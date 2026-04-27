Ne engedd, hogy elhasaljon az érettségin – Ha ezt beveted, garantáltan eredményes lesz a vizsga

Az érettségi előtti este minden családban tele van feszültséggel. A diákok izgulnak, a szülők aggódnak. Mutatjuk mi az, amit szülőként, nagyszülőként mindenképp érdemes elkövetned, hogy a gyermeked önbizalommal telve és kirobbanó energiával érkezzen meg a vizsgára!
Az egyik, ha nem a legfontosabb tényező, hogy otthon nyugalomban készülhessen a gyermek másnapra – lelkileg és mentálisan is. A szülői feszültség könnyen átragad a gyerekre is, ezért az általános viselkedésünkre is érdemes odafigyelni, nem csupán arra, mit mondunk neki, és mennyire figyelünk rá.
Egy nyugodt este, a megszokott rutinnal, beszélgetéssel vagy mindenféle kapkodást nélkülöző készülődéssel segíthet igazán abban, hogy a diák ne stresszként, hanem egy kezelhető helyzetként élhesse meg a másnapi próbatételt.
Jelentéktelen apróságnak tűnhet, de rengeteg stresszes perctől kímélhetitek meg magatokat. Az utolsó utáni pillanatos kapkodás, keresgélés és ellenőrzés nagy pánikot okozhat az érettségi reggelén.
A legjobb, ha mindent előre kikészítetek, amire az érettségin szükség van:
Ugyanígy hasznos, ha a ruhát is előkészítitek – így reggel egy dologgal kevesebb miatt kell aggódni.
Sok szülő választja taktikájának, hogy kerüli a vizsga témakörét, hátha így a gyerek sem érzi a plusz nyomást. De az érettségi előtti szorongás és izgalom természetes reakció, amit segíthetünk oldani a vizsga előtt álló gyermekben. Sőt!
Fontos, hogy a gyerek érezze, nem az eredmény határozza meg az értékét. Az érettségi inkább lehetőség arra, hogy megmutassa, mit tud. A legegyszerűbb mondatokkal is biztosíthatjuk afelől, hogy hiszünk benne, bízunk a tudásában és a felkészültségében.
Az utolsó estén a kényszertanulás nem feltétlenül jó ötlet, de fontos, hogy tiszteletben tartsuk a döntését. Ha őt ez megnyugtatja, ne szóljunk bele. Ha még szeretne átnézni dolgokat, abban segíthetünk is neki, például azzal ha meghallgatjuk egy tételét, vagy kikérdezzük az átnézett anyagból.
Ha viszont inkább pihenne, azt is el kell fogadnunk, mert ilyenkor már a biztonságérzet és az önbizalom erősítése a fontosabb. Sok gyermek ilyenkor már nem is képes olyan hatékonyan elsajátítani az anyagot, így csak energiát veszít ahelyett, hogy pihenne.
Lehet, hogy semmi étvágya nincs a stressz és a vizsgadrukk miatt, de fontos, hogy a gyerek egyen az érettségi előtti este. A kiegyensúlyozott étkezés segít fenntartani az energiaszintet és a koncentrációt. Egy könnyed, megszokott vacsora a legjobb választás.
