Miért lesz valaki túlaggódó anya? – Az anyamedve-szindróma nyomában

A túlaggódó anya szerep észrevétlenül alakul ki. Első pillanattól kezdve létezik egy láthatatlan védőfal, amelyet az anya a gyereke köré épít. Ez a burok azonban olykor túl fojtóvá válik, és egyszer csak azon kapod magad, hogy agresszívan lépsz fel még egy játszótéri konfliktusokban is, gyanakvóvá válsz az óvónőkkel szemben, vagy képtelen vagy rábízni a gyermeket másra.
Ahhoz, hogy visszanyerd a belső békédet, meg kell értened, mi zajlik a színfalak mögött: hol végződik az egészséges féltés, és hol kezdődik az ösztönök csapdája.
– Pszichológiai értelemben ilyenkor a „hipervigilancia”, azaz a túlzott éberség állapota uralkodik el, ahol az idegrendszer folyamatosan vészjelzéseket küld. Az anyamedve-szindróma egy olyan viselkedésmintázat, amely során az anya túlzottan védelmezővé, ingerlékennyé és olykor ellenségessé válik mindenkivel szemben, akit veszélyesnek ítél meg a gyermeke biztonságára vagy jólétére nézve. Ez nem egyszerűen féltés vagy aggodalom, hanem egy neurobiológiai válasz. A kutatások szerint ilyenkor az agy érzelmi központja, az amigdala kerül túlsúlyba, ami azonnali „üss vagy fuss” reakciót vált ki. Ez a védekezési mechanizmus segít abban, hogy villámgyorsan reagáljon az illető, ha a gyerek kiesne a hintából, de ugyanez a mechanizmus felelős azért is, ha indokolatlanul rákiabál egy idegenre, aki túl közel ment a babakocsihoz – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.
Fontos az anya-gyermek kapcsolat biológiai hátterének megértése. Bár az oxitocin főként csak szeretethormonként ismert, a tudománynak van egy tágabb értelmezése is erre a hormonra.
– Ez felelős az anya és gyermeke közötti szoros kötődésért, de ugyanez az anyag növeli az idegenekkel szembeni gyanakvást és az agresszív védelmező kedvet is. Minél erősebb a kötődés, annál intenzívebb lehet a külvilág felé irányuló elutasítás. Ez egyfajta „szelektív empátia”: az anya minden érzelmi kapacitását a gyermeke köti le, így a környezete felé már kevésbé marad türelme vagy megértése. A biológiai cél egyértelmű: a figyelem 100%-át az utódra fókuszálni – teszi hozzá a szakértő.
A mai világban sokszor torzul az a kép, hogy mi az anya feladata a családban. A szindróma kialakulásában nagy szerepet játszik a modern társadalom elszigeteltsége és az állandó megfelelési kényszer.
– Régen, amíg kisebb közösségekben éltek az emberek, segítették egymást és megosztották a védelmezés terhét is. Ma azonban az anyák gyakran egyedül érzik felelősnek magukat minden apró részletért. Kimeríti az idegrendszer tartalékát a kialvatlanság, a krónikus stressz és az úgynevezett „döntési fáradtság”, amit az okoz, hogy naponta ezerszer kell mérlegelni, hogy biztonságban van-e a gyerek. Ilyenkor a gátló funkciók meggyengülnek, és az ősi ösztön veszi át az irányítást és a szülő minden kritikát vagy kéretlen tanácsot támadásnak érzékel – mondja a pszichológus.
Bár rövid távon az anyamedve-szindróma biztonságot nyújt a gyereknek, hosszú távon komoly árat fizethet érte az egész család.
– Ha az anya senkit sem enged a gyermek közelébe - beleértve az apát is -, az elidegenedéshez és a párkapcsolat megromlásához vezethet. Emellett a gyermek is megérzi a környezetéből sugárzó feszültséget: ha azt látja, hogy édesanyja mindenkitől félti őt, maga is szorongóvá válhat, és nehezebben fog nyitni a világ felé. A túlzott kontroll tehát paradox módon éppen azt a magabiztosságot veheti el a gyerektől, amit az anya fejleszteni szeretne benne – figyelmeztet a szakértő.
A megoldás nem az ösztönök elnyomásában, hanem a tudatosság növelésében rejlik.
– Első lépésként fel kell ismerni a testi jeleket a „támadás” előtti pillanatban. Ilyen lehet a felgyorsult szívverés vagy az állkapocs megfeszülése. Meg kell tanulni delegálni: megengedni a környezetben élőknek, hogy segítsenek, még ha azok nem is pontosan úgy csinálják a dolgokat, ahogyan azt anyaként az ember szeretné. A túlzott kontroll elengedése valójában az idegrendszernek adott szabadulólevél. Ha napi 15 perc egyedülléttel vagy elegendő alvással sikerül csökkenteni az általános stressz-szintet, akkor a belső anyamedve is visszavonul a barlangjába, és csak akkor jön elő, amikor valóban szükség van rá – tanácsolja dr. Makai Gábor.
Az állatvilágban a grizzly anyamedvék a legveszélyesebbek: az általuk okozott emberi sérülések közel 70%-áért a bocsaikat védelmező nőstények a felelősek. A természetben ez a viselkedés olyan hatékony, hogy még a náluk sokkal nagyobb hím medvéket is képesek elkergetni. Az emberi „anyamedve-szindróma” tehát egy több millió éves, sikeres evolúciós stratégia maradványa, ami a vadonban ugyan életet mentett, a játszótéren viszont már túlzott agressziónak minősül.
Ha úgy érzed, hogy elönti az agyad a forróság, és legszívesebben „szétszednél” valakit a gyereke védelmében, próbáld ki ezeket a trükköket:
