Miért lesz valaki túlaggódó anya? – Az anyamedve-szindróma nyomában

Hogyan alakul ki az anyamedve szindróma?

Mi köze van az oxitocinnak az agresszióhoz?

Hogyan szelídítheted meg a belső anyamedvét? Gyors túlélőtippek vészhelyzetre.

A túlaggódó anya szerep észrevétlenül alakul ki. Első pillanattól kezdve létezik egy láthatatlan védőfal, amelyet az anya a gyereke köré épít. Ez a burok azonban olykor túl fojtóvá válik, és egyszer csak azon kapod magad, hogy agresszívan lépsz fel még egy játszótéri konfliktusokban is, gyanakvóvá válsz az óvónőkkel szemben, vagy képtelen vagy rábízni a gyermeket másra.

Túlaggódó anya válhat bárkiből, ráadásul ez még agresszivitást is kiválthat.

Fotó: Budimir Jevtic / shutterstock

Túlaggódó anya – Hogy alakul ki az anyamedve-szindróma?

Ahhoz, hogy visszanyerd a belső békédet, meg kell értened, mi zajlik a színfalak mögött: hol végződik az egészséges féltés, és hol kezdődik az ösztönök csapdája.

– Pszichológiai értelemben ilyenkor a „hipervigilancia”, azaz a túlzott éberség állapota uralkodik el, ahol az idegrendszer folyamatosan vészjelzéseket küld. Az anyamedve-szindróma egy olyan viselkedésmintázat, amely során az anya túlzottan védelmezővé, ingerlékennyé és olykor ellenségessé válik mindenkivel szemben, akit veszélyesnek ítél meg a gyermeke biztonságára vagy jólétére nézve. Ez nem egyszerűen féltés vagy aggodalom, hanem egy neurobiológiai válasz. A kutatások szerint ilyenkor az agy érzelmi központja, az amigdala kerül túlsúlyba, ami azonnali „üss vagy fuss” reakciót vált ki. Ez a védekezési mechanizmus segít abban, hogy villámgyorsan reagáljon az illető, ha a gyerek kiesne a hintából, de ugyanez a mechanizmus felelős azért is, ha indokolatlanul rákiabál egy idegenre, aki túl közel ment a babakocsihoz – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Milyen kapcsolat van az oxitocin és az agresszió között?

Fontos az anya-gyermek kapcsolat biológiai hátterének megértése. Bár az oxitocin főként csak szeretethormonként ismert, a tudománynak van egy tágabb értelmezése is erre a hormonra.

– Ez felelős az anya és gyermeke közötti szoros kötődésért, de ugyanez az anyag növeli az idegenekkel szembeni gyanakvást és az agresszív védelmező kedvet is. Minél erősebb a kötődés, annál intenzívebb lehet a külvilág felé irányuló elutasítás. Ez egyfajta „szelektív empátia”: az anya minden érzelmi kapacitását a gyermeke köti le, így a környezete felé már kevésbé marad türelme vagy megértése. A biológiai cél egyértelmű: a figyelem 100%-át az utódra fókuszálni – teszi hozzá a szakértő.