Évekig lottózott a családapa, majd sokkot kapott a boltban: „Közölték, hogy túl sok pénzt nyertem, kifizetni sem tudják!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 14:00
Évekig követte ugyanazt a rutint egy családapa, de azon a napon valamiért megváltoztatott egy apróságot. Örökre megváltozott az élete, ám a hatalmas összeg először kész őrületbe kergette.
Hatalmas szerencse érte azt az amerikai családapát, aki éveken keresztül kitartóan játszotta ugyanazat a számsort a lottón. Az Ellicott City-ben élő férfi – aki a biztonsága érdekében csak a „Multi-Match Mániás” becenevet használta – elképesztő összeget, mintegy 570 ezer dollárt (közel 200 millió forintot) vágott zsebre. A történet legbizarrabb pontja mégis az, hogy a gigantikus nyeremény előtt valamiért megtörte a saját maga által felállított, szent szabályt.

Sokkot kapott az édesapa, amikor rájött, hogy a lottó számsora pontosan megegyezik az ő szelvényével
Sokkot kapott az édesapa, amikor rájött, hogy a lottó számsora pontosan megegyezik az ő szelvényével Fotó:  123RF

Megszegte a saját szabályát, ekkor csapott be a villám

A férfi korábban mindig egyszerűen beolvastatta a szelvényét a terminálon, azon a bizonyos keddi napon azonban a megérzéseire hallgatott, és maga kereste ki a nyerőszámokat az interneten.

Valamiért most az egyszer magam néztem meg a nyerőszámokat” – emlékezett vissza a férfi. Amikor a képernyőre pillantott, azonnal elakadt a lélegzete. 'Ez nem lehet igaz!'

– futott át az agyán a gondolat, miközben hitetlenkedve bámulta a kijelzőt. A szelvénye utolsó sora hajszálpontosan megegyezett a kihúzott számokkal: 02-06-08-12-29-38.

A lottó miatt szabadult el a horror a házban

A kezdeti eufóriát azonban pillanatok alatt követte a tiszta horror. Másnap besétált a helyi lottózóba, ahol közölték vele: akkora összeget nyert, amit ők készpénzben nem tudnak kifizetni. A férfi ettől teljesen pánikba esett. Remegő kézzel aláírta a szelvény hátulját, majd elrejtette a házában.

A következő egy hónap maga volt a pokol. A családapát szörnyű rémálmok gyötörték, éjszakánként arra riadt fel, hogy elveszítette a mesés vagyont érő papírfecnit. Végül harminc nap rettegés után merte csak bevinni a szelvényt a lottóközpontba, ahol az egyösszegű kifizetést választva, nettó 320 ezer dollárral (kb. 110 millió forinttal) távozott – írja a People magazin.

Nem luxusra költi a mesés vagyont

Bár a pénzből vehetne luxusautót vagy drága utazásokat, a szerencsés apa pontosan tudja, mire költi a hirtelen jött vagyont. A lánya egyetemi tandíját fogja kifizetni belőle.

Az egészben ez a kedvenc részem

– mondta büszkén az apa, hozzátéve, hogy a megmaradt összeget félreteszi és befekteti a családja jövője érdekében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
