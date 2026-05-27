Orbán Viktor: Válasz Bencsik Andrásnak

Bencsik András szerint a jobboldal csak akkor maradhat erős politikai tényező, ha a különböző patrióta és nemzeti erők összefognak egymással. A publicista úgy véli, hogy ehhez egy új, széles patrióta mozgalom megszervezésére lenne szükség, amelynek élére szerinte Orbán Viktor állhatna. Úgy fogalmaz: „Viktorra várunk.”
Válasz Bencsik Andrásnak. Jövök!
– reagált Orbán Viktor a cikkre, aki ma osztotta meg közösségi oldalán, hogy létrejött a Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.