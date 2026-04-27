Ne engedd, hogy elhasaljon az érettségin – Ha ezt beveted, garantáltan eredményes lesz a vizsga

Az érettségi előtti este minden családban tele van feszültséggel. A diákok izgulnak, a szülők aggódnak. Mutatjuk mi az, amit szülőként, nagyszülőként mindenképp érdemes elkövetned, hogy a gyermeked önbizalommal telve és kirobbanó energiával érkezzen meg a vizsgára!

Ezeket ne felejtsétek el az érettségi előtti estén! / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése.

A szükséges eszközök előkészítése.

Az izgalom helyes kezelése.

Kötetlen ismétlés, gyakorlás.

Megfelelő vacsora és pihenés.

Hogyan segíthetsz a gyereknek a vizsgán? – A legfontosabb teendők az érettségi előtt

Teremts nyugodt légkört

Az egyik, ha nem a legfontosabb tényező, hogy otthon nyugalomban készülhessen a gyermek másnapra – lelkileg és mentálisan is. A szülői feszültség könnyen átragad a gyerekre is, ezért az általános viselkedésünkre is érdemes odafigyelni, nem csupán arra, mit mondunk neki, és mennyire figyelünk rá.

Egy nyugodt este, a megszokott rutinnal, beszélgetéssel vagy mindenféle kapkodást nélkülöző készülődéssel segíthet igazán abban, hogy a diák ne stresszként, hanem egy kezelhető helyzetként élhesse meg a másnapi próbatételt.

Pakoljatok össze együtt

Jelentéktelen apróságnak tűnhet, de rengeteg stresszes perctől kímélhetitek meg magatokat. Az utolsó utáni pillanatos kapkodás, keresgélés és ellenőrzés nagy pánikot okozhat az érettségi reggelén.

A legjobb, ha mindent előre kikészítetek, amire az érettségin szükség van:

tollakat

ceruzákat

iratokat

számológépet

Ugyanígy hasznos, ha a ruhát is előkészítitek – így reggel egy dologgal kevesebb miatt kell aggódni.

Beszéljetek az érettségiről

Sok szülő választja taktikájának, hogy kerüli a vizsga témakörét, hátha így a gyerek sem érzi a plusz nyomást. De az érettségi előtti szorongás és izgalom természetes reakció, amit segíthetünk oldani a vizsga előtt álló gyermekben. Sőt!

Fontos, hogy a gyerek érezze, nem az eredmény határozza meg az értékét. Az érettségi inkább lehetőség arra, hogy megmutassa, mit tud. A legegyszerűbb mondatokkal is biztosíthatjuk afelől, hogy hiszünk benne, bízunk a tudásában és a felkészültségében.