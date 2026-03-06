Felvételi kudarc: hogyan ne törjük össze a gyerek önbizalmát? Szakértő segít

A felvételi kudarc sok gyerek számára az első komoly csalódás az életben.

A szülő reakciója nagyban befolyásolja, hogyan dolgozza fel a gyerek a helyzetet.

A szakember szerint a támogató beszélgetés és a megfelelő szemlélet segíthet az önbizalom megőrzésében.

A középiskolai felvételi sok családban komoly érzelmi megterhelés. Hónapokig tartó készülés, várakozás és remény előzi meg az eredményeket, így amikor kiderül, hogy a gyerek nem jutott be a kiszemelt iskolába, a csalódás gyakran az egész családot érinti. Ilyenkor különösen fontos, hogyan reagál a szülő, mert a felvételi kudarc feldolgozásában ez meghatározó lehet.

A felvételi kudarc után a szülő reakciója kulcsszerepet játszik abban, hogyan éli meg a gyerek a csalódást

Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Felvételi kudarc és a szülő szerepe

Gál Attila, az IKC professzionális kineziológusa szerint már az elején érdemes tisztázni egy alapvető kérdést: ki választotta az iskolát.

„Elsőként talán célszerű azt tisztázni, hogy kinek a választása volt a kiválasztott iskola. A szülőé? A gyereké?” – teszi fel a kérdést a szakember.

A tapasztalatok szerint ugyanis a kudarc megélése egészen más lehet attól függően, hogy ki hozta meg a döntést.

Ha a gyereké, akkor lehet nagyobb lesz a csalódás érzése, ha nem sikerül a felvételi. De ilyenkor, mivel a saját választása, nagyobb a motivációja a gyermeknek, hogy készüljön a felvételire. Ha a szülőé, akkor már más a helyzet. Ilyenkor a tapasztalatom szerint a szülőben nagyobb a csalódás érzése, mint a gyermekben. Sőt! Ha a gyerek nem is akarta azt az iskolát, akkor még örülhet is, hogy nem sikerült bejutni. Ez lehet egy tudattalan ellenállás a szülői választás ellen”

– magyarázza Gál Attila speciális kineziológus.

Gál Attila, az IKC Professzionális kineziológusa szerint kudarc nincs, csak visszajelzés

Fotó: beküldött

Mit tegyünk, ha meginog a gyerek önbizalma?

A felvételi eredménye után sok szülő azt látja, hogy a gyerek önbizalma megrendül. Ilyenkor különösen fontos, milyen mondatok hangzanak el otthon.

A szakember szerint semmiképpen ne használjunk olyan kifejezéseket, mondatokat, ami a gyerek személyiségét minősíti. Például: „Nem igaz, hogy ennyit sem vagy képes elérni! Bezzeg a…”, „Hogy lehet ilyen hülye?” Az ilyen mondatok mély nyomot hagyhatnak, ezek azt üzenik, hogy a gyerek alkalmatlan. Ilyenkor írja a szülő azt a programot, amit később felnőttként majd megél a gyermek.

Nagyon sok ügyfelemnél találkozom hasonló mintákkal, amiket a kollégáimmal korlátozó hitrendszereknek nevezünk. Ha valaki »ennyit sem képes elérni«, akkor mire lehet képes az életben?”

– számol be a szakember.