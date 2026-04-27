Érettségi előtt álló diák tanul az íróasztalnál.

Ne engedd, hogy elhasaljon az érettségin – Ha ezt beveted, garantáltan eredményes lesz a vizsga

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 07:45
Egyetlen rossz szülői lépés is befolyásolhatja, mennyire nyugodtan és magabiztosan ül be másnap a gyermek az iskolapadba. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb teendőket, amiket feltétlenül érdemes bevetni az érettségi előtti estén, hogy garantáltan a legjobb eséllyel induljon csemeténk a vizsgán!
Az érettségi előtti este minden családban tele van feszültséggel. A diákok izgulnak, a szülők aggódnak. Mutatjuk mi az, amit szülőként, nagyszülőként mindenképp érdemes elkövetned, hogy a gyermeked önbizalommal telve és kirobbanó energiával érkezzen meg a vizsgára!

Ezeket ne felejtsétek el az érettségi előtti estén! / Fotó: Vasvári Tamás / MTI
  • A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése.
  • A szükséges eszközök előkészítése.
  • Az izgalom helyes kezelése.
  • Kötetlen ismétlés, gyakorlás.
  • Megfelelő vacsora és pihenés.

Hogyan segíthetsz a gyereknek a vizsgán? – A legfontosabb teendők az érettségi előtt

Teremts nyugodt légkört

Az egyik, ha nem a legfontosabb tényező, hogy otthon nyugalomban készülhessen a gyermek másnapra – lelkileg és mentálisan is. A szülői feszültség könnyen átragad a gyerekre is, ezért az általános viselkedésünkre is érdemes odafigyelni, nem csupán arra, mit mondunk neki, és mennyire figyelünk rá.

Egy nyugodt este, a megszokott rutinnal, beszélgetéssel vagy mindenféle kapkodást nélkülöző készülődéssel segíthet igazán abban, hogy a diák ne stresszként, hanem egy kezelhető helyzetként élhesse meg a másnapi próbatételt.

Pakoljatok össze együtt

Jelentéktelen apróságnak tűnhet, de rengeteg stresszes perctől kímélhetitek meg magatokat. Az utolsó utáni pillanatos kapkodás, keresgélés és ellenőrzés nagy pánikot okozhat az érettségi reggelén.

A legjobb, ha mindent előre kikészítetek, amire az érettségin szükség van:

  • tollakat
  • ceruzákat
  • iratokat
  • számológépet

Ugyanígy hasznos, ha a ruhát is előkészítitek – így reggel egy dologgal kevesebb miatt kell aggódni.

Beszéljetek az érettségiről

Sok szülő választja taktikájának, hogy kerüli a vizsga témakörét, hátha így a gyerek sem érzi a plusz nyomást. De az érettségi előtti szorongás és izgalom természetes reakció, amit segíthetünk oldani a vizsga előtt álló gyermekben. Sőt!

Fontos, hogy a gyerek érezze, nem az eredmény határozza meg az értékét. Az érettségi inkább lehetőség arra, hogy megmutassa, mit tud. A legegyszerűbb mondatokkal is biztosíthatjuk afelől, hogy hiszünk benne, bízunk a tudásában és a felkészültségében.

Anyuka és lánya beszélgetnek az érettségi előtt.
Beszélgessünk, ha vevő rá a gyermek, mert ez is sokat segíthet a feszültség oldásában. Ne a tananyagról kérdezzük, hanem arról, hogyan érzi magát 

Tanulás az érettségi előtti este?

Az utolsó estén a kényszertanulás nem feltétlenül jó ötlet, de fontos, hogy tiszteletben tartsuk a döntését. Ha őt ez megnyugtatja, ne szóljunk bele. Ha még szeretne átnézni dolgokat, abban segíthetünk is neki, például azzal ha meghallgatjuk egy tételét, vagy kikérdezzük az átnézett anyagból.

Ha viszont inkább pihenne, azt is el kell fogadnunk, mert ilyenkor már a biztonságérzet és az önbizalom erősítése a fontosabb. Sok gyermek ilyenkor már nem is képes olyan hatékonyan elsajátítani az anyagot, így csak energiát veszít ahelyett, hogy pihenne.

Ne maradjon ki a vacsora

Lehet, hogy semmi étvágya nincs a stressz és a vizsgadrukk miatt, de fontos, hogy a gyerek egyen az érettségi előtti este. A kiegyensúlyozott étkezés segít fenntartani az energiaszintet és a koncentrációt. Egy könnyed, megszokott vacsora a legjobb választás.

Kattints az alábbi videóra, hogy megtanulhassatok egy rövid meditációs gyakorlatot, ami segíthet a vizsgadrukk kezelésében:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
