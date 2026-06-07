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Kullancsok ellen okosan

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 23:59
NÉBIHkullancs
A természet közelsége feltölt, kikapcsol és élményekkel gazdagít – különösen igaz ez a mondás gyermekek, kirándulók és hobbikertészek számára. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal is, hogy a szabadban töltött idő együtt járhat bizonyos egészségügyi kockázatokkal. A kullancsok jelenléte ma már nemcsak az erdők mélyén, hanem kertekben, parkokban, játszóterek közelében is valós veszélyt jelent.

A kullancsok vérszívásuk során több betegséget is terjeszthetnek, a legismertebbek közé tartozik a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás. Éppen ezért kiemelten fontos a megelőzés, különösen azoknál, akik gyakran mozognak a szabadban. Ezeket a praktikákat gyűjtötte össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Kirándulás vagy kerti munka során ajánlott zárt ruházatot viselni: hosszú ujjú felsőt, hosszúnadrágot és világos színű ruhát, amelyen könnyebb észrevenni az élősködőket. A nadrágszár zokniba tűrése szintén egyszerű, mégis hatékony módszer lehet.

Forrás: Nébih

A kerttulajdonosok is sokat tehetnek a kockázat csökkentéséért: a rendszeres fűnyírás, a bozótos részek megszüntetése, az avar eltakarítása mind hozzájárulhat a kullancsok számának visszaszorításához. 

Gyermekek esetében a felnőttek felelőssége különösen nagy. Egy erdei séta vagy játszótéri program után elengedhetetlen a család minden tagjának alapos átvizsgálása, figyelve a hajlatokra, a fejbőrre és a fül mögötti területekre. Hazatérés után érdemes mielőbb átöltözni, zuhanyozni, és a ruhát átnézni vagy magasabb hőfokon kimosni, mert ezzel a rejtve maradt kullancsok is eltávolíthatók. Ne csak magunkra, hanem kedvenceinkre is gondoljunk: ha velünk tartottak, őket is vizsgáljuk át alaposan, nem hoztak-e magukkal haza kéretlen vendégeket.

Ha kullancsot találunk, azt minél hamarabb ki kell szedni csipesszel, úgy, hogy a bőrhöz minél közelebb fogjuk meg. A korai eltávolítás jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát, ezért fontos, hogy minden családban legyen kullancseltávolító csipesz. Az eltávolítás a házi kedvencek esetében is elengedhetetlen.

tick in a cat
Forrás: Nébih

A megelőzés része lehet a védőoltás is: a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen létezik hatékony vakcina, amely különösen ajánlott természetjáróknak és szabadtéri munkát végzőknek. Emellett kullancsriasztó készítmények használata is javasolt. A háziállatok esetében szintén számos készítmény (például nyakörv, spot-on, tabletta) elérhető. Válasszuk a családi kedvenc szokásaihoz illő megoldást, hogy biztosítsuk számára a megfelelő védelmet.

Vial with tick-borne encephalitis TBE vaccine and syringe for injection. 3D rendering
Forrás: Nébih

A kullancsok elleni védekezés fontosságára európai szinten is egyre nagyobb figyelem irányul. Az OH SURVector (EU4Health 101132974) nevű uniós együttműködés például több ország részvételével dolgozik a kullancsok és más, betegségeket terjesztő vektorok (például szúnyogok) megfigyelésén és a fertőzések korai felismerésén. A projektben hazánkban a Nébih és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vesz részt, célja pedig, hogy a One Health, azaz „egy egészség” szemlélet jegyében összekapcsolja az emberi, állati és környezeti egészséget.

Encephalitis tick
Forrás: Nébih

A kullancscsípések megelőzése nem igényel bonyolult lépéseket, mégis nagyban hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez. A tudatosság nem elveszi a természetben töltött idő örömét, hanem biztonságosabbá teszi azt – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

További hasznos információkat a weboldalunkon találhat: https://portal.nebih.gov.hu/survector

 

 

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