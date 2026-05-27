Orbán Viktor: Válasz Bencsik Andrásnak

Bencsik András szerint a jobboldal csak akkor maradhat erős politikai tényező, ha a különböző patrióta és nemzeti erők összefognak egymással. A publicista úgy véli, hogy ehhez egy új, széles patrióta mozgalom megszervezésére lenne szükség, amelynek élére szerinte Orbán Viktor állhatna. Úgy fogalmaz: „Viktorra várunk.”

Válasz Bencsik Andrásnak. Jövök!

– reagált Orbán Viktor a cikkre, aki ma osztotta meg közösségi oldalán, hogy létrejött a Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével.