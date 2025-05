Érettségi, izzadás, vizsgadrukk - az ország háziorvosa elárulta, ezekkel a trükkökkel győzhetjük le a stresszt

Nem könnyű időszakot élnek meg a napokban a diákok. Elkezdődött az érettségi, ami hatalmas mentális terhet jelent a diákoknak. Sokan már túl vannak a nehezén, amitől rettegtek: a feladatok matekból és történelemből sem voltak könnyűek. Ilyenkor nagy stressz, gyomorgörcs érzése uralkodhat el rajtunk – a vizsgadrukk miatt pedig a teljesítményünk is rosszabb lehet. Te is most érettségizel és sokat stresszelsz? Akkor most jól figyelj: Dr. Mangó Gabriella mentőövet dobott neked!

Az érettségire készülés idején, és a vizsgaidőszakban is komoly stressz alakulhat ki a diákoknál / Képünk illusztráció: Shutterstock

Az érettségi mumusa a stressz

Csütörtökön volt az idegen nyelvi érettségi, és még egy nap hátra van – a későbbi szóbeli vizsgákról már nem is beszélve. Az ország háziorvosa szerint ez az időszak megterhelő az érettségizőknek, és eluralkodhat rajtunk a vizsgadrukk. Dr. Mangó Gabriella most elárulta a titkot, hogy győzheted ezt le.

Van, akit a stressz előre visz, jót tesz neki, ő igazi versenylótípus. Akinél viszont tüneteket vált ki, hátráltatni tudja a vizsgadrukk. A napi stressz átmehet szorongásban, és teljesítménycsökkenést okoz

– mutatott rá a legelején a Borsnak Gabriella.

A vizsgadrukknak több tünete is lehet, ezek: az izzadás,

a szapora szívverés,

a szédülés,

az alvászavar,

az evészavar,

vagy épp a vérnyomás- és pulzusszám emelkedés.

Így győzd le a stresszt

De hogyan érhetjük el, hogy ne uralkodjon el a stressz rajtunk, amikor a tollnak sercegni, az észnek pörögni kell az érettségi alatt? Első lépés a háziorvos szerint: ismerjük fel, ha stresszhelyzetben vagyunk, szorongunk – fogadjuk el, bizony ez most megtörtént velünk.

Az érettségi alatt, a vizsgadrukk esetén nagyon jót tesz a levendulás tea, illóolaj és levendulás párna. A különböző gyógyhatású készítmények is ideálisak, nyugtató hatást lehet velük elérni.

– mutatott rá Gabriella, kiemelve: a mozgásról se feledkezzenek meg a diákok.

- Naponta félórát, órát mindenképp mozogjanak, menjenek ki a természetbe. A lényeg, hogy ne otthon az ágyban pihenjünk, tévézzünk az érettségi nap előtt vagy után, hanem mozogjunk, mert ez is jót tehet. A kávéfogyasztást ebben az időszakban nem ajánlom… Sport, kikapcsolódás, ezek csökkentik a vizsgadrukkot, a stresszt, növelhetik a teljesítményt – zárta szavait az ország háziorvosa.