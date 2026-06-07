Könnyes búcsú: állva tapsolta Csuja Imrét az Örkény közönsége

Megható pillanatok között búcsúzott el az Örkény Színház társulatától és közönségétől Csuja Imre. A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész a Kertész utcai Shaxespeare-mosó című előadás végén köszönt el a rendszeres színpadi munkától, a nézők pedig hosszú percekig tartó álló tapssal ünnepelték.

Csuja Imre búcsúja nagyon megható volt

Fotó: RTL / hot! magazin

Csuja Imre gyönyörű búcsút kapott

A színész a Fókusznak elmondta, számított arra, hogy valamilyen formában elköszönnek tőle, de a fogadtatás még őt is meglepte. Mint fogalmazott, nemcsak 24 év zárult le az Örkény Színházban, hanem egy olyan pályaszakasz is, amely gyakorlatilag négyéves korától kezdve meghatározta az életét.

Csuja Imre korábban már bejelentette, hogy visszavonul a rendszeres színházi szerepléstől, ugyanakkor nem tűnik el teljesen a nyilvánosság elől. Továbbra is vállal önálló esteket, valamint filmekben és televíziós produkciókban is látható lesz. A nézők A mi kis falunk című sorozatban is találkozhatnak vele, ahol továbbra is a polgármester karakterét alakítja.

Az Örkény Színház társulata különleges ajándékkal készült számára: búcsúzóul megkapta azt a sisakot, amelyet korábban a Tóték című előadásban viselt. A gesztus láthatóan mélyen meghatotta a színészt. A vastapsot végül Mácsai Pál, az Örkény Színház alapító igazgatója szakította meg, hogy néhány személyes szót intézzen régi kollégájához és barátjához. Beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak szakmai kapcsolat, hanem hosszú évtizedekre visszanyúló barátság is összeköti őket, írja a Blikk.

Mácsai Pál szavai így szóltak: