Felvételi kudarc: hogyan ne törjük össze a gyerek önbizalmát? Szakértő segít

A középiskolai felvételi sok családban komoly érzelmi megterhelés. Hónapokig tartó készülés, várakozás és remény előzi meg az eredményeket, így amikor kiderül, hogy a gyerek nem jutott be a kiszemelt iskolába, a csalódás gyakran az egész családot érinti. Ilyenkor különösen fontos, hogyan reagál a szülő, mert a felvételi kudarc feldolgozásában ez meghatározó lehet.
Gál Attila, az IKC professzionális kineziológusa szerint már az elején érdemes tisztázni egy alapvető kérdést: ki választotta az iskolát.
„Elsőként talán célszerű azt tisztázni, hogy kinek a választása volt a kiválasztott iskola. A szülőé? A gyereké?” – teszi fel a kérdést a szakember.
A tapasztalatok szerint ugyanis a kudarc megélése egészen más lehet attól függően, hogy ki hozta meg a döntést.
Ha a gyereké, akkor lehet nagyobb lesz a csalódás érzése, ha nem sikerül a felvételi. De ilyenkor, mivel a saját választása, nagyobb a motivációja a gyermeknek, hogy készüljön a felvételire. Ha a szülőé, akkor már más a helyzet. Ilyenkor a tapasztalatom szerint a szülőben nagyobb a csalódás érzése, mint a gyermekben. Sőt! Ha a gyerek nem is akarta azt az iskolát, akkor még örülhet is, hogy nem sikerült bejutni. Ez lehet egy tudattalan ellenállás a szülői választás ellen”
– magyarázza Gál Attila speciális kineziológus.
A felvételi eredménye után sok szülő azt látja, hogy a gyerek önbizalma megrendül. Ilyenkor különösen fontos, milyen mondatok hangzanak el otthon.
A szakember szerint semmiképpen ne használjunk olyan kifejezéseket, mondatokat, ami a gyerek személyiségét minősíti. Például: „Nem igaz, hogy ennyit sem vagy képes elérni! Bezzeg a…”, „Hogy lehet ilyen hülye?” Az ilyen mondatok mély nyomot hagyhatnak, ezek azt üzenik, hogy a gyerek alkalmatlan. Ilyenkor írja a szülő azt a programot, amit később felnőttként majd megél a gyermek.
Nagyon sok ügyfelemnél találkozom hasonló mintákkal, amiket a kollégáimmal korlátozó hitrendszereknek nevezünk. Ha valaki »ennyit sem képes elérni«, akkor mire lehet képes az életben?”
– számol be a szakember.
Gál Attila azt tanácsolja, tekintsünk más nézőpontból a helyzetre:
Érdemes beszélgetni a gyermekkel arról, hogy mit jelent a kudarc. Egyik kedvenc mondásom az NLP-ből (Neuro Lingvisztikus Programozás), hogy kudarc nincs, csak visszajelzés. Ez a szemlélet segíthet a helyzet átkeretezésében.”
Mit jelent ez? Azt, hogy ha valami nem sikerül, az egy visszajelzés arról, hogy amit tettem, az ennyire volt jelenleg elég. Ez a gondolkodás az adott helyzetről lehetőséget teremt arra, hogy megvizsgáljam, mit kell másként tennem vagy mennyi energiát kell még belefektetnem a helyzetbe ahhoz, hogy legközelebb sikerüljön. Ez egy sokkal hatékonyabb és előremutatóbb üzenet, mint a szidás, felelősségre vonás. Persze nem azt jelenti, hogy ne legyenek keretek meghatározva. Ha a gyerek nem tanul és nem készül, akkor mitől várná el, hogy sikerüljön?
A kudarc feldolgozásában különböző módszerek is támogatást adhatnak.
„A speciális kineziológiai rendszerekben nagyon sok érzelmi stresszoldást használunk a különböző traumatikus események feldolgozására” – mondja Gál Attila.
A szakember szerint érdemes azt is megnézni, mi áll a háttérben:
Ha már van egy kialakult korlátozó hitrendszer, akkor érdemes lehet a Wellness kineziológiában jártas szakembert megkeresni. Előfordulhat az is, hogy a nehézségek inkább tanulási területen jelentkeznek. Ha van valamilyen tanulási gát a felkészülésben vagy képességbeli hiányosság – például nehezen jegyez meg évszámokat, képleteket, fél vizsgahelyzetben –, akkor jó lehet Brain Gym® konzulenst megkeresni, aki segíthet az optimális agyintegráció elérésében, hogy könnyebben menjen a tanulás.”
Ha pedig a probléma inkább a tanulási módszerekkel kapcsolatos, más irányból is érdemes segítséget kérni. Ha tanulástechnikai hiba van, akkor érdemes lehet tanulási coach segítségét kérni és új tanulási szokásokat kialakítani.
Gál Attila szerint van olyan speciális kineziológiai módszer, amit otthon is lehet alkalmazni.
Az érzelmi stresszoldás egyik eszköze a pozitív pontok tartása. Ezek a szemöldök és a hajas fejbőr között, körülbelül félúton található két kis dudor a homlokunkon. A gyakorlat lényege, hogy ezeknek a pontoknak a finom érintése közben idézzük fel a nehéz helyzetet. Ezeket tartva gondoljuk át azt a helyzetet, ami stresszt okozott. Használhatjuk ezt felkészülésként is a felvételire, vizsgára, képzeljük el magunkat a jövőbeli helyzetben, ezzel előre stresszmentesíthetjük az adott helyzetet.”
A felvételi kudarcra tehát tekintsünk úgy, mint egy tanulási pontra az úton. A szülő reakciója pedig fontos szerepet játszik abban, hogy a gyerek ezt az élményt törésként vagy fejlődési lehetőségként viszi tovább az életében.
