Gyakoroltasd a gyerekeddel ezt a trükköt, hogy jól szerepeljen szóbeli érettségin

Minden szülő legnagyobb félelme, hogy a gyereke bár rendelkezik a megfelelő tudással, mégsem tudja prezentálni, mert lefagy. A gyerek életére az ilyen helyzetek súlyos következménnyel lehetnek, mert előfordulhat, hogy nem fog majd bejutni arra az egyetemre, amire szeretne. Bemutatunk egy szórakoztató beszédtechnikai gyakorlatot, amivel elhárulnak az akadályok a szóbeli érettségi előtt.
Ruff-Kiss Ágnes beszédtanár 2009 óta segít azoknak, akik magabiztosabban akarnak szerepelni. Most egy olyan trükköt posztolt a közösségi médiában, amivel még a legnehezebb tételek sem fognak majd ki az érettségizőkön. Nem elég a tudás az ilyen vizsgákon: hiába készíted fel és magol be a gyerek minden létező információt, ha a döntő pillanatban lefagy a vizsgadrukk miatt és képtelen visszaadni, amit megtanult. Az alábbi, keresztmozgásos gyakorlat pontosan ezt segít megelőzni. Rendszeres gyakorlással garantált, hogy nem lesz olyan kérdés, amivel a vizsgabizottság meg tudná izzasztani.
Ruff-Kiss Ágnes egyetemi beszédtanár szerint mindenek előtt a mozgást kell összerakni. Amíg a jobb kéz a fejtetőt, az orrot és a vállat érinti, a bal kéznek egy fázissal lemaradva, eltolva kell ugyanezt tennie. Ez a mozdulatsor összehangolja a bal és a jobb agyféltekét, és rákényszeríti az agyat, hogy magabiztosabban tudjon reagálni stresszhelyzetben és rugalmasabb legyen, ráadásul a beszédet is érthetőbbé teszi.
Ha már jól megy a keresztmozgás, emeljük a tétet nyelvtörőkkel! A mozgással párhuzamosan ismételgessük azt a gyerekkel, hogy „sikkes szakorvos” vagy „rejtjeles lejárat”. Ha ezeket hiba nélkül el tudja mondani, miközben a kezei is ritmusra járnak, akkor nincs az az érettségi tétel, ami megkottyanni neki.
Ez a módszer kiváló öntréningre, de akár szülő-gyerek programnak is ideális. Ruff-Kiss Ágnes szerint a várt eredményhez érdemes naponta legalább 5 percig végezni a gyakorlatot. A szakember azt is elárulta, hogy az elején neki sem ment minden tökéletesen, de a rendszeres gyakorlás meghozta a várt sikert. Szóval hajrá érettségizők, hengereljétek le a bizottságot!
Íme a videó, ahol Ruff-Kiss Ágnes bemutatja a gyakorlatot:
