiba nélkül el tudja mondani, miközben a kezei is ritmusra járnak, akkor nincs az az érettségi tétel, ami megkottyanni neki.

Ez a módszer kiváló öntréningre, de akár szülő-gyerek programnak is ideális. Ruff-Kiss Ágnes szerint a várt eredményhez érdemes naponta legalább 5 percig végezni a gyakorlatot. A szakember azt is elárulta, hogy az elején neki sem ment minden tökéletesen, de a rendszeres gyakorlás meghozta a várt sikert. Szóval hajrá érettségizők, hengereljétek le a bizottságot!

Íme a videó, ahol Ruff-Kiss Ágnes bemutatja a gyakorlatot:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
