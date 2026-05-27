Rejtélyes baleset Ráckeresztúron: csigolyatöréssel került kórházba Imre, mindössze 1 százalék az esélye a túlélésre

János két napja kénytelen a székesfehérvári kórház intenzív osztályán látogatni szeretett öccsét, Imrét. A fiatalabb férfit gépek tartják életben, az orvosok pedig már közölték a bátyjával: jobb, ha felkészül a legrosszabbra, mert Imre túlélési esélye mindössze egy százalék. Imre nyakában két csigolya eltört és a koponyája is súlyosan károsodott.

Egyelőre nem tudható, hogy pontosan mi történt Imrével. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, mindenesetre az idegenkezűség sem kizárható.

A testvéremnek felesége és gyermekei nincsenek. A ráckeresztúri házába befogadott egy albérlőt, aki aztán magához vett valakit. Imre közölte velük, hogy ez ellen nincs kifogása, viszont így a bérleti díjat a magasabb rezsi miatt meg kell emelnie 20 ezer forinttal. Ezen összevesztek

– mondta János a Borsnak, majd hangsúlyozta: senkit sem szeretne bizonyítékok nélkül megrágalmazni.

"Hogy Imrét fellökte valaki, vagy magától botlott meg, nem tudhatom, mert nem voltam ott a baleset idején. A mentőket az albérlő értesítette, majd a maga módján megkezdte a fivérem ellátását. Vízzel locsolta, hogy magához térjen. A szakszerű segítség hamar megérkezett" – mesélte az aggódó férfi, aki természetesen már beszélt Imre bérlőjével.

"Nekem azt mondta, hogy az öcsém magától esett el. Az tény, hogy a baleset előtt együtt italoztak, de kétségeim vannak. Szörnyű most ezzel a tudattal élnem" – fakadt ki János.

Imádkozik a család, hogy Imre túlélje a csigolyatörést

A férfit a kórházban beengedték az öccséhez, de természetesen nem tudott vele kommunikálni.

Mesterséges kómában tartják, így nincs tudatánál. Persze így is megfogtam a kezét, és beszéltem hozzá. A szüleink már elhunytak, ezért már csak mi maradtunk egymásnak. Hárman vagyunk testvérek, és amilyen sűrűn csak tudjuk, tartjuk a kapcsolatot.

Az orvosok arról tájékoztatták a családot, hogy amennyiben Imre életben marad, nagy valószínűséggel akkor is lebénul nyaktól lefelé.

"Nem vagyok különösebben hívő, de most mégis Istenhez fordultam. Több imát is elmondtam, hogy velünk maradjon. Imre még nagyon fiatal 58 évesen, és az élet rendje az lenne, hogy ő temessen el engem, ha eljött az ideje. Remélem, kiderül az igazság, és ha bűncselekmény áldozata lett, azt kívánom, hogy a tettes megkapja a méltó büntetését" – fejezte be János.